Ladbar C-klasse, nå med diesel

Vi tar like godt prisen først. Med en startpris på 474.000 kroner for sedanen og 487.000 for stasjonsvognen, bør ladbare C-klasse i ny versjon kunne bety en opptur for et bilmerke som sårt trenger det i Norge. Salgstallene har neppe gledet salgsfolkene den siste tiden.

Når vi legger til at C 300 de, som bilen heter, har opptil 55 kilometers elektrisk rekkevidde (WLTP), ytelser på 306 hk og 700 Nm og går fra stillestående til 100 km/t på 5,6 sekunder, bør ikke akkurat interessen synke blant dem som er på jakt etter en ladbar familiebil. Oppgitt forbruk er på 0,14-0,16 liter per mil. Det vil de fleste plug-in-hybridene med bensinmotor neppe klare.

Suksess med bensin

– Ladbare C-Klasse var lenge en av våre største salgssuksesser. Endelig er den tilbake og ved å kombinere eldrift med vår mest effektive dieselmotor kan vi tilby det beste fra to verdener, lavt forbruk på langkjøring og utslippsfri kjøring i byen, sier Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef i Mercedes-Benz personbil hos Bertel O. Steen.

Mye utstyr

Både sedanen C 300 de og stasjonsvognen C 300 de T er basert på oppgraderte C-Klasse. Ifølge en pressemelding fra Mercedes betyr det 6500 nye deler, der det mest iøynefallende er et nytt digitalt førermiljø, ratt med touchknapper og et mer aggressivt design. Det kanskje mest interessante som skiller plug-in-hybridene fra modellene med konvensjonell drivlinje, er mengden standardutstyr. Her er blant annet såkalt avantgarde eksteriør, ledys, nitrinns automatgir, ryggekamera, elektrisk bakluke og forvarming/-kjøling inkludert i prisen.

Som på E-Klasse plug-in hybrid tar batteriet opp noe av plassen i bagasjerommet i C-Klasse plug-in hybrid. Både på sedanen og stasjonsvognen er det et “trappetrinn” hvor batteriet er plassert. I bagasjeromstørrelse snakker vi 315 liter for stasjonsvognen (475 målt opp til taket) og 300 liter for sedanen. Der taper nok C-klasse ladbar hybrid i kampen med konkurrenter som for eksempel nye Passat GTE.