Jaguar I-Pace selger bra: Leverte 19 biler på én uke

KRISTIANSAND: Etter første uka av juni var elektriske Jaguar I-Pace desidert mest registrerte bil i Kristiansand i denne måneden. 19 nye biler ble levert ut i løpet av ei uke. I mai havnet bilen på fjerdeplass på registreringsstatistikken. Svært uvant for et bilmerke som har hatt høy status, men har hatt få kjøpere historisk sett.

– Jaguar i Norge har pleid å selge 500-600 biler i året i Norge. I år er det budsjettert med 4600 solgte bare av I-Pace-utgaven, forteller daglig leder hos British Cars Kristiansand, Lars Christian Austad. Sammen med salgsfolkene Finn Køber og Svenn-Anthon Wiik opplever de en elektrisk revolusjon som bare såvidt har startet.

Tor Mjaaland

Årets Bil

Men for en start! Ikke nok med at salgstallene er skyhøye, i tillegg ble bilen kåret til Årets Bil i verden i 2019.

– At den også ble Årets Bil i Tyskland, likte vi godt, smiler Køber som synes det er stas at britene slår tyskerne på deres hjemmebane.

Og det er ingen billigbil de pøser ut til sørlendinger fra de nye og stilige salgslokalene i Sørlandsparken. Med en startpris på 649.900 kroner blir gjennomsnittsprisen på bilene de leverer mellom 720.000 og 750.000 kroner. Da får kundene en elbil med rekkevidde på opp til 470 kilometer med 400 hk og 0-100 km/t på 4,8 sekunder. Flere motorjournalister som testet bilen da den ble lansert, utropte den til den beste elbilen så langt.

– En stor fordel for oss er at vi har biler på lager og kan levere så å si på dagen. Skal kundene ha en skreddersydd bil, er det ventetid omtrent som for andre biler, to-tre måneder, sier salgssjef Svenn-Anthon Wiik.

Tor Mjaaland

Elektrisk revolusjon

Vi skrev innledningsvis at den elektriske revolusjonen hos det britiske bilmerket bare er i startfasen med I-Pace-suksessen. Fram til 2025 skal nemlig hele modellrekken til Jaguar være transformert til elbiler. Nestemann ut er flaggskipet XJ, deretter kommer en ny, stor elektrisk suv. Og ting skjer fort. Elektriske XJ kommer allerede neste år.

Og selv om Jaguar regnes som erkebritisk, flyttes produksjonen gradvis til det ikke-britiske markedet. I-Pace lages i Østerrike, og innen kort tid vil alle modellene produseres på dette kontinentet. Brexit er med andre ord ingen utfordring. Det er et konsern med muskler som nå eier merket Jaguar Land Rover. Indiske Tata er et av verdens største konsern med hovedvekt på produksjon av stål og andre metaller.

Tor Mjaaland

Land Rover plug-in

For også de andre bilene i utstillingshallen til British Cars Kristiansand, Land Roverne, skal elektrifiseres. Men her blir det snakk om plug in-løsninger, altså biler med fossil motor pluss elmotor. Land Rover Evoque kommer allerede i år som plug-in, da med en nyutviklet tresylindret bensinmotor og elmotor.

De ansatte hos den nyetablerte bilforretningen har alle erfaring fra andre selskap i Gumpen Gruppen. Men de medgir gjerne at det er ekstra stas og utfordrende å starte med så å si blanke ark. Og oppleve en slik salgsboom.

– I tillegg er vi så heldige å være blant de best rangerte Jaguar-forhandlerne i Europa på kundetilfredshet forteller daglig leder, Lars Christian Austad.

– Det har gitt ytterligere inspirasjon, er de tre enige om.