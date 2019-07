Garanterer røyk og smell under NM i drifting

KRISTIANSAND: 26-åringen er mer enn normalt opptatt av bil. Med to fagbrev innenfor bilfaget, mekaniker- og reservedelsfaget, styrer han mye av det som skjer på den tekniske siden hos Audi-forhandleren i Sørlandsparken.

Og når han ikke er der, finner du han gjerne på banen til Skandinavisk Trafikksenter noen steinkast unna der «drifterne» både trener og konkurrerer.

NM-runde

Det siste skal de gjøre lørdag og søndag med NM-runde i drifting med kvalifisering lørdag og finalerunder søndag.

– Det er skikkelig heftig å se på med røyk og smell, og en speaker som hele tiden holder publikum oppdatert på hva som skjer, sier Kostøl som er fersk innen denne sporten, men som allerede har bitt godt fra seg med en andreplass på NM-runden i Verdal tidligere i år.

Litt mer om hva drifting er:

– Enkelt sagt dreier det seg om å kontrollere en bil som er ute av kontroll, forteller han.

Bilen skal spinne hele tiden med voldsomme sladder der de kjører på en fast bane med tangeringspunkter de skal være nærmest mulig med front eller bakstuss.

I kvalifiseringen kjører de enkeltvis, og tid er ikke avgjørende. Tre dommere med solid kompetanse gir poeng der 100 er det maksimale. Og i finalene kjører man såkalt tandem, to og to mot hverandre der han som ligger først skal kjøre mest mulig likt kvalifiseringen, mens bil nummer to skal kopiere linjen til den som er foran.

Bedre sjåfører

Kostøl er ikke i tvil om at drifting er med på å øke ferdighetene til sjåførene, noe de kan få bruk for dersom det oppstår vanskelige situasjoner når de kjører i vanlige biler i trafikken.

Vanlige er ikke akkurat bilene de stiller opp med når de konkurrerer i drifting.

- Jeg kjører en Nissan S14 med 700 hestekrefter, forteller Kostøl som medgir at det er en bilsport som ikke er helt billig å drive med.

- Gjennom en NM-helg som den vi skal ha nå, går det vel med ca 20 dekk pluss 150–160 liter fuel. Så kostnadene kan nærme seg 20.000 kroner, sier den unge produksjonslederen hos Gumpens Auto Øst som understreker at det langt fra er nødvendig med en bil med 700 hk.

- Det går an å stille med en «nesten» vanlig bil med diverse oppgraderinger, sier han og medgir at det blir en del bulking i konkurransene.

Spotteren

Noen farlig sport mener han det ikke er. Kravene til sikkerhet og nødvendig sikkerhetsutstyr i bilene er store. Svært viktig er også den såkalte «spotteren». Han eller hun er en viktig del av teamet og står i nærheten av dommerne og gir gode råd fortløpende til føreren via walkie talkie.

- Kåre Andersen, som jeg kjøpte bilen av, er min spotter og mentor og med lang erfaring fra drifting helt avgjørende for at jeg skal lykkes, forteller Kostøl som kjører i den såkalte semi proklassen, inngangsklassen i drifting.

NM-arrangementet til helgen er det KAK Drifting som står ansvarlig for med rundt 40 deltakere fra store deler av landet, og der 10–12 av kjørerne er lokale. Kostøl lover også utlodning med «kule» premier, utlodning av barne ATV, chiptuning, driftingkurs og mye mer.

– De heftigste opplevelsene for publikum blir nok på søndag når vi kjører tandem. Da både smeller, ryker og bråker det skikkelig, smiler drifting-entusiasten fra Kristiansand.