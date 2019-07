Vi har prøvekjørt Toyota Prius AWD-i: Nå fikser Prius bakken opp til hytta

I tillegg har den fortsatt en pris og utstyrsgrad som kan gjøre konkurrenter lettere misunnelig. Med bra plass til bagasje og et lavt og hyggelig forbruk takket være nyeste hybridløsning, fjerde generasjon av systemet.

Og for en bil som har lagt vekt på å se litt annerledes ut, er også firehjulstrekket i stil med dette. Firehjulstrekkeren Prius, utviklet og tilpasset i samarbeid med Toyota Norge, har fått en kompakt og lett el-motor på bakakselen som er spesialutviklet for å yte med høyt moment i lav fart.

Enkelt sagt betyr det at bakhjulene gjør jobben først og fremst mellom 0 og 10 km/t, altså når du skal komme i gang på for eksempel glatt føre. Svært lav giring av el-motoren gjør at hjulene får høyt moment.

Tor Mjaaland

Et ekstra dytt

Fra 0-10 km/t har bilen hele 570 Nm på bakhjulene og er permanent aktivert. Fra 10-70 km/t brukes el-motoren bak kun ved behov og med synkende moment. Fra 70 km/t og oppover er den ikke i bruk. Et display inni bilen viser momentfordeling mellom for- og bakhjul.

Tor Mjaaland

Den enkle løsningen på å skape firehjulsdrift har flere fordeler. Den gir liten økning i drivstofforbruket, prøveturen gikk på 0,45 l/mil og tar nesten ikke plass. Dermed har du fortsatt over 500 liter bagasjeromvolum til rådighet. Samtidig som du er rimelig trygg på å få et ekstra lite dytt opp siste bakken til hytta når vinteren har satt seg.

Full led-pakke

Vi har vært inne på at Prius alltid har sett litt annerledes ut enn de fleste andre biler. Dermed har det nok blitt litt sånn «elsk eller hat» Prius. I ny versjon, enten du velger med eller uten firehjulsdrift, har den fått en ikke uvesenlig «face-lift» . Den er kanskje blitt litt mindre «annerledes» med en mer beskjeden front og hekk og med kjørelysene oppe i lyktene igjen. De stående baklyktene som fikk bilen til å se ekstra høy ut, er erstattet med liggende lykter. Og til glede ikke minst for godt voksne med redusert nattesyn, som undertegnede, så er det full led-pakke på lysene.

Tor Mjaaland

Noen off-roader i konkurranse med mer tradisjonelle firehjulsdrevne biler blir neppe nye Prius. Men det er vel neppe intensjonen med den spesielle løsningen Toyota-ingeniørene har valgt. Noen racer på veien er den heller ikke med bensinmotor på 98 hk, elmotor foran på 72 hk og bak på 7,2 hk får systemet totalteffekt på 122 hk og rundt 10 sekunder fra null til 100 km/t.

Tor Mjaaland

Miljøvennlig

Men bilen er lettkjørt, stillegående, går ofte over i el-modus og gir deg jevnlig belønnning i form av poeng for hvor miljøvennlig du kjører. Jeg har alltid forbundet Prius med bileiere som våger å tenke litt annerledes og som har hatt miljøtanken med seg da de handlet bil.

Tor Mjaaland

Nå er det mange biler som kanskje er vel så miljøvennlige, men fortsatt er Prius en bil der Toyota putter inn det nyeste av teknologi samtidig som de er rause på utstyr og sikkerhet som standardutstyr. Eksempler på det er safety sence med radar, kollisjonsvern med fortgjengervarsling, filskiftvarsler og adaptiv cruisekontroll som standardutstyr på rimeligste utgave.

Tor Mjaaland

Vi nevnte innledningvis en hyggelig pris. Startprisen er på 328.500 kroner, mens toppmodellen Executive koster 364.500. Noen bestselger blir neppe Prius, selv med firehjulstrekk. Men at den tar noen skritt oppover salgsstatistikken, bør være et godt tips.

Fakta:

Bil: Toyota prius AWD-i Executive Pris: Fra kr 328.500,- Motor bensin: 1,8 l Effekt: 98 hk Dreiemoment: 142 Nm El-motor foran: 72 hk/162 Nm El-motor bak: 7,2 hk/55 Nm 0-10 km/t: 570 Nm) Systemeffekt: 122 hk/300 Nm 0–100 km/t: 10,6 sek Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 0,48 l/mil Utslipp CO2: 108 gram/km Lengde/bredde/høyde: 454/176/147 cm Vekt: 1440 kg Bagasjevolum: 502 l

Design

Litt sånn «elsk eller hat» Prius. Den våger å være annerledes, men er kanskje blitt litt mer som de andre etter denne faceliften.

Økonomi

Du får mye bil for pengene ved innkjøp, og med under halvliteren på mila blir ikke drivstoffkostnadene skremmende høye.

Kjøregenskaper

Lettkjørt, kanskje ikke så veldig spennende. Oppfører seg greit slik vi er vant til fra Toyota. Stillegående.

Pluss

Vi gir tommelen opp for hybridløsningen, plass og utstyr og synes også at Toyota har vært kreative på firehjulsdriften.

Minus

Litt lite spenstig å kjøre, en god del plast innvendig og minner om at firehjulsdriften langt fra er slik de fleste norske bileiere er vant med. Men en god hjelp når du står fast.