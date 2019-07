Vi har testet BMW 745Le xDrive iPerformance: «På kongelig tur i ladbar BMW-luksus»

7-serien har lenge vært flaggskipet hos BMW. Nå konkurrerer den med X7 om betegnelsen. Etter en tur i den nye ladbare versjonen, i lang og kongelig versjon, holder vi en knapp på at dette er flaggskipet.

Største nyhet for feinschmeckere er at nå er den firesylindrede bensinmotoren byttet ut med en rekkesekser. Det applauderer vi for. En bil i denne kategorien fortjener en slik motor. Og det gjør kanskje eierne også.

Tor Mjaaland

Husk fartsgrensen!

Sammen med el-motoren har du nesten 400 hestekrefter til disposisjon. Dermed er største utfordring å holde seg på matta og huske fartsgrensene. Sier du ja takk til en bil som den vi prøvekoste oss i, til rundt halvannen million kroner, har du også råd til en tur sørover der fartsgrenser og veier gir muligheter til å la bil og sjåfør utfolde seg slik de fortjener.

Bensinmotoren alene yter 286 hk, elmotoren 113, totalt blir det 394 hk med et dreiemoment på 600 Nm. Rundt fem sekunder fra null til 100 km/t lar seg absolutt høre når bilen veier over to tonn og er godt over fem meter lang.

Den sømløse åttetrinnsautomatiske girkassen er koblet til både kameraer, sensorer og navigasjonssystemet, slik at valgte trinn alltid skal være optimalt i forhold til vei, kommende svinger og veikryss.

Light parfyme-duft

Men det er mer enn motoren og drivverk som imponerer på BMW 745Le xDrive iPerformance. (L står for lang versjon, bare denne utgaven kombinerer plug-in og xDrive, altså firehjulsdrift). Først og fremst er det luksusopplevelsen vi sitter igjen med etter turen. Det går så stille og mykt for seg, enten du kjører i elektrisk modus eller har valgt sportmodus for å utfordre bil og vei. Så kan du fritt velge hva slags parfymeduft light du ønsker, Golden Suite nr 2 som vi hadde, var behagelig uten å være påtrengende.

Batteristørrelsen skal være økt med 30 prosent i forhold til tidligere utgave. Det skal gi en elektrisk kjørelengde på rundt fem mil. Vi startet med ikke helt fulle batterier og hadde 39 elektriske kilometer til disposisjon. Ut fra det vi så, og uten at vi tømte batteriene, burde det være mulig å nå opp mot de lovede 50 kilometerne. Spørsmål er kanskje heller om folk som har råd til en bil i denne prisklassen bryr seg om daglig lading for å spare noen kroner. Kanskje miljøaspektet er et minst like viktig incitament for å kjøre mest mulig på strøm.

«Her kommer vi»

Ansiktsløftingen har gjort 7-serien lengre mens fronten med den forstørrede grillen gir beskjed om at «her kommer vi». Linjene rundt hjulbuene er blitt mer markante, og bakfra se vi tredimensjonale baklykter der deler av lyset strekker seg over hele bilens bredde.

Tilbake til luksus og velvære du ikke opplever i så mange andre biler: Ofte poengterer vi at i forsetene er det høy grad av komfort. Det er det selvsagt her også, med massasje, varme og kjøling. Men baksetefolket har det minst like bra. Plassen er enorm, uansett hvor lange ben du har. Setene kan stilles i de fleste retninger, og med tre skjermer – en i midten og to i seteryggene – blir du oppdatert på det meste også fra baksetene.

I pose og sekk

BMWs heldigitale Live-cockpit – som vi først møtte hos nye X5 – fungerer utmerket, ikke minst takket være dreiehjulet vi har stor sans for.

Mens 7-serien uten elmotor har bagasjevolum på over 500 liter, må du nøye deg med rundt 100 færre liter i plug-in-utgaven. Det er prisen du må betale for å få plass til utvidet batteripakke.

En god del må du også ut med for ekstrautstyret denne bilen var fullstappet med, nemlig rundt 400.000 kroner. Sikkert verd det, om du har råd, lyst og er opptatt av både sikkerhet og velvære. For det får du i pose og sekk når du kjører bilen de aller fleste bare kan drømme om.

Fakta

Bil: BMW 745Le xDrive iPerformance Pris: Fra kr 1.141.200, prøvd bil: kr 1.535.600,- Bensinmotor: 3,0 l., seks sylinder Effekt: 286 hk Dreiemoment: 450 Nm El-motor: 113 hk Dreiemoment: 265 Nm Systemeffekt: 394 hk Dreiemoment: 600 Nm 0–100 km/t: 5,1 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,23 l/mil (WLTP) Utslipp CO2: 52–59 gram/km Vekt: 2160 kg Lengde/bredde/høyde: 5260/1902/1479 mm Bagasjevolum: 420 l

Kjøreegenskaper

Det er vanskelig å finne en bil som gir en mer komfortabel kjøretur. I tillegg er den superrask og har BMWs anerkjente xDrive.

Design

BMW er konservativ når det gjelder design på sine luksussedaner. Men det er vel slik kjøpesterke eiere ønsker det. Svært stilig innvendig.

Økonomi

Vanskelig å komme utenom at dette er en bil for de få, når startprisen er godt over en million kroner. På tur er den rimelig om du er flink til å lade.

Pluss

Luksus, luksus, luksus. Egentlig er det meste sagt da. Vi legger gjerne til at bilen er både morsom og fyrrig å sitte bak rattet i.

Minus

Pris, pris, pris. For folk flest vil prisen bety at denne bilen aldri er aktuell å eie. I tillegg er den stor, for stor i bytrafikk, spør du meg.