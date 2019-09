Vi har prøvekjørt Mercedes EQC: Endelig er Mercedes på elbilbanen

Mens konkurrentene Audi e-tron, Jaguar I-Pace og ulike Tesla-modeller storselger i det norske markedet, har noen tusen potensielle elbilkjøpere på reservasjonsliste ventet på Mercedes.

Nå er den her, EQC, og det er ingen tvil om at Mercedes leverer varene: En fullverdig familiebil som det spruter av når du vil kjapt opp i fart med komfort som ligger minst på høyden med det du opplever hos konkurrentene. Det skal vi komme tilbake til.

Men i en elbil-verden der det kanskje bare er marginale forskjeller mellom premiumbilene når det gjelder plass, utstyr, spenst og rekkevidde, leverer Mercedes en el-suv en god del billigere enn flere av konkurrentene gjør. Utgangsprisen er litt over 600.000 kroner, og med diverse pakker, tilhengerfeste, vinterdekk osv., får du en velutstyrt EQC for 680.000 kroner.

Tor Mjaaland

Mye for pengene

Legger vi til at startpris i Sverige på rundt 800.000 kroner, et land der bilprisene ligger klart lavere enn her hjemme, forteller hvor mye bil du får for pengene takket være den norske avgiftspolitikken. Og at Mercedes denne gang har priset elektrisk kvalitet hyggelig lavt.

Det har vært litt småsutring fra enkelte etter at EQC ble lansert. Noen savner såkalt «frunk», et bitte lite bagasjerom foran, andre har ikke likt «kardangkanalen bak, og noen har stilt spørsmål ved rekkevidden.

Tor Mjaaland

Etter vår mening er dette lite viktige innvendinger. EQC har et romslig bagasjerom på ca. 500 liter med et rom under til ladekabel. Kardangkanalen registrerer du bare når det er tre i baksetet, og det er ikke ofte, mens rekkevidden er omtrent som hos konkurrentene.

Minst 400 km

Når det gjelder det siste, så har Mercedes vært litt mer måteholdne enn andre og sagt at EQC under gode forhold kjører i overkant av 400 kilometer. Tester i Norge har vist et det stemmer bra. Vi «lekte» litt ekstra med bilens akselerasjon i sportsmodus og havnet en stund på rundt 23 kWh per 100 km. Under mer fornuftig eco-kjøring lå vi på ca. 19 kWh, hvilket tilsvarer i overkant av 400 kilometer.

Tor Mjaaland

Om selve kjøreturen er det lett å si at dette var Mercedes-tur på høyt nivå. Når det gjelder støyisolering, er EQC helt i tet. At den mangler luftfjæring foran, registrerte vi ikke, og den nesten 2,5 tonn tunge bilen er morsom også på svingete veier. Styringen er presis og direkte, og de over 400 hestekreftene du har til disposisjon er mer enn nok.

Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Mercedes-vakkert

At den på en spurt blir slått av de heftigste Tesla-utgavene, er lite å bekymre seg over. I sportsmodus går det så kjapt fra stillestående at du blir presset bakover i setet som hadde diverse massasjefunksjoner og sidestøtter du regulerer etter behov. Det sistnevnte ekstrautstyr for feinschmeckere.

Privat

Noen har også sutret litt over at EQC er bygget på samme plattform som GLC, som den har mange likhetstrekk med. Vårt spørsmål blir: Hvorfor er det dumt å benytte noe som fungerer når det bidrar til å få prisen på bilen ned?

Tor Mjaaland, Tor

Tor Mjaaland

Litt om det innvendige, for det er jo det som teller, iallfall hos mennesker. Her er det stilig, delikat og Mercedes-vakkert. Du får formelig et lite stil-kick når du setter deg inn i bilen. Og tror at dette er en sedvanlig Mercedes-luksus til nærmere en million, enn en halv million kroner.

Kampen om elbilkundene blir stadig hardere. De som har ventet på Mercedes blir neppe skuffet. Til det er det altfor mye pent å si etter en kjøredag i nye EQC.

Fakta

Bil: Mercedes EQC Pris: Fra kr 616,900,-. Pris prøvd bil ca. 750.000 kroner Batteri: 80 kWh Effekt: 408 hk Dreiemoment: 760 Nm 0–100 km/t: 5,1 sek Toppfart: 180 km/t Rekkevidde (WLTP): 417 km Lengde/bredde/høyde: 4760/1880/1630 mm Vekt: 2440 kg Vagasjevolum: 500 liter

Kjøreegenskaper

Lettkjørt til å nærme seg to og et halvt tonn. Behagelig stille og svært rask.

Design

Ingen stor dristighet når det gjelder design. Dette er Mercedes-look på sedvanlig høyt nivå både ut- og innvendig.

Økonomi

Med kjøpspris under flere av konkurrentene og trivelig kjøreøkonomi som for andre elbiler bør EQC være en bil som ikke ruinerer familieøkonomien.

Pluss

Mye bil og luksus for pengene. Bra med plass til passasjerer og bagasje. En fullverdig elektrisk familiebil. Ekstra pluss for tilhengerfeste og skiboks.

Minus

Ikke mye å trekke for. Dette er Mercedes-fornuft på høyt nivå. Litt høyt innlastingsgolv i bagasjerom.