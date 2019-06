Japansk klassiker er tilbake

Toyota Corolla var lenge en av de mestselgende bilmodellene i Norge. Men så forsvant den, arvtakeren fikk navnet Auris, og fortsatte med å leve gode salgstall.

Mange forbinder nok Corolla med robusthet, kvalitet og sikkerhet, folkelige priser – og kanskje litt trausthet. Undertegnede kjører en snart 20 år gammel Corolla, som det aldri er trøbbel med. Nå hevder Toyota at traustheten kan strykes fra lista over Corolla-egenskaper.

Men prisene er fortsatt folkelige med startpris på rett under 300.000 kroner. Rimeligste Corolla er 1,8 Hybrid Sense, den starter på 297.300 kroner. Touring Sports starter på 309.300 kroner, som 1.8 Hybrid Sense.

Toyota

To hybridløsninger

I andre enden av prisskalaen får du kombiutgaven som 2.0 Hybrid Executive RED til 436.400 kroner. Dyreste stasjonsvogn er 2.0 Hybrid Executive RED, til 460.300 kroner.

For første gang kan man velge mellom to hybriddrivlinjer i en Toyota, en oppdatert 1,8-liters variant med 122 hestekrefter og en ny 2-liters variant med 180 hestekrefter.

Toyota er stolt av hybridsystemet sitt som nå er i fjerde generasjon. En elmotor med 163 NM dreiemoment jobber sammen med en 1,8-liters bensinmotor med 143 NM ved 3600 omdreininger. Samlet effekt er 122 hestekrefter.

Ny to-liter

Det nye 2.0-liters hybriddrivverket yter samlet 180 hestekrefter, med et dreiemoment på 202 NM fra elmotoren fra start, og 190 NM fra bensinmotoren ved 4400 omdreininger. Det resulterer i at null til et hundre skjer på kjappe 7,9 sekunder i kompaktutgaven og 8,1 sekunder i Sports Touring-utgaven, mens toppfarten er 180 km/t.

Sammenlignet med utgående Auris, er lengden økt med 40mm, alt mellom akslingene, overhenget foran er 20 mm kortere og høyden er redusert med 25 mm. Et lavere panser gjorde det mulig å senke setene i karosseriet, slik at man foran og bak sitter henholdsvis 24 mm og 26 mm lavere.

Statsjonsvognen Touring Sports er unik for Europa, og ble utviklet parallelt med kompaktmodellen og sedanen. Den er 55 mm lenger enn utgående modell, men enda viktigere er kanskje økningen på 100 mm i akselavstand. Det skal gi økt benplass til bakesetepassasjerene.

Nye Corolla er utstyrt med det siste Toyota Safety Sense-systemet. Det innebærer blant annet kollisjonsvernsystem , blindsonemonitor med varsling for kryssende trafikk , adaptiv cruisekontroll, filsentreringsassistent og filvarsling.