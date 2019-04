BMWs nye elbiler vintertestet

Prototypene av de neste elbilene fra BMW har i vinter blitt testet til sitt ytterste i arktiske landskap ved testsenteret til BMW Group i Arjeplog, Sverige, skriver selskapet i en pressemelding.

Bilprodusenten fra Bayern forbereder seg på lanseringen av neste generasjon helelektriske modeller i 2020 og 2021. Sammen med BMW iX3, som lanseres neste år, har også BMW i4 og BMW iNEXT vært med på det intensive testprogrammet.

– Vi vet mange er nysgjerrige på våre neste helelektriske modeller. De levende bildene fra vinterens tester vitner om at dynamikk og kjøreglede venter, uttaler kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby hos BMW Group Norge.

Wilfried Wulff

Ekstreme forhold

Gjennom en rekke omfattende øvelser har de tre prototypene blitt testet under ekstreme vær- og veiforhold i randsonen av polarsirkelen. Bilene kjører på islagte innsjøer og på snø i bitende kulde for å presse de elektriske motorene og høyspenningsbatteriene til det mest ekstreme. Erfaringene tas følgelig med videre når serieproduksjonen av de tre modellene starter de neste årene.

Den første vi får se i Norge er el-utgaven av suven X3, kalt iX3 lanseres, som lanseres allerede neste år. Den blir ifølge pressemeldingen, den første bilen med femte generasjon BMW eDrive-teknologi. Den elektriske motoren får en effekt på over 270 hk som jobber sammen med et høyspenningsbatteri med nettoeffekt på over 70 kWt.

I Kina

Batteriet er dimensjonert for 150 kW hurtiglading og rekkevidden blir over 400 kilometer målt etter den nye WLTP-standarden.

BMW iX3 blir den første modellen som blir produsert i Kina, av joint venture-selskapet BMW Brilliance Automotive, for global eksport.

I 2021 lanseres BMW i4, en firedørs-kupé som skal gjøre unna sprinten fra 0 til 100 km/t på knappe fire sekunder og ha en topphastighet på over 200 km/t. Rekkevidden blir på over 600 kilometer målt etter den nye WLTP-metoden.

I 2021 lanseres også BMW’s kommende teknologiske flaggskip, BMW iNEXT. Modellen får proporsjonene til en luksuriøs SUV og en rekke innovasjoner innen design, autonom kjøring og tjenester. Også BMW iNEXT får en rekkevidde på over 600 km.