Ladbare hybridbiler kombinerer batterielektrisk drift med en bensin- eller dieselmotor. Nå ruller det over 100.000 slike på norske veier.

– Frem til vi får flere fullelektriske modeller vil ladehybridene være et godt alternativ for mange, og ladehybriden vil ha sin plass i markedet frem til 2025. Men det avhenger naturligvis mye av hvordan disse bilene behandles i avgiftssystemet, sier seniorrådgiver i rådgivningsselskapet Kantar, Anders G. Hovde.

Han er sikker på at jo flere, og bedre, fullelektriske biler vi får inn i de ulike segmentene, så vil disse spise av markedet til alle drivlinjer. Også ladehybrid.

Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL), mener ladehybridene er en mellomløsning på veien mot full elektrifisering.

– I Norge vil ventelig mellomperioden bli kort, da den politiske målsetningen om 100 prosent nullutslippsbiler i nybilsalget av personbiler i 2025 ligger ganske fast, og ser ut til å være realistisk å oppnå. I verden rundt oss ser det ganske annerledes ut. Der vil ventelig ladehybridene være svært fremtredende i mange år til, sier Lillemork.

Fakta: Ladbare og ikke-ladbare hybrider Det finnes to hovedtyper elhybrider som kombinerer en bensin- eller dieselmotor med batterier. De som kan lades, og ofte kalles plugin hybrider (PHEV), og de selvladene hybridene hvor batteriet kun lades av energi bilen selv produserer. Den største forskjellen er at ladehybridene har et større batteri, som gjør at de også kan kjøres lengre på ren strøm. Siste generasjon ladehybrider har gjerne en rekkevidde på 50 kilometer eller mer etter den nye og mer realistiske WLTP-målenormen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske personbiler i gjennomsnitt kjører 33 kilometer om dagen. I første halvår 2019 ble det registrert 8776 ladbare og 9258 selvladende hybridelbiler, tilsammen 18.034 hybrider.

En ny generasjon ladehybrider

I første halvår 2019 ble det registrert 8776 nye, ladbare hybrider. En nær halvering av markedsandelen fra 20,4 prosent i 2018 til 11,2 prosent i 2019.

– Registreringsstatistikken for første halvår er preget av at mange produsenter har ventet inn nye ladbare hybridmodeller. Det er først i andre halvår de mange annengenerasjons ladbare hybridene vil begynne å gjøre seg gjeldende på statistikken, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

BMW tror ladehybridene vil spille en viktig rolle i flere år fremover. Særlig i elektrifiseringen av markeder som ikke har like godt utbygd ladeinfrastruktur som her hjemme. Men også i Norge.

– En ny ladehybrid med godt over 50 kilometer reell elektrisk rekkevidde, som gjør at mange kan kjøre tur/retur jobb på ren batteridrift, vil være et godt valg for mange norske bilkjøpere, sier Tegneby, som minner om betydningen av den norske avgiftspolitikken og eventuelle endringer av denne.

Han ser likevel at det kan være fare for en viss kannibalisering, når ladehybrider ender opp med prislapper på rundt hva en tilsvarende elbil koster i Norge.

De ti mest solgte ladehybridene første halvår 2019 (førstegangsregistrerte og nye)

Antall Markedsandel i prosent Mitsubishi Outlander 2865 32,6 Volvo XC60 1183 13,5 BMW 2-serie 726 8,3 Volvo V60 661 7,5 Volvo V90 559 6,4 Volvo XC90 513 5,8 Mino Countryman 437 5,0 Kia Niro 376 4,3 Hyundai Iqniq 225 2,6 Mercedes-Benz C-klasse 224 2,6

– Ladehybridene viktig på mellomlang sikt

Produktsjef hos Mitsubishi, Vegard Werner, har tro på at ladehybridene fortsatt vil være viktig på mellomlang sikt. Men med flere nye ladehybrider på markedet, er han klar på at konkurransen vil bli tøffere.

– Vi er forberedt på at markedsandelen vår vil gå ned, og at vi neppe vil være like suverene på salgstoppen, men vi gir oss ikke uten kamp. I 2020/2021 kommer det trolig en Outlander med lengre elektrisk rekkevidde og plass til syv seter.

På lengre sikt forventer Werner at elbilene vi ta mer og mer over. Mitsubishis første helelektriske SUV, Mitsubishi ASX, vil etter planen bli lansert i 2021.

Mercedes: Ikke lenger bare et særnorsk fenomen

– Ladehybrider har livets rett, fastslår Audun Hermansen, informasjonssjef i Mercedes-Benz Norge. Og ikke bare det, Mercedes forventer at ladehydridene også vil sette sitt preg på salgsstatistikken i flere markeder.

– Med den nye ladbare offensiven økes antallet ladehybrider til over 20 modeller neste år. Det betyr at disse bilene ikke lenger er å regne som et særnorsk fenomen, men vil ha en sentral rolle i de fleste markeder fremover, sier han.

Volvo øker rekkevidden

Volvo, som er inne med en rekke modeller på ti-på-topp listen, har oppgradert batterikapasiteten på sine ladbare hybrider med 14 prosent.

– Elbiler er i dag stort sett et storbyfenomen og dekker ikke nødvendigvis behovet til alle som bor utenfor byene. Mens man venter på flere modeller i alle segmenter, lengre rekkevidde og ikke minst på at ladeinfrastrukturen blir bedre i alle landsdeler, spiller hybridbiler, og også biler med nye og mye renere forbrenningsmotorer, en viktig rolle, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Norge.

– Ulike brukerbehov

– De ladbare hybridene har livets rett, og de er på ingen måte ikke er i ferd med å gå ut på dato, sier en offensiv kommunikasjonssjef i Audi, Morten Moum.

Han mener den nye generasjonen ladehybrider er en perfekt kombinasjon for dem som ønsker å kjøre utslippsfritt i hverdagen, men også ha svært god rekkevidde når man skal på langtur i helger og ferier.

Audi har så langt ikke sett noen form for kannibalisering på salget av den nye ladehybriden Q5 TFSIe, som har en elektrisk rekkevidde på minst 40 kilometer og en startpris på 677.000 kroner, etter at e-tron 50 med drøye 300 kilometer rekkevidde ble lansert fra 499.000 kroner.

– Fordeler og ulemper ved de ulike drivlinjene avhenger av hvilke behov og kjøremønster kunden har. En kartlegging av kundenes brukerbehov er derfor den absolutt viktigste oppgaven til våre selgere, og vårt råd til kunden er å være tydelig på hvilke behov en faktisk har, oppfordrer Moum.