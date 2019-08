VW priser elektriske ID.3 aggressivt

En lettere kamuflert utgave ble nylig presentert i Oslo, på bilutstillingen i Frankfurt blir det premiere for bilen 10. september. Volkswagen-direktøren i Norge, Harald Edvardsen Eibak, uttaler i en pressemelding at de både er stolt over å kunne vise bilen frem i Norge og over det han betegner som en svært attraktiv pris på under 330.000 kroner.

Han forteller at nye ID.3.1 får en rekkevidde på 420 kilometer basert på WLTP-standard og blir utstyrt med blant annet varmepumpe, adaptiv cruisekontroll, navigasjon, full led frontlys og oppvarmet seter, ratt og frontrute.

Etterspørsel

– Vi merker en enorm etterspørsel etter bilen og er meget fornøyd med å ha fått tildelt en av de største andelene av bilene fra den første serien av ID.3, sier Volkswagen-sjefen. Han opplyser at alle bilene blir utlevert i 2020 med start fra sommeren. Han lover i tillegg ett år gratis lading for de som bestiller bilen. Det totale volumet fra fabrikken for denne begrensede serien ID.3 1 er satt til 30.000 eksemplarer.

Produksjonen av ID.3 1 starter opp i november 2019 og utleveringer starter i midten av 2020. Spesialmodellen leveres med et batteri med 58 kWh nettokapasitet (62kWh brutto). Volkswagen forventer at det er denne varianten som blir volummodellen av ID.3.

Den nye elbilen kommer også som ID.3 Plus og får i tillegg dynamiske led-matrix lys, ryggekamera og et oppgradert interiør. For ID.3 Max følger panorama glasstak, flere førerhjelpsystemer og et innovativt head-up display, heter det i pressemeldingen.