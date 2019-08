Storsatsing på hurtigladestasjoner

KRISTIANSAND: Salgssjef Ole Jakob Stranden hos Gumpens Auto Øst smiler bredt der han står ved den nye superladeren utenfor anlegget i Sørlandsparken. Med kapasitet på 150 kilowatt har han den klart sterkeste hurtigladeren i Sørlandsparken der bilforretningene ligger tett. At han samtidig kan vise til rekordtall av leverte nye elektriske Audi e-tron, understreker behovet for satsingen på hurtigladere.

– Vi er i full gang med en satsing på hurtigladere med en investering i størrelsesorden fire-fem millioner kroner, forteller Sondre Loland Gumpen og Kenneth Abrahamsen fra Gumpen Gruppen.

Norsk Elbilforening

Nye ladestasjoner

– Fabrikkene som leverer de mange elbilene krever det, og kundene forventer at de kan lade hurtig på ladestasjoner med høy kapasitet uten å måtte stå i kø, sier Gumpen.

Abrahamsen oppsummerer følgende ladesatsing:

– 150 kilowatt hos Gumpens Auto Øst, 100 kw på Gumpens Auto Grenland, 150 kw hos Gumpens Auto Notodden, 100 kw hos British Cars/Motor Sør i Sørlandsparken, økning fra 50 til 100 kw hos Sørlandets Bilsenter/G-Bil i Sørlandsparken og 100 kw ladestasjon hos Gumpens Auto Lyngdal.

– I tillegg kommer ny lader i Mandal og oppgradering av ladestasjonen hos Gumpens Auto Vest i løpet av 2020.

Mjaaland, Tor

Trengs 500 nye

I utredningen «Ladeklart Norge 2025» fra Norsk Elbilforening slåes det fast at det trengs over 500 hurtigladere i Aust- og Vest-Agder innen 2025. Per i dag er det cirka 170 slike. Elbilforeningen slår fast at Vest-Agder kun har dekket 23 prosent av behovet for hurtigladere.

Frydenlund, Ståle

– Vi mener en dobling av utbyggingstakten må til. I dag finnes cirka 1950 hurtigladere i Norge. Vi må bygge om lag 1200 i året for å holde tritt med veksten i elbilsalget, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu. Hun peker på den ferske undersøkelsen «Elbilisten 2019» som viser at elbilister som bruker hurtiglading, opplever stadig oftere ladekø.

- 64 prosent av elbilistene som bruker hurtiglader opplever ladekø av og til eller oftere når de skal hurtiglade. Dette er en økning på 10 prosent fra i fjor, og en økning på 25 prosent fra 2017, sier Bu.

«Lade i Norge»

– Nå er nok ladekøproblematikken mer dramatisk på Østlandet enn på Sørlandet. Men det er ikke tvil om at det trengs en utbygging av antall ladestasjoner. Blant annet fordi rekkevidden på elbilene øker, og dermed blir de oftere brukt på langturer, sier Stranden som selv kjørte Audi e-tron til Vestlandet i sommer uten å måtte stå i ladekø.

Gumpen gruppen har valgt å samarbeide med «Lade i Norge», en portal som gir adgang til lading på tusenvis av ladepunkter i landet og som eies av Defa AS.

Mjaaland, Tor

4 kroner per kw

– Vi har deres betalingsløsning som krever at brukerne registrerer seg første gang de skal lade, opplyser Kenneth Abrahamsen. På dette systemet betaler kundene fire kroner per kilowatt, i motsetning til systemene der det er minuttpris. - Dermed betaler du for hva du får «på tanken», ikke for å stå unødvendig lenge på ladestasjonen mot slutten når ladingen går saktere, sier Abrahamsen.

At behovet for nye ladestasjoner kommer til å øke dramatisk fremover, er de tre ikke i tvil om.

– 2020 blir et voldsomt elbilår, er de tre samstemte om og viser til Volkswagens store ID-satsing med første bil ut neste år, ID.3, og Skodas el-suv, foreløpig kalt Vision IV, samt bybilen e-Citigo. I tillegg til elbilene de i dag leverer: Kia Soul, Kia e-Niro, Nissan Leaf, VW e-Golf, VW e-Up Jaguar I-Pace og allerede omtalte Audi e-tron.