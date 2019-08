KRISTIANSAND: Det betyr at Motor Sør i Sørlandsparken avslutter den nesten ti år lange perioden som Kia-forhandler, og Bertel O. Steen på Fiskåtangen overtar.

– Vi synes selvsagt at dette er trist. Men vi har ikke fått de bilene vi har vært forespeilet fra Kia, sier konsernsjef Per Helge Gumpen i Gumpen Gruppen. Det er elbilene Kia e-Niro og e-Soul han sikter til, biler med til dels lange ventelister, men med uavklart leveringstid.

Gumpen sier at de har hatt stor tro på Kia, og senest i januar i år sto en ny salgshall ferdig i Sørlandsparken.

– Men når bilene ikke kan leveres i stort nok volum, er det problematisk med hensyn til forsvarlig økonomisk drift, sier konsernsjefen som ikke er vant med at bilmerker forsvinner fra Gumpen Gruppen. Oppkjøp av forhandlere, senest i Telemark, har vært kjennetegnet på forhandlergruppen med Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar, Nissan, Mazda og Land Rover i sortimentet.

Tor Mjaaland

Rask overgang

Per Helge Gumpen medgir at driften av Motor Sør har gått med tap, til dels betydelige, de siste årene. Motor Sør ble etablert i 2010. Men med nye elbiler i et opphetet norsk elbil- marked var forventningene til økt Kia-salg åpenbart store.

Motor Sør har i utgangspunktet en oppsigelsestid på forhandleravtalen på to år.

– Men begge parter er enige om en rask overgangstid der vi først og fremst har som fokus å ivareta kundene, sier Gumpen som regner med at det hele skjer i løpet av høsten.

Regiondirektør i Bertel O. Steen Detalj, som også er styreleder i Bertel O. Steen Agder, Erik Lohne, sier at de er positive til å ta hånd om Kia og kundene. - Vi rydder plass i lokalene og skal få til en god løsning. De ansatte i Kristiansand gleder seg til å få nok et konsernmerke i butikken, sier Lohne. Bilforretningen på Fiskåtangen selger i dag Mercedes, Peugeot og Smart og skal også overta Opel-salget i Kristiansand.

Seriøs forhandler

Administrerende direktør i Kia Norge, Irene Solstad, betegner Gumpen Gruppen og Motor Sør som en seriøs og skikkelig forhandler som de har hatt et svært godt samarbeid med.

– Det er selvsagt trist når dette skjer, men vi opplever at Kia rammes veldig hardt av manglende levering av de nye elbilene med lang kjørelengde, sier Solstad. Hun forteller at de jobber intenst mot fabrikken for å finne løsninger på leveringsutfordringene.

Når det gjelder kundene i Kristiansands-distriktet, forteller Solstad at det jobbes for å ivareta eksisterende og nye kunder på en best mulig måte.

– Sammen med Motor Sør og Bertel O. Steen Kristiansand skal vi finne gode løsninger for kundene, sier Kia-sjefen.

Kjartan Bjelland

Per Helge Gumpen forteller at det ikke er aktuelt å starte opp med nye bilmerker hos Motor Sør.

– Vi håper å unngå oppsigelser og jobber sammen med tillitsvalgte og lokal ledelse for å finne løsninger for dem som rammes av at Kia-agenturet forsvinner, sier Gumpen. Han forteller at de har planer for anlegget i Sørlandsparken som ligger vegg i vegg med Gumpen-eide British Cars.

– Men det er for tidlig å si noe mer konkret om dette nå, sier konsernsjefen i Gumpen Gruppen.