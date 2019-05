Kia med «Porsche-look» til folkelig pris

Bilen heter altså Kia ProCeed, på mange måter en stasjonsvogn når det gjelder plass og bruk, men lekrere og stiligere enn stasjonsvogner flest.

Vi starter med naboens designdom. Det er lett å være enig med ham. For nye Kia ProCeed har et design som burde få folk til å snu seg etter den på gata. Med et elegant kupeaktig uttrykk har utvilsomt designfolket lyktes.

Typen bil kalles ofte for «shooting brake», noe Mercedes har tatt med i navnet på sin CLA-utgave, av noen omtalt som verdens vakreste stasjonsvogn. Men Kia ProCeed ligger ikke langt etter, og sammenlikningen med Porsche er langt fra bak mål. Her er det Porsche-loook til under halv pris, spesielt på bakstussen.

Tor Mjaaland

Praktisk

Så var det det praktiske, da. De mange oppdelte smårommene under bagasjeromgolvet prøvde vi selv under en småhektisk handlerunde 16. mai. Det fungerte utmerket å legge små og litt større gjenstander både trygt og stødig her i hele åtte rom under fem lokk. Bagasjevolumet totalt er som på en stasjonsvogn, men du mister selvsagt litt høyde til fordel for design.

Vi nevnte Porsche-utseende til en fornuftig pris. GT-Line-utgaven vi kjørte koster 427.400, og da får du en god del mer enn vakkert utseende. En svært stillegående 1,4 liters bensinmotor har faktisk ført til øke bensinentusiasme hos undertegnede. Ikke superrask, men rundt ni sekunder fra null til 100 km/t, er helt greit. Til samme pris leveres ProCeed med en 1,6 liter diesel. Vil du oppleve en mer sportslig utgave, er valget GT-utgaven med en 1,6 liter bensinturbo på over 200 hk. Prisen stiger selvsagt da, men ikke skremmende mye, til 467.000 kroner.

Tor Mjaaland

Utstyrsbombe

Men Kia ProCeed har mer å fare med enn vakkert utseende. I de elektrisk justerbare sportsetene foran sitter du svært godt med en følelse av mer luksus enn du har vært vant med fra mange asiatiske bilprodusenter opp gjennom årene.

Det kanskje mest imponerende er likevel alt utstyret du får med deg uten å måtte betale ekstra. Alle utgavene har varme i ratt og i for- og baksete, trådløs mobillading, skiltleser for fart og annen info, ryggekamera, adaptiv fartsholder, parkeringsassistent, elektrisk justerbare sportsseter og panorama glasstak. Filholderassistenten og køkjøringsassistenten tar deg et solid skritt mot selvkjørende bil. Med den trygghet det innebærer. Litt masete kan det kanskje bli utenom motorvei når bilen tar styringen for å gjøre turen tryggest mulig. Da kan det etter smak og behag koples ut.

Tor Mjaaland

Sikkerhet

Sikkerhetsutstyret omfatter automatisk nødbrems for fotgjengere og andre biler, led hovedlys, blindsonevarsler som også varsler for kryssende trafikk når du rygger ut fra en parkeringsplass og automatisk bremseassistent. At Kia var først ute med sju års garanti der noen få etterhvert har fulgt etter, er jo heller ingen ulempe .

Baksetet er tredelt, fjernstyrt fra bagasjerommet – med andre ord er det enkelt å legge inn en skipose i den 4,61 meter lange bilen. Og fortsatt ha plass til to baksetepassasjerer. All verdens plass er det nok ikke til tre godt voksne bak, men hvor ofte sitter det fem voksne mennesker i en bil i dag?

Tor Mjaaland

«Hestevogn»

Kia ProCeed blir kanskje ingen toppselger i en tid der elbiler og suv-er dominerer. Men ønsker du en litt lekrere og stiligere bil enn naboen har, samtidig som du vil ha komfort og plass, er «shooting-brake» utgaven fra Kia en folkelig utgave med «tøtsj» av klasse.

Hvor navnet shooting brake kommer fra? Visstnok en betegnelse på en vogn som ble trukket av hester der det satt folk som skulle på jakt. Hvor de til og med kunne skyte fra vogna, om det passet.

Skal vi holdfe oss til terminilogien, får vi si at Kia har skutt et aldri så lite blinkskudd med sin shooting brake ProCeed.

Fakta

Bil: Kia Proceed GT-Line Pris: kr 427.400,- Motor: 1,4 l bensin turbo Effekt: 140 hk Dreiemoment: 242 Nm (1500–3200) Toppfart: 205 km/t 0–100 km/t: 9,4 sek Forbruk blandet: 0,55 l/mil Utslipp CO2: 125–129 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4605/1800/1422 mm Vekt: 1370 kg Bagasjevolum (VDA): 594 liter

Design

Her er det lett å bli begeistret. Med linjer som minner om både Porsche og Mercedes sin vakre shooting brake, har ProCeed ingenting å skamme sge over.

Kjøregenskaper

Presis styring, kjøregøy når det blir litt ekstra svingete og sånn passe sprek. I forhold til bilens utseende hadde nok GT-utgaven med over 200 hk vært en innertier.

Økonomi

Kanskje har du lyst på en Porsche men mangler både penger og mot til å bruke en million eller mer. Da er ProCeed er spenstig alternativ. Grei innkjøpspris og fornuftig forbruk på bensinmotoren.

Pluss

Trer stikkord er nærliggende på plussiden: Design, utstyr og komfort. I tillegg får du mye for pengene.

Minus

Design trumfer høyde i bagasjerommet. Vil tro et hundebur får det trangt. Ikke all verdens plass i baksetet.