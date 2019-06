Fortsatt firkantet, men nå går Kia e-Soul langt

KRISTIANSAND: Firkantet og relativt høyreist har den nok litt mer luftmotstand enn enkelte av konkurrentene. men nå er det slutt på rekkeviddeangsten om du velger ny utgave med nytt og større batteri på hele 64 kWh. Oppgitt rekkevidde på 452 kilometer lar seg absolutt høre, og de milene vi kjørte viste at realistisk rekkevidde på godt over 40 mil lar seg gjennomføre. Vårt gjennomsnittsforbruk lå på rundt 14 kWh per 100 km der også en dose aggressiv kjøring ble kombinert med snill øko-kjøring.

Alternativ

Noen billigbil er ikke Kia e-Soul om du velger høyeste utstyrsgrad og største batteri. Rundt 370.000 kroner må du da ut med. Men da får du en spenstig, kjapp og kjøremorsom elbil fullpakket med førerstøtte, sikkerhetsutstyr og komfort. Et godt alternativ for mange er å gå ned til 39,2 kWh. Rekkevidden blir klart kortere, men velger du rimeligste utstyrsutgave, har du en gøyal og praktisk elbil til under 300.000 kroner. For de fleste vil nok en e-Soul, uansett batteristørrelse, ikke være bilen du bruker på ferieturer eller hytteturer til Hovden. Selv om det nå greit lar seg gjennomføre uten lading underveis.

Litt større

Nye Kia e-Soul er også blitt litt større enn forgjengeren. Men de 5,5 cm den har vokst i lengderetning, har ikke gjort bilen til noen fullverdig familiebil. Fortsatt er bagasjerommet forholdsvis beskjedent på litt over 300 liter. beinplassen bak er blitt bedre, og ifølge Kia skal kjøreegenskapene ha blitt klart forbedret gjennom økt akselavstand.

Litt mer om den elektriske Soul-historien i Norge: For bilen har sneket seg litt under radaren på de ofte omtalte registreringsstatistikkene på nye biler. Årsaken til det er at et stort antall er blitt importert via Tyskland der de har vært registrert i et par døgn. Hvorfor dette har skjedd, har det vært gitt flere forklaringer på. Mest nærliggende er det vel at Kia har krav på seg i Tyskland om å levere et høyt antall miljøvennlige biler. Totalt skal det rulle nærmere 17000 elektriske Kia Soul på norske veier.

Velutstyrt

Exsclusive-utgaven vi kjørte imponerte når det gjaldt komfort og utstyr. Når det gjelder det ytre, er ikke forandringene voldsomme. Utformingen av bilens ledlys er strammere enn før, og mer markerte linjer viser forskjellen mellom ny og gammel Soul. Innvendig er kanskje den største endringen en 10,25 tommer stor berøringsskjerm, og at girspaken er byttet ut med en skive. Enklere og kjappere går det nesten ikke an å velge forover, bakover eller parkering.

Den velutstyrte testmodellen har i tillegg en rekke moderne sikkerhetsinnretninger, som head-up-display, filskiftevarsler, blindsonevarsler, førervarsel ved tretthet og automatisk nødbremsesystem med fotgjengergjenkjenning. Adaptiv cruisekontroll og såkalt lane follow assist gir det som betegnes som autonom kjøring på nivå 2.

Ladefart

Ladehastighet er et tilbakevendende diskusjonstema på elbiler. Ikke minst når kjørelengde og batterikapasitet stadig øker. Vi fikk ikke testet dette, men ifølge andre tester (TU/Teknisk Ukeblad) ladet den fra 20 til 80 prosent på 50 minutter. Væskekjølt batteri, som det er på den nyeste modellen, skal holde temperaturen stabil også under lading på høy effekt som det jo kommer mer og mer av.

Konklusjonen vår er at nye Kia e-Soul setter deg i godt kjørehumør. Her er det så høy komfort, så utrolig mye utstyr og sikkerhet, at det nesten er umulig å sammenligne med biler som ble produsert for bare et par år siden. E-Soul er et godt eksempel på bilrevolusjonen vi har vært gjennom de siste årene.

Fakta

Bil: Kia e-Soul Exclusive Pris: 369.900,- (fra 283.900, 39,2 kWh) Batteri: 64 kWh Batterivekt: 457 kg Maks ytelse: 204 hk Maks dreiemoment: 395 Nm/0–3600) Rekkevidde: 452 km (WLTP) Forbruk (Wt/km): 157 Toppfart: 167 km/t 0–100 km/t: 7,9 sek Lengde/bredde/høyde: 4195/1800/1600 mm Bakkeklaring: 153 mm Egenvekt: 1682 kg VBagasjevolum: 315 liter

Design

Her er det nok mange meninger. Vi har sans for dem som våger å skille seg ut. Det gjør Kia med sin høyreiste og firkantede e-Soul.

Økonomi

Topputgaven med lang rekkevidde og en haug med utstyr er langt fra noen billigbil. Men det finnes langt rimeligere utgaver med kortere rekkevidde og litt mindre utstyr.

Kjøregenskaper

En småbil som e-Soul på over 1600 kilo ligger veldig godt på veien selv om den er høyere enn en del konkurrenter. Veldig kjapp og lettkjørt.

Pluss

Enkelt å gi pluss for lang rekkevidde og alt utstyret du får på toppmodellen Exclusive. Vi gir også honnør for tøft utseende.

Minus

Lite bagasjerom og litt kostbar i forhold til bilens størrelse. Et alternativ er å velge utgaven med 39,4 kWh som topputstyrt er 40.000 kroner billigere.