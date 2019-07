Vi har prøvekjørt Ford Focus Active: En høyreist tøffingutgave av Focus

Det er kjøremaskinen Ford Focus det dreier seg om. I en tid der Ford har kommet litt i bakleksa på grunn av manglende stikkontakt på bilene, øker salget av familiebilen Focus solid. Og bilen holder seg akkurat inne blant de 20 mest solgte bilmodellene i Norge.

Vi skrev «kjøremaskinen», et lettere forslitt uttrykk om denne bilen, men nettopp kjøreegenskaper, god opplevelse bak rattet og mye bil for pengene, har vært stikkord for Focus gjennom mange år. Vi har tidligere kjørt ST-utgaven, som var et skritt opp på «tøffingskalaen». Nå heter den Active, har fått økt bakkeklaring og en dose «offroad-styling». Firehjulstrekk får du ikke, men du får mye annet på en bil som har vokst i størrelse og er fullverdig familiebil.

Tor Mjaaland

Mange motorvalg

Da tenker vi kanskje aller mest på stasjonsvognutgaven av Active. Her er bagasjerommet på over 600 liter. Større får du ikke i denne klassen. Det er også bra med plass til passasjerene. Vi kjørte femdørs-utgaven, også her er det bra med plass i bagasjerommet selv om det ikke kan måle seg med plassen i stasjonsvognen.

Tor Mjaaland

Når det gjelder motorer er det mye å velge i. Stadig flere havner på bensinmotorer på mellomstore og mindre biler. Vi kjørte en morsom 120 hk dieselmotor.

Antall hestekrefter høres kanskje ikke så imponerende ut, men den knapt 1300 kilo lette bilen oppleves både rask og morsom å kjøre. Og vil du ned ett sekund i kappløpet fra 0–100 km/t, er dieselalternativet en 150 hk med enten manuell eller åtte trinns automatkasse.

Bensinalternativene er på enten 125 hk eller hele 182 hestekrefter under panseret. Både dieselmotorene og bensinvariantene er drivstoffgjerrige. Førstnevnte går på rundt fire desiliter på mila. Velger du bensin, blir forbruket på blandet kjøring mellom 0,5 og 0,6 liter.

Tor Mjaaland

Masse utstyr

Ford har tidligere slått fast at nye Focus er den meste avanserte bilen de noensinne har laget. Her får du autonom kjøring på høyt nivå, og bilen sørger selv for parkeringen. Den godt utstyrte testbilen vi var på tur i hadde head up display, nevnte parkeringsassistent, full led-lys pakke og oppvarmet frontrute og ratt. Vi har opplevd mye forskjellig når det gjelder kvalitet på ryggekamera, her får det toppkarakter.

Ford skal også ha honnør for at ekstrautstyret ikke tømmer bankkontoen fullstendig. I den fyldige utstyrspakken i testbilen var det led hovedlys som var dyrest, priset til 9000 kroner.

Tor Mjaaland

Automatkassen i prøvebilen fungerer greit, men er du litt kjapp på speederfoten, får du av og til et lite rykk. Vi skylder på manglende tilvending til bilen. På svingete asfaltveier er Focus Active bortimot gøyal å kjøre, på rette landeveier går det behagelig stille for seg.

Stylet familiebil

Ford har ryddet kraftig i interiøret de siste årene. Nå er det så å si fritt for knapper og knaster på dashbordet. Det meste styres fra rattet og noen brytere ved girvelgeren. Sistnevnte, et lite rundt hjul, liker vi godt.

Tor Mjaaland

Så spørs det om tøffingutgaven av Focus kan gi Ford et etterlengtet løft i Norge. I påvente av et skred av nye Ford-modeller de nærmeste årene, med og uten stikkontakt, vil vi tro at denne utgaven av en allerede vellykket Focus, vil appellere til de som liker en lettere stylet familiebil samtidig som de sier ja takk til litt ekstra høyde over bakken.

Fakta:

Bil: Ford Focus Active Pris: Fra kr 342.400,-. Prøvd bil: 396.500,- Motor: 1,5 l Ecoblue diesel Effekt: 120 hk Maks dreiemoment: 300 Nm Toppfart: 191 km/t 0–100 km/t: 10,2 sek. Forbruk blandet: 0,42 l/mil Utslipp CO2: 110 gram/km Vekt: 1288 kg Lengde/bredde/høyde: 4397/1979/1452 mm Bagasjevolum: 490 l (608 l stasjonsvogn)

Kjøreegenskaper

Focus har gjennom mange år fått tommelen opp for gode kjøreegenskaper. Det har den fortsatt, også i litt mer høyreist utgave.

Design

Dette er utvilsomt den stiligste Focus-utgaven Ford noensinne har laget. Også ryddig interiør selv om det ikke akkurat gir luksusfølelse.

Økonomi

Utgangspris på rundt 340.000 kroner lar seg høre. Med alt utstyret, som ikke er priset høyt, nærmer vi oss 400.000 kroner. Det er nok. På tur kan både diesel- og bensinutgavene vise til lavt forbruk.

Pluss

Vi synes Ford har truffet godt med «tøffing-utgaven» av Focus. Kjører sedvanlig godt, masse utstyr og bra med plass, spesielt i stasjonsvognen.

Minus

Skulle gjerne sett denne som plug-in-utgave. Der henger Ford etter, selv om de lover masse på denne fronten fremover. Litt smårykking ved rask pedaltrykk på gassen.