Hva er egentlig autonom kjøring?

Autonom kjøring er i ferd med å endre måten vi kjører på, men ennå er ikke teknologien på plass slik at bilene blir totalt selvkjørende. Når teknologien er der, og lovene følger med, kan kjøringen overlates til bilen. Målet er at trafikken skal flyte sikrere og bedre.

Mange funksjoner som gir automatisert kjøring, er allerede på plass. Mest brukt og mest kjent er vel adaptiv cruisekontroll som holder fart og avstand til bilene foran deg. Men mange flere funksjoner som gir delvis automatisert kjøring er tilgjengelig. Skoda har på sin hjemmeside laget en oversikt over de forskjellige nivåene for automatisert kjøring.

Fem nivåer

En internasjonal skala fra null til fem definerer nøyaktig hvilke autonome funksjoner en bil kan utføre. Systemet er utviklet av SAE International (Society of Automotive Engineers), en organisasjon som samler eksperter innen luftfart-, bil- og transportindustrien

Nivå 0

Dette gjelder de fleste bilene som er på veien i dag. Sjåføren har full kontroll over kjøretøyet, og alle dets funksjoner. Det lengste bilen strekker seg til, er å gi føreren ulike varsel, for eksempel et pling og en lampe som lyser opp når det er fare for frost på veien.

Nivå 1

Adaptiv cruisekontroll holder jevn hastighet og en sikker avstand til forankjørende biler – dette er et typisk eksempel på nivå 1. Bilens elektronikk gjør begrensede inngrep i kjøringen, for eksempel ved å få den til å akselerere, redusere farten, eller gi små styreutslag. Men bilen kan bare utføre en oppgave om gangen (den kan ikke kombinerer funksjoner). Andre nivå 1-eksempler er «Lane Assist» (et system som holder bilen i riktig kjørefelt) og «Front Assist» (et system som hindrer kollisjoner).

Nivå 2

Noen kjenner dette nivået som «føttene av pedalene, øynene på veien». Bilen kan i bunn og grunn utføre de samme funksjonene som beskrevet i nivå 1, men er i stand til å kombinere dem. Den kan for eksempel gi styreutslag samtidig som den øker eller reduserer gasspådraget. Likevel – føreren må være beredt til å overta umiddelbart, til enhver tid. Automatisk parkering er et typisk eksempel på nivå 2.

Nivå 3

Systemet kan ta full kontroll over kjøretøyet under visse forhold. Et typisk eksempel er en relativt rett motorvei med gode markeringer av kjørefelt. Sjåføren trenger da ikke å ha hendene på rattet, og dersom han eller hun er modige nok, kan de ta øynene fra veien. Men man må være beredt å ta over kjøringen dersom systemet ber om det.

Nivå 4

Føreren har muligheten til selv å kontrollere kjøretøyet, men dette er på ingen måte nødvendig. Bortsett fra i spesielle tilfeller, som ekstremvær eller kraftig snøfall, kan bilen håndtere alt selv.

Nivå 5

Rattet blir overflødig, siden bilen håndterer alle situasjoner. Den eneste «menneskelige oppgaven», er å sette seg inn i bilen og gi beskjed om hvor du vil bli kjørt.

(Kilde: Skoda.no)