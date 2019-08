Sterk økning i bilsalget i juli

Juli er måneden det registreres færrest biler gjennom året, men sørlendingene har åpenbart hatt tid til bilkjøp i feriemåneden. Eller de har bestilt biler tidligere i år som ble klar til levering i juli.

At Volkswagen topper registreringsstatistikken også denne måneden, er ingen stor overraskelse. Som så ofte før er Toyota på andreplass med en kraftig økning på over 40 prosent i juli i år sammenliknet med fjoråret. Tesla, som var klar vinner i juni, leverte 67 færre biler i juli og måtte se seg slått også av Volvo og Nissan på delt tredjeplass.

En god sommer

– For bransjen som helhet må en kunne si at sommeren har vært god. En økning på nærmere 10 prosent på antall nyregistreringer i juli, viser at sørlendingene har brukt sommeren til annet enn å ligge på stranden, sier Geir Skogdalen, administrerende direktør hos Toyota Sør. Han peker på at månedstallene vanligvis spretter litt opp og ned, avhengig av om leverandørene har biler klar til levering. - Men både juli og året sett under ett har vært bra, sier Skogdalen som er spent optimist når det gjelder bilsalget til høsten.

– Det er selvsagt en viss usikkerhet i markedet der mange venter på det neste som skjer på bilfronten. Men med generelt god privatøkonomi og gunstige finansieringsordninger, viser det seg at folk ikke sitter på gjerdet og venter, men anskaffer nye biler, sier Skogdalen.

For Toyota kan han vise til en økning i antall inngåtte kontrakter på 22 prosent så langt i år. Og han har gode forklaringer på det: - Nye modeller som Rav4, Corolla og Camry samt godt salg på den relativt nye modellen C-HR, gjør at vi har god tro på resten av året, sier Toyota-sjefen.

Tor Mjaaland

El-biler i tet

Elbilene dominerer fortsatt på registreringsstatistikken. Men diesel er langt fra over og ut. Skoda-gjengen hos G-Bil, uten så mye som en eneste kontakt på bilene de selger, leverte ut 28 nye Skoda-biler, 26 av dem med dieselmotor i juli der 21,7 prosent av de nyregistrerte bilene i Kristiansand var utstyrt med dieselmotor, bare 13,4 prosent med bensin. Elbilandelen holder seg fortsatt høy, i juli var den på 42,5 prosent, ladbare hybrider på 9 prosent, mens hybridbiler uten lading, først og fremst Toyota og Lexus, sto for 13,4 prosent av nybilmarkedet.

Mest solgte bilmodell i juli var Volkswagen Golf med 30 nyregistreringer. Hele 28 av disse var elektriske e-Golf. Nummer to var også elektrisk, nemlig Nissan Leaf, som trass i hard konkurranse fra mange nye elbiler, fortsatt selger svært bra og endte på 24 nyregistreringer. Nissan var hårfint foran Volvo V60 med 23 nye biler. Deretter fulgte Skoda Octavia, 19, Audi e-tron 17 og Toyota Corolla 16 nyregistreringer.

Tor Mjaaland

Sterkt i Mandal

Om det går bra i Kristiansand distrikt, som omfatter Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Setesdals-kommunene, så går det enda bedre når det gjelder nybilsalget i Mandal. Der er økningen på formidable 42,9 prosent i juli i år sammenliknet med samme måned i fjor og 31 prosent opp for årets sju første måneder.

Volkswagen er suverent på topp i Mandal med 66 nybilregistreringer i år, foran Tesla med 39, Volvo 19 og Renault 16. Verd å merke seg er at Toyota registrerer biler levert i Mandal under Kristiansand distrikt, og er derfor fraværende her.. Elbilandelen i Mandal er som i Kristiansand i juli, på ca 42 prosent.