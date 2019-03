Her er bilene bilforhandlerne fra Kristiansand gleder seg til

Geir Skogdalen, adm. direktør Toyota Sør

Ny Corolla og Rav4

– To biler viste seg skikkelig frem på utstillingen, nye Toyota Rav4 og helt nye Toyota Corolla, sier Skogdalen trygg på at dette er biler som kommer til å bidra sterkt til både 2019-salget og nybilsalget fremover. Rav4 er allerede kommet til Kristiansand, Corolla like om hjørnet og kan leveres til kunder fra april. - Rav4 vet vi blir en bestselger, bestillingene strømmer allerede inn, sier Skogdalen. Og når det gjelder Corolla, så kaller Toyota Sør-direktøren den for den folkekjære bilen som etter seks års fravær er tilbake i Europa og Norge. Corolla-navnet ble da erstattet av Auris, men nå er det Corolla for alle pengene.

Skogdalen ble langt fra skuffet over det han fikk se og gleder seg til å kunne vise frem Corolla som 5-sørs utgave, stasjonsvogn og sedan. Den drives av nyeste generasjon hybridmotor, og lover elektrisk kjøring på opp til 50 prosent av kjøreturen.

Ny Subaru Forester

Da Edvard Haugland satte seg inn i nye Subaru Forester 2020, smilte han bredt og lenge og var ikke i tvil om at nye Forester blir en viktig bil for dem. - Den er større enn forgjengeren, både med hensyn til passasjerplass og bagasjerom, er bygget på en ny plattform og er Subarus første mildhybrid i kombinasjon med Subarus boxermotor, sier Haugland.

Forester har Subarus permanente firehjulstrekk, ofte omtalt som et av de beste systemene på markedet. - Viktigste bil for oss på svært lenge, sier Haugland om nye Forester som første gang kom på banen for 20 år siden. - 2020-utgaven har et videreutviklet «eye-sight» system som inneholder det aller meste av førerstøtte og sikkerhet, sier sjefen på Oddemarka Auto.

Ny Volkswagen Passat GTE, ny T-Cross, facelift Caravelle

Vi møtte Gumpen-mannen på Volkswagen-standen, og humøret var upåklagelig. Men så var det da også nyheter å hente som Jochumsen vet treffer bra i det sørlandske markedet.

– Passat kommer med nytt interiør, men sikkert vel så viktig for mange er at den elektriske kjørelengden er økt betraktelig på GTE-utgaven til hele 55 kilometer. Dermed vil svært mange kunne kjøre på strøm hele dagen og få bilhold med lavt forbruk og utslipp, sier Jochumsen som også fikk se nye T-Cross, minstemann i den etterhvert store suv-familien.

– Med startpris på 280.000 kroner, tror vi denne blir interessant for folk som vil ha en velutstyrt bil til en svært fornuftig pris samtidig som de kan sitte høyt når de kjører, sa Jochumsen før han satte seg på den elektriske gatesykkelen «Last mile bike» som er et av Volkswagens bidrag til mer miljøvennlig transport. Den er elektrisk, kan tas med i bagasjerommet og brukes på de siste metrene fra parkering til arbeidsplassen.

Ny BMW X5 45e xDrive , seks ladbare hybrider

Aldri har de solgt så mange eksemplarer av stor-suven X5 som da den i 2015 kom som ladbar hybrid. At mange har ønsket seg lengre rekkevidde, blir nå innfridd til fulle. - Den setter rett og slett ny standard med en WLTP-rekkevidde på 83 kilometer, sier Bavaria-sjefen som er overbevist om at drivlinjen med en tre liters seks-sylindret bensinmotor på 286 hk, og en elmotor på 113 hk, vil treffe godt i det sørlandske markedet.

Forventet levering av «super-hybriden» blir andre halvår i år. Samme Dalen noterte seg ellers at ladbare modeller nærmest står i kø fra bilprodusenten i Bayern. - BMW er på alle plattformer, med elbiler, en lang rekke ladbare hybrider og utgaver med stadig renere bensin. og dieselmotorer, slår Jarl Richard Dalen fast og nevner i fleng allerede omtalte X5 45e xDrive pluss 745Le xDrive, 330e, nye X3 30e xDrive, 530e xDrive og 225xe. Så her er det bare å gjøre klar stikkontakten.

Ny Q5 TFSI e, 5 ladbare biler, 2 ny elbiler

Som hos konkurrenten BMW, kommer det en lang rekke ladbare hybrider pluss nye elbiler fra Audi den nærmeste tiden. Størst forventninger på kort sikt knytter det seg nok til den ladbare utgaven av den populære suven Q5. Den dukker opp når sommeren er på hell.

