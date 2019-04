Prøvekjørt Toyota Corolla: – Endelig tilbake

Selv har jeg kjørt en 2000-modell Corolla i en årrekke. Og blitt mer og mer glad i henne. Aldri noe galt med bilen, den bare går og går og går.

Det kommer nok 12. generasjon Corolla også til å gjøre, men der stopper likheten. For igjen har Toyota laget en helt ny bil som imponerer. Stasjonsvognutgaven Touring Sport vi prøvde er en fullverdig familiebil med et gedigent bagasjerom og høy komfort for fører og minst tre passasjerer. Tredjemann i baksetet har nok litt mindre komfort.

Mjaaland, Tor

Sikkerhet standard

I tillegg er bilen utstyrt med alt tenkelig av sikkerhets- og varselfunksjoner. Og her er det standardutstyr slik at ikke lommeboka avgjør hvor trygt du og passasjerene skal reise. Det har vi sans for.

Noen stikkord er adaptiv cruisekontroll med fartsholder som virker i alle hastigheter, kollisjonsvern som inkluderer syklist- og fotgjengergjenkjennelse også i mørket, kamera og radar som holder bilen på rett plass i veibanen, filskiftvarsling med rattkontroll og automatisk fjernlyskontroll. Går det galt i nye Corolla, bør du finne annet å skylde på enn bilen.

Mjaaland, Tor

Toppmodellen

Vi kjørte toppmodellen Executive med to liters motor, selvsagt som hybrid med elektromotor og totalt 180 hk, til rundt 460.000 kroner. Billigste fem dørs utgave koster rundt 300.000 kroner.

I tillegg til alt standardutstyret vi allerede har nevnt, var det full pakke av utstyr som automatisk åpning av bagasjeromsdør, enormt glasstak, varme i ratt, varme i frontruta, et morsomt head-up display som også forteller hvor grønt du kjører og sikkert mye mer vi ikke oppdaget på prøveturen.

Mjaaland, Tor

Toyota er med rette stolt av hybridløsningen som nå er i fjerde generasjon. Det betyr redusert utslipp og et oppgitt forbruk på rundt halvliteren på mila (WLTP). Elektromotoren bidrar til økt dreiemoment, til glede for dem som kanskje går fra diesel til en Toyota hybrid.

Pluss for trinnløs girkasse

Den trinnløse automatkassen har de med jevne mellomrom fått litt pes for sammenlignet med tradisjonelle automatkasser. Det trenger de ikke frykte denne gang. Her fungerer den utmerket, og vi merket lite til unødvendig høyt turtall under akselerasjoner.

Mjaaland, Tor

Toyota-bossen har visstnok sagt at de aldri mer skal lage en kjedelig Toyota. Det løftet holder han med nye Corolla. Bilen er bygget på den nye TNGA-plattformen, og det skal bety et stivere karosseri og lavere luftmotstand.

Bilen er lettkjørt og stillegående, og du motiveres hele tiden til å kjøre billig og rent med grønne og gule varsler for henholdsvis lading og batterikjøring, og rød melding når det går på bensinen løs.

Mjaaland, Tor

Snev av luksus

Også innvendig er design og materialvalg dristigere og mer forseggjort enn vi har sett på tidligere Toyota-utgaver. Den store skjermen er lett å forholde seg til, på rattet sitter nå styringen av den adaptive cruisekontrollen. Det betyr mange knapper på rattet, sikkert lurt å lære seg før jomfruturen.

Dermed over til nettopp den turen. Tilbakemeldingen er like enkel som den er god: Nye Corolla med den store motoren er en hissigpropp av en bil som passerer 100 km/t før åtte sekunder er gått. Her er det ikke mye mann med hatt-bil, slik noen sa om Corolla for et par tiår siden. Som allerede nevnt er den stillegående med et snev av luksusfølelse. Karakteristikk som kjøreglad er nærliggende å ty til.

Toyota har servert verdenssuksessen på ny for norske bilister. Vi tror mange vil forsyne seg av menyen.

Fakta:

Bil: Toyota Corolla Sports Tourer Executive Pris: Fra kr 326.400,- (fem dørs fra 309.200,-) Pris prøvd bil: 460.000,- Motor; 2,0 liter bensinmotor Effekt: 153 hk Samlet effekt: 180 hk Dreiemoment bensinmotor: 190 Nm Dreiemoment elektromotor: 180 Nm Forbruk blandet: 0,39 l (NEDC), O, 52 l WLTP Utslipp CO₂: 89 gram/km (NEDC, 118 gram/km (WLTP) Toppfart: 180 km/t 0–100 km/t: 7,9 sek Lengde/bredde/høyde: 465/179/143 cm Vekt: 1560 kg Bagasjevolum: 598 liter

Kjøreegenskaper

Nye Corolla er lettkjørt og svært kjapp, stillegående og med et forholdsvis lavt forbruk takket være Toyotas hybrid-system. Den trinnløse girkassen blir stadig bedre.

Økonomi

Den velutstyrte prøvebilen havner over 450.000 kroner, der er konkurransen hard. Men med en startpris like over 300.000,- får du mye for pengene.

Design

Toyota har utvilsomt tatt mange sted fremover på design de siste årene. Nye Corolla er enkel og tidløs og skal ifølge Toyota være laget for Europa.

Pluss

Her får du mye bil, mye plass og en kjøreglad bil en fornuftig kostnad. Stort pluss at sikkerhetsutstyret er standardutstyr.

Minus

Litt trangt til tre voksne i baksetet, og med mye utstyr blir den ingen billigbil. Ellers lite å trekke for.