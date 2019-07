André Listed Håland er 19 år og klar som bilmekaniker

KRISTIANSAND: Noen dager senere fikk André Listed Håland melding fra sensor Tommy Lian om at han hadde bestått fagprøven som bilmekaniker lette kjøretøy. Dermed kan han kalle seg bilmekaniker. Det skjedde etter to års læretid på Motor Sør i Sørlandsparken.

– Jeg bestemte tidlig at det måtte bli bil når det gjaldt utdanning selv om jeg aldri har hatt «bildilla». Og kanskje blir det videreutdanning etterhvert, det får fremtiden vise, sier Mosby-gutten, som hadde en tøff uke.

– Klart jeg er både nervøs og spent, sa han etter at han hadde fått utdelt de fem oppgavene.

De spenner vidt, fra elektro via bremser, motor og drivstoff til aircondition, for å nevne noen av områdene han må regne med å bli prøvd på.

Tor Mjaaland

Rimelig kontroll

Første dagen gikk delvis med til å lese seg opp på oppgavene og finne riktig utstyr som skulle brukes.

– Jeg føler at jeg har rimelig kontroll så langt, sa Håland mens han diskuterte med Tommy Lian, én av to sensorer som følger ham tett gjennom uka fagprøven avlegges.

Han forteller at samme uka som Mosby-gutten avlegger fagprøven følger han fem andre lærlinger på vei mot godkjent fagutdanning.

– De fleste klarer prøven, men i løpet av året er det nok tre-fire som må avlegge ny prøve. Det kan de gjøre umiddelbart om de ikke har klart det første gangen, forteller Lian som har merket en klar kvalitetsøkning på lærlingene de siste årene.

– Men det er stor forskjell mellom de som er helt på topp, og de som kanskje ikke har kommet like langt faglig når de går opp til fagprøven, sier sensor Lian som til daglig er sjef på Ford-verkstedet Bay Auto.

Skryter

Lærlingen vi møtte, som altså har yrkestittelen bilmekaniker, skryter av læretiden han har hatt på Motor Sør.

– Et fantastisk godt miljø, hyggelige folk og ikke minst erfarne bilmekanikere som deler kunnskapene med en ung lærling, sier Håland, som ikke fortsetter umiddelbart som bilmekaniker.

– Nei, nå blir det ett år i militæret, så får vi se hvor veien går videre. Det viktigste er at det ser ut til å være forholdsvis lett å sikre seg jobb. Og kanskje fortsetter jeg med videreutdanning, for eksempel innen elektrofaget. Får bruke tiden i militæret til å finne ut av dette, sier den 19 år gamle bilmekanikeren.

Samfunnsansvar

Daglig leder av Bilbransjens Opplæringskontor Sør, Per Ole Sæverud, forteller at bransjen er svært opptatt av å rekruttere lærlinger og å bidra til at ungdommer som ønsker det får fullført sin utdannelse og blir flinke mekanikere.

– På denne måten tar de samfunnsansvar og får utdannet nødvendig framtidig arbeidskraft. Det er et ganske jevnt behov for flinke bilmekanikere, men en yrkesgruppe hvor en ser at behovet i løpet av få år blir ganske stort, er bilopprettere, faget som i dag kalles bilskadefaget. Her er det spesielt gode jobbmuligheter for ferske fagarbeidere i årene som kommer, lover Sæverud.