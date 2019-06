Vi har prøvekjørt Mazda 3: Har truffet blink med stilig design

Legger vi til at når nykommeren til høsten kommer med den nye Skyactiv-X-motoren, som skal være verdens første kommersielt produserte bensinmotor som kombinerer forbrenningsmetoden fra bensin- og dieselmotorer, er det verdt å ta en nærmere titt på bilen.

Da blir det 180 hk under panseret mot 122 som vi hadde på vår prøvebil. Og selv med langt flere krefter skal bensinforbruket gå ned med et par desiliter, lover produsenten. Det høres mildt sagt spennende ut.

Tor Mjaaland

Tøff konkurranse

Det er et tøft marked Mazda utfordrer med nye 3-modellen. I det noen kaller hatchback-klassen, folk flest kaller dem kombibiler, har VW Golf vært ledende i en årrekke. Andre tøffe utfordrere er Ford Focus og nye Toyota Corolla, for å nevne noen.

Men med nye Mazda 3, som bør vekke oppsikt når det gjelder det eksteriørmessige, har japanerne laget en underholdende bil der ikke minst komfort og kvalitet for de to i forsetene er helt på topp. Her får du rett og slett premiumfølelse.

Tor Mjaaland

Stor utvendig

Bilen er forholdsvis stor utvendig, men plassen i baksetet og i bagasjerommet er ikke mer enn på det jevne. Men erfaringen tilser jo at det stort sett er en eller to personer på tur i biler i denne klassen, og da har nye Mazda 3 ikke noe å skamme seg over.

I prøvebilen satt altså en to liters bensinmotor med 122 hk. Stillegående og helt grei, men ikke veldig spenstig. Og litt for bensintørst når forbruket på blandet kjøring oppgis til 0,67 liter på mila. Det kan bli en herlig overgang til 180 hk og forbruk rundt halvliteren når høsten snart kommer med en helt ny motortype.

Tor Mjaaland

Utstyrsnivå

Foruten spenstig design er det utstyrsnivå og kjørekomfort som imponerer. Leverandøren har gjort det enkelt for oss når bilen foreløpig bare kommer med ett utstyrsnivå, kalt Cosmo. Etter hvert skal også en Style-utgave komme. Allerede innstegsmodellen har det meste man trenger av utstyr som to soners klimaanlegg, head-up display med mye relevant info, stor infoskjerm og et dreiehjul som du styrer det meste med, som på BMW og Mercedes. Et infrarødt kamera vendt mot føreren passer på at han eller hun ikke blir for trøtt til å kjøre videre.

Sikkerhetspakken er i stor og omfattende med autobrems med fotgjengergjenkjenning, adaptiv fartsholder, varsel for kryssende trafikk bak bilen, skiltgjenkjenning og ryggekamera. Mens køassistenten Cruising & Traffic Support, som er aktiv i hastigheter under 60 km/t, holder riktig avstand til bilen foran.

Tor Mjaaland

Premiumfølelse

Vi har vært inne på at bilen er underholdende å kjøre. Med fratrekk for litt småsurr i girkassen, kanskje vår egen skyld, er Mazda 3 lettkjørt og ikke minst behagelig over dumper og ujevnheter i veien. Kjørebehageligheten må være blant de beste i klassen. Det samme gjelder komfort, utstyr og stil rundt førerplassen. Her får vi faktisk en god del premiumfølelse, og Mazda 3 i fjerde generasjon kan i høyeste grad vise andre konkurrenter fra Asia hvordan ting skal gjøres.

Mazdas designere har åpenbart lagt seg i selen for å skape en bil de kan være stolte av. Med vekselvis konvekse og konkave flater skal lys og skygge være med på å forandre bilens utseende. Det høres jo flott ut.

Så venter vi på grommotoren når den om få måneder dukker opp.

Fakta:

Bil: Mazda 3 Cosmo Pris: kr 326.600,- Motor: 2,0 liter bensin Effekt: 122 hk Dreiemoment: 213 Nm/4000 Forbruk blandet: 0,67 l/mil (WLTP) Toppfart: 197 km/t 0–100 km/t: 10,8 sek Utslipp CO₂: 152 gram/km Lengde/bredde/høyde: 446/180/144 cm Vekt: 1299 kg Bagasjevolum: 358 l/1026 l

Design

Her er det lett å vente tommelen opp, selv om vi selvsagt er klar over at om utseende er det ofte mange meninger. Men Mazda har etter vår mening lyktes og laget en svært stilig bil.

Kjøreegenskaper

Det er trivelig å sitte bak rattet i nye Mazda 3. I tillegg behagelig, selv om veien skulle være hullete og dumpete. En mer spenstig motor kommer snart. Det fortjener bilen.

Økonomi

Litt høyt bensinforbruk på 122-hesteren. Det skal reduseres kraftig når den nye Sky Active-X-motoren kommer. At du ikke trenger å betale ekstra for alt utstyret, er bra.

Pluss

Design på høyt nivå kombinert med at dette er en av klassens best utstyrte biler, burde gjøre Mazda 3 aktuell for flere.

Minus

Dagens motor trenger avløsning. Og det skjer kjapt, allerede til høsten. Plassen i baksetet er kanskje i minste laget om du er over 1,80 meter.