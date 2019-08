Med andre ord, Audi Q5 TFSI e 55 Quattro er en kraftfull gavepakke fra Siv og Erna til norske bileiere som velger en premium-suv med overflod av kraft omtrent til samme pris som 190-hesteren med dieselmotor.

Da får du også en bil som i den daglige driften kan gå på strøm, om du er en flink lader, og reduserer drivstoffkostnadene betraktelig. Ca fem mil elektrisk rekkevidde, selvsagt avhengig av både fører og føreforhold, oppgir Audi for plug-in suven. Men skal du på langtur, må du nok innse at bensinmotoren på 257 hk krever sitt og resulterer i et forbruk høyere enn du opplever i dieselutgaven. Etter WLTP-normen er forbruket lavt og pent på 0,21 l/mil.

Mjaaland, Tor

Nesten for sprek

Men den nye ladbare utgaven av den populære suv-en fra Audi er på et annet kraftnivå enn broren med dieselmotor. Med litt i overkant av fem sekunder fra 0–100 km/t og toppfart på 239 km/t, er bilen nesten for sprek for norske veier. En tur til et sydligere land med en annen veistandard og andre fartsgrenser, fortjener både bil og eier, synes vi.

Mjaaland, Tor

Andre generasjon Audi Q5 kom på banen i 2016. De siste årene har den blitt klart slått av flere konkurrenter når det gjelder antall nyregistreringer, Volvo har for eksempel yppet seg voldsomt etter at XC60 kom som ladbar hybrid. For Audi i Norge må derfor nykommeren være som manna fra himmelen med en pris som ligger under flere av konkurrentenes.

Mjaaland, Tor

Luksus og moro

667.000 kroner starter bilen på, og da får du faktisk en god del utstyr med på kjøpet. Ut over standard får du tresoners klimaanlegg, LED-hovedlys, baksete som kan flyttes i lengderetningen og har vinkeljustering av seteryggen, S line eksteriørpakke, 18-tommers felger, og sportsseter i kombinasjonen skinn/kunstskinn. Verdien på dette skal være på nærmere 60.000 kroner.

Mjaaland, Tor

Bilen vi prøvde nøyde seg langt fra med «bare» standardutstyr. Den var priset til over 800.000 kroner med blant annet adaptiv luftfjæring, Bang og Olufsen premium lydsystem, head-up display, elektriske seter, skinnseter, led-matrix lys og sportspakke, for å nevne noe av ekstra moro og luksus vi ble servert.

Mjaaland, Tor

Hvor mye alt dette løfter bilen, er ikke godt å si. Men at luftffjæringen gjør turen superbehagelig, er hevet over tvil. Og her kan du faktisk unne deg litt ekstra luksus før du passerer prisen på en standardutgave av kanskje den tøffeste konkurrenten, allerede nevnte ladbare Volvo XC60 T8.

Mjaaland, Tor

Kvalitet i det meste

Med det nye firehjulsdriftsystemet går bilen sømløst over til forhjulsdrif når det ikke er behov for drift på alle fire hjulene. Transmisjonen står en 7-trinns S- tronic automat for, sammen med quattro firehjulsdrift med ultra-teknologi som storebror Q7 blant annet har. Dette systemet skal blant annet bety reduserte driftskostnader sammenliknet med permanent firehjulsdrift.

Mjaaland, Tor

Som resten av Audi-familien fornemmer du kvalitet i det aller meste. Batteriene stjeler selvsagt litt av lasteplassen, 400 liter er ikke enormt mye, men det er høyden i bagasjerommet du mister, bredde og lengde er bra. Men plassen kan utvides ved at baksetet skyves hele 10 cm fremover. Da blir det mer bagasjeplass men mindre plass til beina for de som sitter bak.

Å tippe at denne blir bestselgeren i Q5-familien, gir neppe høye odds. Liker du en bil som sparker hardere fra enn biler flest, vil neppe ladbare Q5 skuffe deg. Og så har den en god del mer å glede seg over enn to kraftfullee motorer.

Fakta

Bil: Audi Q5 TFSIe 55 Quattro Pris: Fra kr 667.000,-. Prøvd bil: 820.000,- Fossil motor: 2,0 l TFSI Effekt: 257 hk Effekt elektrisk motor: 143 hk Systemeffekt: 367 hk Dreiemoment system: 500 Nm 0–100 km/t: 5,3 sek Toppfart: 239 km/t Forbruk WLTP: 0,21 l/mil Utslipp CO2: 46 gram/km (WLTP) Lengde/bredde/høyde: 4663(1893/1659 mm Vekt: 2040 kg Bagasjevolum: 400–450 liter

Kjøreegenskaper

Audi Q5 har alltid hatt kjøregenskaper mange norske bileiere setter pris på. Presis i styringen, behagelig komfortabel og med stor fremkommelighet. Med to motorer blir den utvilsosmt mer gøyal å kjøre.

Design

Nyheten denne gang ligger gjemt under karosseriet i form av en elmotor i tillegg til den fossile. Dessign er som før, stilig og konservativt.

Økonomi

Lader du hjemme de fleste nettene i uka, har du en bil som kan gå på strøm i det daglige. Med «subsiddiert» innkjøpspris kan plug-in utgaven være fornuftig investering også økonomisk sett.

Pluss

Overflod av krefter, rimelig driftsøkonomi, stilig både ut- og innvendig og sedvanlig gode kjøreegnskaper, trekker opp. Lave plug-inavgifter teller også med.

Minus

Lite å trekke for her. Men skal du utstyre bilen på høyt nivå, går prisen i været. Bagasjevolum litt under hva konkurrentene kan vise til.