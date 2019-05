Minstemann i suv-familien imponerer på plass

Den er liten utvendig, bare såvidt over fire meter, men imponerer når det gjelder innvendig plass. Her har til og med de som er et hode høyere enn undertegnede tilstrekkelig plass, både foran og bak i bilen. Og med flyttbare bakseter øker bagasjevolumet fra 380 til imponerende 455 liter. Selvsagt med svært redusert benplass bak.

Tor Mjaaland

Men bilen som kompletterer suv-familien, som spenner fra voksne Touareg via forskjellige utgaver av Tiguan til de to yngste familiemedlemmene T-Rock og nå altså T-Cross, imponerer på mer enn plass. Ja, så mye bra er det med denne bilen at bestselger Golf virkelig skal passe seg. For her får du noe på kjøpet som Golf ikke kan levere, for eksempel sittehøyde på nivå med en voksen suv og derfor en herlig oversikt fra førersetet.

Masse sikkerhet

T-Cross er kanskje hakket mindre dristig i design enn storesøster T-Rock. Men det gir til gjengjeld mer plass samtidig som du føler at du kjører en bil langt større enn de nevnte fire metrene. Ja, et ungt familiemedlem som prøvde bilen mente at han måtte kikke i det innvendige speilet for å minnes på at T-Cross tar lite plass i trafikken.

Tor Mjaaland

For en gangs skyld hadde importøren levert rimeligste utstyrsmodell til prøving. Som oftest er testbilene overlesset med utstyr og dermed i en langt høyere prisklasse enn de såkalte innstegsmodellene. T-Cross leveres i modellene Life, Style og Style Exclusive, og vi var på tur i Life.

Det vi kanskje liker aller best er at her gjøres det ikke forskjell når det gjelder sikkerhet. Full sikkerhetspakke er på plass i alle utstyrsnivåene. Det innebærer blant annet front assist med nødbrems med fotgjenger- og syklistregistrering, parkeringssensor foran og bak, tretthetsvarsling, nødanropstjeneste, lane assist, blindsonevarsler og adaptiv cruisekontroll. Godt levert på en bil til under 300.000 kroner.

Tor Mjaaland

Enkelt valg

Volkswagen-importøren gjør det veldig enkelt denne gang. T-Cross kommer til Norge kun med en tresylindret bensinmotor på 115 hestekrefter og automatgir. Bra når noen velger for deg og gjør et godt valg. For motoren er spenstig og du får den morsomme brummingen fra tresylinderen når du akselererer litt mer en ellers. Importøren oppgir blandet bensinforbruk til 0,62 liter, helt greit, men vi hadde nesten trodd at tresyslinderen skulle kommet enda lavere på forbruket. At den ikke er å få med firehjulstrekk, vil noen sikkert beklage. Vår mening er at åtte av ti som kjøper bil med 4X4 ikke har behov for det.

Innvendig er det i sedvanlig fornuftig og intuitiv Volkswagen-stil. Her bruker du ikke mange minuttene på å bli dus med det meste og kan konsentrere deg om kjøreturen. Som skjer overraskende stille, hverken dekkstøy eller motor ødelegger idyllen når du drar på T-Cross-tur.

Godt voksne?

En selger vi møtte mente dette er den ideelle bilen for årsklassen 55+. Som ikke trenger all verdens plass, men som ønsker å sitte høyt og kjøre trygt. Vi er ikke uenig i den påstanden, men synes litt synd på de helt unge som vi tror ville trives i denne, om ikke de får en tur i T-Cross.

Da vi hentet bilen, ble vi lovet en småsuv-opplevelse på høyt nivå. Konklusjonen vår er at dette er en av de smarteste bilene Volkswagen har laget på lenge og som treffer midt i det voksende kompaktmarkedet. Så får elbilentusiaster og ladbare bilfolk leve med at fossile motorer langt fra er over og ut. Det viser T-Cross med stor tydelighet.

Fakta:

Bil: Volkswagen T-Cross Pris: Fra kr 272.000,- Motor: 1,0 liter turbo bensin Effekt: 115 hk Dreiemoment: 200 Nm (2000–3500) Toppfart: 193 km/t 0–100 km/t: 10,2 sek Forbruk WLTP: 0,62 l/mil Utslipp CO2: 139 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4108/1760/1584 mm Bagasjevolum: 380–455 liter Egenvekt: 1195 kg

Kjøreegenskaper

Lettkjørt, stillegående og sprek nok selv om T-Cross langt fra er noen racerbil. Med beskjedne mål har du god oversikt i trang bytrafikk.

Design

Utvendig er bilen en liten tøffing med et snev av terrengbil-look. Innvendig er det Volkswagen-design på jevnt, godt nivå.

Økonomi

Her får du en svært anvendelig og velutstyrt bil for under 300.000 kroner. Det er bra. Litt høyere forbruk enn vi hadde trodd på den lille bensinmotoren.

Plus

Plassutnyttelsen i bilen som måler 4,10 meter er imponerende god. Bilen er stillegående, tøft design.

Minus

Oppgitt bensinforbruk på 0,62 l/mil er høyere enn forventet. Hadde nok valgt Style-utgaven for å få led-lys som hovedlys.