Bileierne tror ikke på 2025-målet

ARENDAL: Dette kom fram da landets største bilimportør, Harald A. Møller, under Arendalsuka la frem en større undersøkelse om hva bileierne i Norge mener om dagens og fremtidens bilavgifter. Og mens politikere og bilimportørene fortsatt hevder at de tror på et utslippsfritt skifte fra 2025, svarer hele 72,9 prosent av bileierene at dette ikke kommer til å skje. Bare 15 prosent mener at dette er realistisk.

Norges største markedsanalysebyrå, Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) står bak undersøkelsen der 2000 bileiere i landet har fått en rekke spørsmål om bilavgiftspolitikken.

Bør opphøre

På spørsmålet om momsfritak på elbil, oppgir 59,6 prosent at de mener dette er «litt urettferdig» eller «veldig urettferdig». Hele 26,6 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at momsfritaket for elbil bør opphøre umiddelbart. Kvinner er litt mer positive til elbiler enn menn, og folk i de største byene mer positive enn de som bor i landdistriktene.

Administrerende direktør hos Harald A. Møller, Ulf Tore Hekneby, medgir at de har noen viktige utfordringer dersom overgangen til fossilfrie biler skal skje så raskt som politikerne har sagt. Hekneby leder konsernet som står for importen av Volkswagen, Audi, Skoda og Seat og retter en advarende pekefinger til politikerne om at de ikke må endre på de mange elbilincentivene. Samtidig må ladeutfordringen løses, ikke minst i distriktene der mye mangler når det gjelder hurtiglading av elbiler.

Ladeutfordringer

– Skal vi lykkes med å nå 2025-målet er elbilinsentivene en sentral ingrediens. Vi ser dette i sammenheng med utviklingen av hele drivlinjen og dessuten infrastrukturen rundt. Den generasjonen elbiler som kommer nå har både rekkevidden og størrelsen hele markedet etterspør. Samtidig er ikke infrastrukturen på plass, ladeutfordringer berører både de som bor sentralt og de som bor utenfor storbyene, sier Hekneby.

Undersøkelsen viser tydelig at dieselbileierne er mest negative til de mange fordelene elbilfolket har fått. Og mange mener at løsningen etter 2025 blir å kjøpe brukt dieselbil. 72 prosent av de som i dag kjører dieselbil mener at fritak for betaling i bomringene bør opphøre umiddelbart.

Elektrisk femiliebil

– Er du bekymret over at «Bil-Norge» er så splittet i synet på elbiler?

– Nei, det er ikke overraskende at de som ikke nyter godt av de mange insentivene har et annet syn enn elbileierne, sier Hekneby som venter på den første elektriske familiebilen. Han tror slike vil bidra til å gjøre 2025-skiftet langt mer realistisk.

Og da tenker Møller-sjefen ikke minst på Volkswagens I.D.-serie som lanseres neste år med I.D.3 som første bil ut. Også Skoda kommer med en romslig elektrisk suv nesten år. Med seg til Arendal hadde Møller-konsernet konseptutgaven av I.D. Buzz, utstilt i Pollen. For de som minnes Folkevogn-bussene fra 1950- og 60-tallet vekker utvilsomt den elektriske flerbruksbilen mange følelser.

Og Hekneby var tydelig i sin melding til norske politikere som ser at inntekter fra bilavgiftene er blitt kraftig redusert:

– Politikerne må innrette seg på andre inntektskilder enn skatter og avgifter fra bilene i fremtiden, slo han fast.