– Den blir en utrolig spennende bil som på grunn av norske avgifter kommer til en svært interessant pris, lover Terje Olsen som også fikk se ladbare utgaver av A8 L, A7, A6 limousin og A4 og nye utgaver med lengre elektrisk kjørelengde av A3 og Q7. A3 var førstemann ute av de ladbare i Audi-familien med tilnavnet e-tron. Nå blir e-tron-navnet forbeholdt de helelektriske utgavene, mens de ladbare får betegnelsen TFSI e.

Konseptbilen Q4 e-tron ble også vist frem i Genéve. Den kompakte suv-en skal være klar til produksjon om ikke lenge og kan bli en fulltreffer i det norske markedet. Mindre volum på salget på Sørlandet blir det nok når GT e-tron kommer med 590 hester og 0-100 på 3,5 sekunder. Det ble kastet mange og lange blikk mot den nesten fem meter lange fireseteren på utstillingen.

Ny Leaf med lang rekkevidde, konseptbilen IMQ

Nissan har tatt innersvingen på de fleste i elbilkappløpet på Sørlandet. Leaf var mest solgte bil uansett drivlinje i Kristiansand og i Norge i 2018 og Europas mest solgte elbil. - At vi allerede på sensommeren kan levere nye Leaf med 38,5 mil rekkevidde og motor på hele 214 hestekrefter, er utrolig spennende for oss, sier Thor Harald Foss. Foruten at vi har en elbil som treffer nordmenns elbilbehov midt i blinken, er vår styrke at vi kan levere biler så å si på dagen, sier Foss som blant annet forklarer det med at Nissan produserer egne batterier. Nye Leaf er klar for levering på sensommeren og kommer i flere utgaver fra ca 360.000 kroner og oppover.

At Foss også kastet lengselsfull blikk på konseptbilen Nissan IMQ på bilmessen, er forståelig. i fjor viste Nissan IMQ, og begge skal være elektriske biler som langt på vei er selvkjørende. - Nissan skal ligge et hestehode foran de andre, det har vi vist til nå, slår Foss fast.

Ny Skoda Kamiq, Scala og konseptbilen Vision iV

Skoda-sjefen hadde mye å glede seg over på bilutstillingen i Genéve. Den kompakte suv-en Kamiq fullfører Skodas suvprogram sammen med mellomstore Karoq og store Kodiaq. Mens Scala blir Skodas nye bil i Golf-klassen. - Jeg prøvesatt begge de elegante bilene og gledet meg over at plassen er klart bedre utnyttet enn i «fetterne» T-Roc og Golf hos Volkswagen, sier Røed som sammen med kolleger har klart å holde høyt trøkk på Skoda-salget trass i mangel på elbil.

– Men snart er den tiden fordi, sa Røed og stilte seg opp så tett han fikk komme på elbilen Vision iE. Den knallgule konseptbilen blir til virkelighet allerede neste vår. Her er det ikke mye Skoda-design fra gamle dager, bilen er rett og slett lekker. - Dette blir en familiebil med lang rekkeidde og mye plass. Med hengerfeste, firehjulstrekk og til en folkelig pris, lover Tor Erik Røed som i ventetiden kan pleie elbilmarkedet med lille Citigo E klar til levering like over nyttår.

Ny Kia Soul

Soul har vært en vinner på elbilstatistikken, selv om det ikke har gått så tydelig frem av nybilregistreringen. Brorparten av elektriske Soul har nemlig kommet til Norge via Tyskland der de har vært registrert en dag ellere to.

Men nå er det klart for en helt ny Kia Soul. Med mer plass og ikke minst langt bedre rekkevidde. - Elektriske Soul er blitt et ikon med sitt box-konsept. Med rekkevidde på fantastiske 452 kilometer, er vi trygge på at den blir en suksess, sa daglig leder hos Kia-forhandler Motor Sør, Dagfinn A. Berg. Motorkraften er nesten fordoblet fra 111 til 204 hk med null til hundre på 7,6 sekunder og bagasjeplassen solid utvidet. - Det skyldes at Kia har gått over fra luftkjølt til væskekjølt batteri. Så nå kan kjøleviften fjernes og gi mer plass., sier Berg som også måtte kikket på konseptbilen Kia Imagine.

– I Imagine driver de nok litt gjøn med andre produsenter når de har plassert hele 21 skjermer ved siden av hverandre på dashbordet, sier en smilende Kia-forhandler som ikke regner med at disse blir med når bilen settes i produksjon.