Visst duger elbilene i snø og kulde

De fem bilene kan alle betegnes som suv-er, men i svært forskjellig prisklasse. Seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund, var minst like imponert over de to billigste bilene som de tre langt mer kostbare, selv om han gjerne skulle hatt firehjulstrekk også på Kia e-Niro og Hyundai Kona. De tre andre testbilene var Jaguar I-Pace, Tesla Model X og flunk nye Audi e-tron quattro.

– Veldig positivt sluttresultat, sier Ståle Frydenlund på telefonen fra Hovden der han tilbringer vinterferien. - Alle de fem bilene ble vinnere på hver sin måte, og skremselspropaganda om stort rekkeviddetap på vinterstid viste seg å være nettopp det, nemlig skremselspropaganda.

Ståle Frydenlund, Elbilforeningen

Savnet sprengkulde

Frydenlund viser til en amerikansk test foretatt av American Automobile Association som konkluderte med 41 prosent økning i forbruket i seks minusgrader. - Vi forstår ikke hva slags test de har gjennomført. På den fem bilene fikk vi et øket forbruk på fra 6,3 (Audi e-tron) til 17,3 prosent(Tesla Model X) i forhold til oppgitt forbruk. Og alle bilene landet på en estimert rekkevidde på litt under og over 40 mil.

Elbilforeningen

Det eneste Frydenlund og de andre testkjørerne savnet var skikkelig sprengkulde. Det ble det ikke denne gang, ikke en gang da de kjørte over fjellet fra Hovden til Haukeligrend.

Tett snødrev

Bilene ble testet på motorvei, landevei, bygdevei og hyttevei. Turen startet i Oslo, E18 til Kristiansand, over Ålefjær til Vennesla, Iveland, Evje og via Åraksbø til Hovden. Deretter gikk turen til Haukeli og tilbake til Oslo gjennom Telemark. Totalt en strekning på ca 900 kilometer.

Ståle Frydenlund

– Vi fikk tett snødrev og sterk vind, samt mye isdekke, underveis. Temperaturene holdt seg stort sett mellom 0 og 4-5 minusgrader. Så om vi kunne ønsket oss noe mer, var det real sprengkulde. Slikt er dessverre umulig å bestille når all logistikk må planlegges lang tid i forveien, sier Frydenlund.

De la vekt på å bruke bilene slik «Hvermansen» kjører. Med behagelig og jevn temperatur i kupeen og litt skjødesløse når det gjaldt å slå av varmeapparat ved kortere pauser samtidig som de unngikk bruk av eco-programmer.

Virket ikke

Eneste nedtur når det gjaldt lading var at den nye hurtigladestasjonen til Ionity på Kjerlingland ved Lillesand ikke fungerte. Det regner de med er rettet opp i. Dermed dro de videre til IKEA Sørlandet der tre av fire hurtigladere (Fortum Charge & Drive) leverte som de skulle.

– Minuset var at hurtigladestasjonene vi brukte langs veien foreløpig ikke tilbyr høyere effekt enn 50 kW, mens samtlige biler i testen er i stand til å ta i mot mer, i praksis 80-150 kW, sier Frydenlund som har et tydelig råd til elbileiere på tur vinterstid:

Ståle Frydenlund

Lad ved ankomst

– Jeg vil understreke hvor viktig det er å hurtiglade ved ankomst mens batteripakken har driftstemperatur, før bilen parkeres for natta. Da går ladingen raskt. Dersom man prøver seg på hurtiglading neste morgen, vil resultatet bli et helt annet. Da går det gjerne en halv time ekstra som kan føre til kø og gi økte kostnader.

Når det gjelder de enkelte bilene, så imponerte Tesla testkjørerne på rekkevidde, Kona var den mest effektive, Jaguar hadde den største kjøregleden, Kia imponerte alle og leverte på alt unntatt firehjulsdrift mens Audi toppet på komfort og stillhet i kupeen.

– Gjennom denne testturen har vi vist at elbiler fungerer utmerket på en lang vintertur, slår Ståle Frydenlund i Elbilforeningen fast.