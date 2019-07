Knallsterkt bilmarked første halvår

KRISTIANSAND: Det sier leder av Vest-Agder Bilbransjeforening, Terje Jochumsen, når han oppsummerer første halvår 2019. Med 35 år i bransjen, nå som visekonsernsjef i Gumpen Gruppen, burde han vite hva han snakker om. Og han kan se tilbake på et sterkt første halvår for bilbransjen i Kristiansand med en økning på 2,6 prosent i antall nyregistreringer, som er over landsgjennomsnittet.

Og fortsatt er Volkswagen klart størst på Sørlandet, som vanlig foran Toyota. Nytt er det at Tesla har yppet seg voldsomt og er størst i landet etter årets seks første måneder. Suksessen med Tesla Model 3 er forklaringen på det. og gir en tredjeplass lokalt.

Staale Frydenlund

Forskyvning

– Uansett har det vært et veldig bra første halvår, men der vi samtidig ser en forskyvning mellom bilmerkene. Store bilmerker som Ford og Mercedes har fått litt juling, mens Jaguar kan vise til en solid vekst. Det samme gjelder Volvo, sier Jochumsen, som mener at mye av forklaringen på opp- og nedgang ligger i å ha biler markedet ønsker.

– Med en elbilandel på over 40 prosent så langt i år, er det klart at de som ennå ikke har leveringsklare elbiler, lett får svi, sier bilbransjesjefen.

Han kan også slå fast at det nå er mange leveringsklare elbiler hos forhandlerne, noe som resulterer i gode tilbud. Elbilandelen har ifølge Jochumsen økt med 70 prosent lokalt sammenliknet med 2018.

– Jeg har tidligere sagt at vi må regne med en elbilandel på opp mot 50 prosent mot slutten av 2019. Kanskje blir andelen litt lavere, men uansett er elbilene vinnere, sier Jochumsen.

Kostbar produksjon

Fortsatt er det kostbart å produsere elbiler, ikke minst med store batteripakker. Dermed har en del bilfabrikker holdt igjen på produksjonen. Eksempler på det er Hyundai Kona og Kia e-Niro, begge med store batterier og lang rekkevidde.

Men fra 2020 må fabrikkene produsere langt flere utslippsfrie biler for å komme ned på EU-kravet på gjennomsnittlig 95 gram CO2 per kilometer. Det betyr at land som Nederland, Frankrike og England i større grad vil etterspørre elbiler.

En annen tydelig tendens er en kraftig nedgang i salget av plug-in hybrider. Men også der har bilbransjelederen en forklaring:

På vent

– Produksjonen har vært satt litt på vent på grunn av den nye WLTP-godkjenningen. Nå kommer en rekke ladbare hybrider med lengre rekkevidde, og dermed vil salget øke. For mange er dette en ideell biltype der du kjører elektrisk i det daglige, og på en blanding av strøm og bensin på lengre turer, sier Terje Jochumsen, som gleder seg over den sterke økningen i varebilmarkedet. Høy aktivitet i landsdelen med veibygging og en rekke byggeprosjekter bidrar til veksten som er langt større enn i Norge som helhet, opp over 15 prosent fra fjoråret.

Og når lederen av Bilbransjeforbundet skal se litt fremover, er han tydelig på at mye vil dreie seg om elbiler, ladbare hybrider og at suv-markedet vil stå sterkt.

– Folk ønsker å sitte høyt i bilene sine, slår han fast.

Om Gumpen Gruppens egen stilling med cirka 37 prosent av nybilmarkedet lokalt på personbiler og cirka 35 prosent på varebiler, smiler han fortsatt og sier seg svært godt fornøyd med situasjonen.

At neste år blir enda mer spennende, med mange nye elbiler med lang rekkevidde, er han ikke i tvil om.

– Men det er ingen grunn til å vente med elbilhandelen. Det gjelder å nyte godt av de mange fordelene mens de fortsatt er der, sier Terje Jochumsen.