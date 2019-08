Men så koster den dessverre også som en millionbil, nye Range Rover Evoque. Det er utvilsomt i meste laget for en bil som mange vil finne i minste laget som en fullverdig familiebil. I suv-klassen er det mye å velge mellom, da er det nok helst de med for mye penger og altfor få regninger som kanskje velger Evoque som bil nummer to i familien. Og derfor er det ikke registrert mer enn 14 nye Evoque i Norge så langt i år.

Evoque ble lansert i 2011, og så langt ruller det rundt 2000 biler av eksemplaret på norske veier. Den fikk mye og velfortjent skryt for stilig utseende da den dukket opp for snart ti år siden. Det er kanskje en av grunnene til at de ytre endringene er små. Selv om den lages på en helt ny plattform. Litt større enn forgjengeren er den med bagasjerom på rundt 470 liter. Det er grei nok plass til baksetepassasjerer om de ikke er av slaget «over 1,80 på strømpelesten».

Tor Mjaaland

Stilig

Innvendig er det mye nytt med helt nytt dashbord og infotainmentløsninger. Det hele er så stilig, ryddig og tiltalende at det setter både fører og passasjer i god Evoque-stemning. Billig virker det absolutt ikke. Utstyrsgraden er skyhøy både på sikkerhet og førerstøtte.

Bilen vi prøvde var utstyrt med en 150 hk dieselmotor. Kombinert med den nitrinns, myke automatkassen går turen svært behagelig for seg. Men mange vil nok savne litt mer sprut i en bil som denne. 150 hk er vel i minste laget.

Tor Mjaaland

Det finnes flere motoralternativer, blant annet en bensinmotor på 200 hk som nok er en god del tørstere enn dieselutgaven vi prøvde. Bilen vi kjørte var en MHEV (mild hybrid) med en liten elmotor som skal redusere forbruk og utslipp og gi litt ekstra akselerasjon. Mer interessant for norske bilkjøpere blir nok Range Rover Evoque – når det mot slutten av året – kommer som ladbar hybrid. Med norsk avgiftsregime betyr det solid prisreduksjon og mer motorkraft til disposisjon.

Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Ser «alt»

Utgaven vi kjørte var mer enn velutstyrt og til den nette prisen av 965.000 kroner. Blant annet hadde den et «sladrespeil» i særklasse som vi aldri har opplevd tidligere. Clearsight-sladrespeil kalles det og skal være helt nytt hos Land Rover. Speilet er en HD-skjerm, som får info fra et kamera på antennefinnen på taket. Dermed har du utrolig god oversikt over hva som skjer bak deg uavhengig av om baksetet er fullt av folk og bagasjerommet stappet til taket. Sladrespeilkvaliteten er så ekstrem at jeg enkelt kjente igjen mannen i bilen bak meg da vi stanset for rødt lys i Vestre Strandgate. Det finnes også tilleggsutstyr som gjør panseret «gjennomsiktig» slik at du har full kontroll også like foran bilen.

Tor Mjaaland

Luksusopplevelse

Noen timer i nye Evoque på tørre sørlandsveier yter neppe bilen full rettferdighet. Med en oppgitt vadehøyde på 60 cm skal Evoque som resten av Land Rover-familien tåle terrengkjøring bedre enn de fleste firehjulstrekkere. Men bilen, som i sin tid ble kåret til «Women's World Car of the Year» av kvinnelige motorjournalister fra 12 forskjellige land, gir en luksusopplevelse uansett hva slags vei du befinner deg på.

Så vil sikkert noen hevde at dette er bilen Norge ikke trenger, blant annet ut fra beskjedne salgstall. Glemmer du prisen, nyter bilen og tenker et øyeblikk at du fortjener en Range Rover som denne, får du en kjøreopplevelse på første klasse.

Fakta:

Bil: Range Rover Evoque 2,0 Pris: Fra kr 878.900. (prøvd bil: 965.000) Motor: 1999 cm³ Effekt: 150 hk Dreiemoment: 380 Nm /1750 Toppfart: 196 km/t 0–100 km/t: 11,2 sek Forbruk: WLTP: 0,67 l/mil Utslipp CO₂: 149 gram/km Egenvekt, kg: 1873 Lengde/bredde/høyde: 4370 mm/2000 mm/1650 mm Bakkeklaring: 21,2 cm Bagasjerom, liter: 472 l – 1156 l

Kjøreegenskaper

Nye Range Rover Evoque kjører som en drøm. Den er presis, stillegående med en nydelig automatkasse. Motoren på 150 hk i minste laget for en slik bil.

Design

«Gamle» Evoque har fått priser og skryt for stilig design. Med små endringer er det fortsatt grunn til tommel opp. Svært stilig interiør.

Økonomi

Innkjøp er bilen rett og slett for dyr. Evoque-interesserte må sette sin lit til den ladbare hybriden som kommer snart. Overraskende høyt oppgitt forbruk på dieselmotoren.

Pluss

Sjelden vi har opplevd en så behagelig og støysvak kjøretur. Ros også til superstilig interiør.

Minus

Prisen er for høy, kjøreopplevelsen hadde blitt litt artigere med større motor, og plassen er i minste laget til familie-suv å være.