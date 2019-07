Antall nyregistreringer i varebilmarkedet har økt mer enn tre ganger så mye i Kristiansand hittil i år som i resten av landet. Økningen i forhold til et sterkt fjorår er på 17,2 prosent – i landet som helhet 5,4 prosent per 7. juli.

Volkswagen er nesten tre ganger så stor som nummer to på varebilstatistikken i Kristiansand så langt i år. Men både Citroen og Toyota kan vise til sterk økning. Så langt i år er det registrert 213 nye Volkswagen varebiler, 87 Citroen og 86 Toyota. Deretter følger Ford 74 og Mercedes-Benz med 72 nye varebiler.

Citroen har økt med 31,8 prosent, mens Toyota nesten har doblet leveringene av nye varebiler fra 46 til 86 biler per 7. juli.

– Salget av nyttekjøretøy er en av de sikreste indikatorene på tilstanden i det lokale næringslivet. Over lengre tid har vi sett en solid økning i salget. Det indikerer optimisme og gode tider, sier salgssjef Volkswagen Nyttekjøretøy hos Gumpens Auto Vest, Christian Tholin. Han forteller at de bare i august regner med å levere rundt 100 nye varebiler til lokale kunder.

Tor Mjaaland

En drøm

Vi møtte Thomas Jørgensen fra Kristiansand da han hentet sin nye Volkswagen Transporter. Nå etablerer han eget byggfirma – T. Jørgensen Bygg A/S, og sier at det lenge har vært en drøm å starte for seg selv.

Læretiden og senere jobb har han hatt hos HG Bygg i Songdalen, men fra 1. august skal han stå på egne, unge ben. Med hyggelig støtte fra sjefen i firmaet han nå forlater.

– Heldigvis er det mange jobber å slåss om for tiden, men samtidig er det mange aktører i markedet, sier Jørgensen som valgte en Volkswagen Transporter med firehjulstrekk og automatgir som arbeidsbil.

– I en slik kan en få inn minst 20 gipsplater og dermed redusere på bruken av henger. I tillegg er jeg trygg på at jeg alltid kommer fram selv om føret er vanskelig og lasten tung.

Blant de største

Volkswagen Nyttekjøretøy hos Gumpens Auto Vest er en av de største aktørene i landet på varebiler. De selger mellom 400 og 500 biler i året. Hittil i år har de stått for cirka 30 prosent av nyregistreringene i Kristiansand. Den andelen vil øke betraktelig når august er passert.

– Det er stor aktivitet innen bygg- og anlegg og store prosjekter på industri og infrastruktur, som E39-utbyggingen. Dette gir store og positive synergier for bransjen. For oss betyr det at når august er passert, har 100 prosent måloppnåelse for hele året når vi ser på antall leveringer og kontrakter som er inngått, sier nyttekjøretøysjefen hos Gumpen.

Tor Mjaaland

Doble skift

Han er overbevist om at spesialisering på salg, kundemottak, mekanisk oppfølging og delelager er viktige faktorer for den sterke posisjonen.

– Vi kan for eksempel sette tre mann på service på en bil for å bli raskt ferdig. Dermed unngår eierne at bilen blir stående lenge på verksted.

Han forteller at med doble skift kan en håndverker levere bilen på ettermiddagen og hente den neste morgen.

Bestselgerne i Kristiansand hører begge hjemme i Volkswagen-familien. Så langt i år leder Caddy med 96 nyregistreringer med Transporter hakk i hæl med 87. Deretter følger Citroen Berlingo og Mercedes Vito.

4x4 og automat

Trenden i markedet er at stadig flere velger firehjulstrekk og automatgir, forteller Tholin.

– Volkswagen har også som policy at mest mulig av sikkerhetsutstyr skal være standard. Det gjelder utstyr som beskytter fører og passasjerer såvel som aktører utenfor bilen, sier den unge salgssjefen som erfarer at næringskundene blir stadig mer opptatt av bil og vil ha skreddersøm ut fra behov og ønsker.

Thomas Jørgensen legger i vei nedover Setesdalsveien i flunknende nye bil spent på egen freatid i eget firma.

– De to første månedene har jeg sikret meg oppdrag, så dette skal gå. sier den nybakte Transporter-eieren som er tydelig på at det hverken hadde blitt eget firma eller ny bil om ikke bank og andre aktører hadde bidratt positivt underveis.

«Et viktig og godt signal»

– Varebilsalget i regionen er godt, og det er et signal om at det går bra i store deler av næringslivet.

Det sier Geir Jørgensen, administrerende direktør i Næringsforeningen. Han viser til at det er mange store prosjekter i Kristiansandsregionen, slik som Kanalbyen, utbyggingen på Tangen og omfattende veiprosjekter. Det gjør at mange entreprenører og håndverksbedrifter investerer i nytt utstyr og nye varebiler.

– Når bedriftene har mye å gjøre og optimismen er stor, velger bedriftene å investere, og det er positivt for hele regionen, sier Geir Jørgensen.

Henger etter på elektrifisering

Privat

Mens elbilandelen i personbilmarkedet nærmer seg 50 prosent, har det skjedd lite innen varebilmarkedet. Hittil i år er 5,9 prosent av nye varebiler i Kristiansand elektrisk drevet.

– Næringskundene har andre krav enn personbilkundene. De har ikke tid og anledning til å stanse en halv time på vei til en jobb for å lade bilen. I tillegg betyr batteripakkene redusert nyttelast samtidig som tillatt hengervekt er kraftig redusert i forhold til en dieseldrevet varebil, sier salgsssjefen hos Volkswagen Nyttekjøretøy, Christian Tholin.

Men noe er i ferd med å skje også innen dette markedet. Volkswagen lanserte sin E-Crafter med 173 km rekkevidde(NEDC) i fjor høst. Samarbeid med den tyske spesialprodusenten ABT innebærer at nye Tranporter kommer som E-Transporter med rekkevidde på fra 200 til 400 km første kvartal neste år. Det samme kompaniskapet resulterer i ABT e-Caddy, også den elvarebilen kommer neste år.

– Et gjennombrudd for elektriske varebiler kommer neppe før 2022–2025. Volkswagen har signalisert at de skal ha klar sin ID Buzz Cargo i 2022 med stor lastekapasitet, inntil 55 mil rekkevidde, firehjulsdrift og tilstrekkelig hengerkapasitet. Da vil elektriske varebiler dekke langt mer av varebilbehovet, tror Tholin.

Toyota satser på varebiler

Toyota lanserte nylig en vekstplan for lette kommersielle kjøretøy.

– Utvidelsen og elektrifiseringen av Toyotas produktutvalg støttes av en ny merkestrategi, kalt Toyota Professional. Den understreker Toyotas engasjement for den økende mengden varebilkunder. Ved å øke antall personer og fasiliteter i nettverket dedikerte til nyttekjøretøy, ønsker vi å sikre den riktige kundeopplevelsen, uttaler informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge i en pressemelding.