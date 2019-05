Elektrisk Oslo-tur med noen utfordringer

– Dere skriver mest om elbilens fortreffeligheter på småturer. Er et ikke på tide å dra på langtur, sa salgssjefen som har solgt massevis av elbiler som Renault Zoe, Mitsubishi i-MiEV og Opel Ampera-e.

Dermed ble det elbiltur Vågsbygd-Bærum tur retur i siste del av påskehelgen. Bilen vi ble tildelt var en Opel Ampera-e, elbilen som ble lansert med brask og bram på bilutstillingen i Paris høsten 2016, med god plass og mye rekkevidde. Men som har hatt både opp- og nedturer siden den gang. Først og fremst på grunn av lang leveringstid etter at General Motors solgte Opel til franske PSA Gruppen.

Sparte penger

Nå er den igjen på markedet, fortsatt med de samme gode egenskapene, men til en god del høyere pris enn da den ble lansert. Men 360.000 kroner for en bil i Golf-størrelse og med mellom 35 og rundt 40 mil rekkevidde under gunstige forhold, lar seg likevel høre.

Som antydet innledningsvis, så gikk elbil-turen i strålende påskesol helt greit. Vi kom til Oslo riktignok 20 minutter senere enn vi ville gjort i vår godt voksne dieselbil, men hadde spart rundt 400 kroner på turen innover i bompenger og drivstoffkostnader. De 20 minuttene gikk med til litt lading i Vestfold, og ga mulighet til å trøkke litt på gassen de siste ti milene mot Oslo. Men vi hadde nok kommet fram selv uten lading. De nærmere 60 kwh vi hadde på «tanken», hadde holdt på den 327 kilometer lange turen.

Tor Mjaaland

Grønn Kontakt

Vi ladet på Grønn Kontakt sin ladestasjon ved avkjørselen til Torp flyplass – Grønn Kontakt er blant annet eid av Agder Energi og har hovedkontoret på Kjøita. I tillegg hadde vi en ladebrikke med oss, som både forenklet ladingen og sendte regningen til eieren av brikken.

Som nybegynner i ladefaget oppdaget vi ikke Grønn Kontakt umiddelbart og havnet på Fortums ladestasjon. Men elbileiere er hyggelige folk og viste oss kjapt 100 meter videre til Grønn Kontakt. På et kvarters tid hadde vi 15 mil ekstra å flotte oss med og slapp å ankomme nesten strømtomme med flakkende elbilblikk til Nadderud.

Tor Mjaaland

Sort skjerm

På returen hadde vi bare tre kvart fulle batterier. Dermed klar for ny lading på Torp 1. påskedag sen ettermiddag, en av de heftigste bildagene i året.

Det fikk vi føle på ladestasjonen der pågangen var stor. Men vi var heldige, trodde vi, og kom kjapt inn på ett av ladepunktene til Grønn Kontakt. Koplet til og skulle starte ladingen. Men skjermen var sort på ladestasjonen og ville absolutt ikke reagerere på våre forsøk for å få liv i den. En telefon til Grønn Kontakt hjalp lite, selv om vedkommende som svarte både var sørlandsk og hyggelig. Etter noen minutter måtte også han gi opp og konkluderte med at «sikringen antagelig var gått». Vi måtte pent stille oss bak en Leaf som ladet vel og lenge og så faktisk ut til å være fulladet. Endelig kom eieren løpende, beklaget, og forklarte at ventetiden på McDonald’s var lengre enn på ladestasjonen.

Tor Mjaaland

Én pause

For å gjøre en 65 mil lang historie kortest mulig, så ankom vi Vågsbygd en times tid senere enn vi ville gjort i den allerede omtalte dieselbilen. Konklusjonen er likevel at elbiltur Kristiansand-Oslo går behagelig greit med 7–800 kroner spart på reisebudsjettet. Antagelig har vi godt av en liten pause underveis, om lading er påkrevd.

Taper mil på vinterdekk

Turen fra Kristiansand til Bærum og tilbake igjen foregikk på relativt grove og myke vinterdekk. – Det taper du nok flere mil rekkevidde på sammenliknet med sommerdekk som er spesialdesignet for elbiler slik at de ruller med minst mulig motstand, sier salgssjef Tom Gøytil hos Motor Forum Kristiansand.

På returen fra Oslo, der vi på motorvei stort sett lå mellom 100 og 110 km/t, klarte vi 6,6 kilometer per kilowatt. Med batterikapasitet på 60 kwh, burde det tilsi en kjørlengde på opp mot 40 mil.

Spartansk på ladestasjonene

En bensinstasjon har tak over slik at du står tørt de få minuttene du fyller tanken. Med mulighet til å stikke innom stasjonen, gå på toalettet og kjøpe det du trenger.

På ladestasjonen ved avkjørselen til Torp var det 2–300 meter til nærmeste bensinstasjon, ikke tak over og uten mulighet for toalettbesøk. Hvis ikke du da besøker bensinstasjonen eller McDonald’s.

Vår tur gikk i 18 varmegrader, sol og vindstille, og dermed helt greit under ladestansen. Kjører du på vinteren, i kuling og snøstorm, er den halvtimen kanskje ikke fullt så trivelig.