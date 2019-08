Nå kommer mer ladbart fra Mercedes

Mercedes-Benz øker utvalget av ladbare hybrider når A- og B-Klasse introduseres med batteripakke og elektromotor. Ifølge en pressemelding fra Mercedes økes rekkevidden til nærmere 70 km (WLTP) og modellene får norgeslansering mot slutten av året.

– Plug-in hybrider representerer et viktig steg på veien mot utslippsfri kjøring. Med inntoget av A- og B-Klasse har kundene 12 ladbare alternativer å velge mellom, et tall som skal dobles i løpet neste år, uttaler Kjetil Myhre, direktør i Mercedes-Benz Personbil hos Bertel O. Steen i pressemeldingen.

Her er noen fakta om de nye ladbare modellene:

Elektrisk rekkevidde på opptil 69 km etter den nye og mer realistiske målemetoden WLTP

Systemeffekt på 218 hestekrefter (160 kW)

Systemmoment på 450 Newtonmeter

Akselerasjon fra 0-100 km/t på 6,6 sekunder

Tauekapasitet på 1600 kg

Flatt bagasjerom

Høy toppfart

Den elektriske motoren er sømløst integrert i drivlinjen og vil sammen med den firesylindrede forbrenningsmotoren gi en systemeffekt på 218 hk (160 kW) og et dreiemoment på 450 Nm. Majoriteten av disse kreftene leveres umiddelbart og tar eksempelvis A 250 e fra 0-100 km/t på 6,6 sekunder. Toppfarten oppgis til hele 235 km/t, eller 140 km/t på ren elektrisitet.

Bagasjeplass

For å optimalisere bagasjeromsplassen er eksosanlegget redesignet. Fremfor å strekke seg til enden av bilen, avsluttes det nå midt under kjøretøyet. Drivstofftanken er integrert i installasjonsrommet for akselen, noe som gjør at batteriet kan plasseres under baksetene. Dette resulterer i minimalt tap av bagasjeromsplass sammenlignet med søstermodellene og sikrer et flatt gulv.