«Dieselkongene» nå også på strøm

G-Bil leverte ut 27 Skoda Octavia i april, de aller fleste med dieselmotor.

– Ja, vi hører faktisk fra mange i bransjen at de er imponert over at vi henger så godt med i den harde konkurransen uten at vi har kunnet tilby ladbare biler, sier daglig leder Tor Erik Røed og salgssjef Joacim Bjerke hos Skoda-forhandler G-Bil i Sørlandsparken.

Og fortsatt har de klokketro på at mange vil velge biler med moderne dieselmotorer ut fra det bilbehovet de har.

Tor Mjaaland

Mye elektrisk

– Vi vet jo samtidig at mange vil ha stor glede og nytte av en elbil, derfor ser vi frem til det neste året med stor spenning, sier Røed som har mye elektrisk på menyen fremover. Det har allerede startet med reservasjoner på den elektriske bybilen Citigo som leveres til kunder fra 1. januar. Den får elektrisk rekkevidde på 26 mil og blir nok også prismessig en tøff utfordrer for konkurrentene. Elektriske Citigo vises for første gang i dag under ishockey-VM der Skoda er hovedsponsor.

Men Citigo er bare forretten på el-menyen.

– Interessen er voldsom foran lanseringen av den store elektriske familiebilen Skoda Vision iV, sier Bjerke som sammen med Røed har sett bilen. Og ble imponert. Det er de trygge på at de langt fra blir alene om å være når Vision iV presenteres for folket på neste års Genéve-utstilling.

Prestisjeprosjekt

Over 8000 har satt seg på interesseliste bare i Norge. Med rekkevidde på opp til 500 kilometer, firehjulstrekk, hengerfeste og 80 prosent lading på 30 minutter, blir Vision IV Skodas store prestisjeprosjekt i første halvdel av 2020-årene.

– I tillegg får den helt sikkert en pris som utfordrer andre store elbiler på markedet, lover salgssjefen. Som konseptbil under navnet Vision E ble bilen vist på bilutstillingen i Genéve, da som kupé-utgave. Og Røed og Bjerke lover at bilen som skal i produksjon ikke skiller seg mye fra konseptutgaven. Først kommer den som suv, et par måneder etter i nevnte kupé-versjon.

Og mer elektrisk blir det frem mot årsskiftet. For det haster for bilprodusentene å få ned utslippstallene. Fra 1. januar 2020 er kravet 95 gram CO2 per kilometer. Det kan bli beintøft, men må til om man vil unngå gigantbøter.

Ladbar Superb

Det betyr at fra årsskiftet kommer også den store familiebilen Superb i ladbar versjon med opp til 70 kilometer elektrisk rekkevidde. Før det vises en helt ny utgave av bestselgeren Octavia på høstens bilutstilling i Frankfurt, også den kommer etterhvert i ladbar utgave.

– Det skjer ekstremt mye hos oss i tiden framover. Om kort tid har vi nye Scala i butikken, Skodas svar på storselgeren VW Golf. Og deretter kommer Skodas tredje suv, Kamiq, i samme størrelse som Volkswagen T-Rock, sier en oppglødd daglig leder som etter en periode der Skoda.-nyhetene ikke akkurat har stått i kø, oversømmes av nye biler, med og uten ledning.

– Vi skal tilbake på pallen blant de mest solgte bilmerkene i Kristiansand. Der har vi vært før, og dit skal vi tilbake, er de to Skoda-selgerne tydelige på.