Én av tre vil ha elbil som sin neste bil

Undersøkelsen, som tar for seg nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, viser at 35 prosent svarer at de vil velge elbil som sin neste bil. Det er en økning fra 28 prosent for to år siden, opplyser NAF i en pressemelding.

Nesten halvparten av de yngre svarer at det blir elbil ved neste bilkjøp. Blant dem som allerede har gått fra bensin- og dieselbiler, vil to av tre fortsette med elektriske kjøretøy.

– De som har tatt spranget fra bensin- og dieselbil til elbil, synes tydeligvis ikke at hverdagen med elbil er vanskelig. Og de har nok også merket at det er mange fordeler med elbil, særlig når det gjelder drivstoffkostnader, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Men det er fortsatt mange som sitter på gjerdet og er usikre på om de skal gå for elbil ved neste bilkjøp. Undersøkelsen avdekker at 40 prosent er usikre, noe som er like mange som i 2017.

Det kan indikere at man ikke er i mål med elbilpolitikken, ifølge NAF. Sødal mener at antallet usikre forbrukere indikerer at forutsigbarheten rundt avgiftsfordelene må opprettholdes.

– Det er for tidlig å fjerne elbilfordelene nå om man skal nå målet om bare nullutslippsbiler i 2025, sier han.