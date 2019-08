Vi har prøvekjørt Nissan Leaf e+: Folkefavoritten Leaf er blitt sprek langturbil

ÅSERAL: Leaf kom tidlig på banen og hadde få konkurrenter de første årene. Underveis har det dukket opp en rekke utfordrere, men fortsatt er den mellomstore elbilen en bestselger i Norge med tredjeplass på registreringsstatistikken i år. Bare fra butikken i Sørlandsparken har de levert ut rundt 1700 nye Leaf siden lanseringen i 2012–2013.

Mens mange av utfordrerne har kommet med rekkevidde på rundt 400 kilometer, har Leaf hengt litt etter. Nå er batteripakken økt fra 40 til 62,5 kwh med oppgitt WLTP (den nye og strenge) på 385 kilometer mot tidligere 270 kilometer, og bilen har fått navnet Leaf e+.

Tor Mjaaland

Litt beskjeden?

Den nye rekkevidden er kanskje litt beskjedent satt fra Nissans side. På tur fra Kristiansand til Bortelid og tilbake igjen havnet vi på forbruk i underkant av 16 kWh per 100 kilometer. Det er godt under fabrikkens estimerte forbrukstall på 18 kWh. Tester der batteriene er kjørt «tomme» har vist at det fortsatt har vært noen mil igjen før det sa stopp. Ut fra vår kjøretur, med bakkekjøring, bykjøring og landeveistur i 80-90 km/t, burde 40 mil være et realistisk rekkeviddemål sommerstid.

Tor Mjaaland

Leaf e+ er klart sprekere enn 40 kWt-utgaven. Motoreffekten er økt fra 110 til 160 kW (210 hk), mens dreiemomentet er opp fra 320 til 340 Nm. Bilen er sprek nok i massevis med umiddelbar akselerasjon, særlig når du slår av den strømsparende eco-innstillingen. 7,2 sekunder fra null til hundre kilometer i timen holder i massevis selv om den ikke kan måle seg med amerikanerne når det gjelder friske fraspark.

Tor Mjaaland

Prisen opp

Vi benyttet i stor grad «e-pedalen» som gir kraftig bremsing når du slipper gasspedalen. Den gir god regenerering som gjør at behovet for å bruke bremsen nesten forsvinner. Vi fikk dermed noen ekstra kilometer på batteriene ved kjøring i lengre utforbakker.

Men med økt batterikapasitet er også prisene gått opp. Nå må du ut med over 350.00 kroner for billigste utgave. I det prissjiktet er det tøffe konkurrenter, som Hyundai Kona og Kia e-Soul, så for mange vil kanskje 40 kWh-utgaven gjøre nytten til den daglige kjøringen.

Tor Mjaaland

Fornøyde eiere

Leaf-selgerne har imidertid den fordelen at de år ut og år inn har kunnet levere biler uten særlig ventetid. Men kjøpere av nye Leaf e+ må nok regne med å vente fra fire til seks måneder før bilen står i gata. Et argument for å velge Leaf er de mange fornøyde eierne rundt i landet. Du føler solid kvalitet i bilen, fra sittekomfort og støyisolering til en omfattende sikkerhetspakke.

Et argument for å velge 62,5 kWh-utgaven er mulighet for hurtiglading. 100 kW hurtiglading skal være mulig på den dyreste utgave, Tekna-versjonen. Men foreløpig er ladefarten begrenset til 62,5 kWH fordi bilen er utstyrt med chademo-kontakten med denne kapasiteten.

Tor Mjaaland

Propilot

Tekna-utgaven vi kjørte er utstyrt med Nissans nye Propilot som skal være et viktig skritt mot selvkjørende bil. Informasjon fra kameraer og radarer gir viktig assistanse til deg som fører for bedre å håndtere køkjøring, ha riktig avstand til andre biler og holde bil og passasjerer trygt på veien. Med ujevn veimerking og til tider styrtregn, valgte vi å ta styringen selv, i perioder med hjelp fra Propiloten.

Konklusjonen vår er at Nissan Leaf fortsatt er et godt alternativ i elbilmarkedet. Nå holder den greit til hytta, enten den ligger på Hovden eller på Bortelid. ja, til sistnevnte sted kommer du opp og ned uten lading. I tillegg vet du at du får kvalitet tvers gjennom. Og en litt morsommere, men dyrere Leaf, om du velger e+ med langturmulighet uten for mange ladestopp.

Fakta

Bil: Nissan Leaf e+ Tekna Pris prøvd bil: 390.900,- (fra 362.700) Elmotor effekt: 160 kW/210 hk Dreiemoment: 340 Nm Toppfart: 157 km/t 0–100 km/t: 7,2 sek. Forbruk (WLTP): 18,6 kWh/mil Batterikapasitet: 62,5 kWh Rekkevidde (WLTP): 385 km Lengde/bredde/høyde: 4490/1790/1550 mm Bagasjerom: 435 liter (420 på Tekna) Vekt: 1600 kg

Kjøregenskaper

Leaf er lettkjørt, stillegående og komfortabel, men kanskje ikke den mest spennende bilen å sitte bak rattet i. Du føler kvalitet i det aller meste i bilen.

Design

Designet i denne utgaven er som i forrige utgave som fikk mye positiv omtale da den ble lansert- Utvilsomt en tøffere bil enn forrige generasjon.

Økonomi

Kjøreøkonomi i en elbil er på topp, men du må betale en god del mer for utvidet rekkevidde. For noen er det sikkert verd pengene, andre vil klare seg bra med utgaven med mindre batteripakke.

Pluss

Rekkevidden er selvsagt største pluss ved den nye utgaven. Ny og større berøringsskjerm fungerer bra. Leaf oppleves som en kvalitetsbil tvers gjennom.

Minus

Prisen begynner å bli forholdsvis høy om du skal ha den mest påkostede utgaven. Fikk ikke helt kontroll over propilotsystemet, men det kan nok forklares mer i sjåfør enn bil.