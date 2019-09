Han bidro til dieselfesten hos Skoda

KRISTIANSAND: Gundersen kjøpte nemlig ny bil i august og bidro til at Skoda-forhandleren leverte ut 50 nybiler i denne måneden, hvorav 47 var utstyrt med dieselmotor. Skoda Octavia ble desidert mest solgte bilmodell i Kristiansand denne måneden med 43 nyregistreringer, samtlige med dieselmotor.

Nå valgte riktignok Gundersen den mellomstore suv-en Karoq, og det hadde han en spesiell grunn til:

– Jeg sliter med prolaps i ryggen og måtte ha en høyreist bil det er lett å komme ut og inn av. Etter noen dager i den nye bilen, var ryggen helt god, smiler diesel-entusiasten fra Randesund.

Elbil var ikke aktuelt fordi han kjører mye med tilhenger i jobben hos Sulzer Pumps, til dels ute på anleggsområder. Og når det gjelder valget mellom bensin og diesel, var ikke Gundersen i tvil:

Tor Mjaaland

Miljøbevisst

– Jeg er så miljøbevisst at jeg velger diesel som er klart bedre for det ytre miljø enn bensindrevne biler, sier han og mener at en moderne Euro 6 dieselmotor med såkalt «add blue» nesten forbedrer luftkvaliteten der den opererer.

– Kanskje skal jeg ringe til miljøbyråd Lan Berg i Oslo og tilby mitt bidrag til reduserte utslipp i Oslo-trafikken med min nye dieselbil, sier han smilende.

Han har ikke særlig tro på «2025-målet» om stans av salget av bensin- og dieseldrevne biler.

– Det vil jo virke mot sin hensikt. Da vil mange som trenger en dieseldrevet bil beholde den gamle i stedet for å skifte den ut med en ny bil med langt lavere utslipp, sier Øivind Gundersen, som brukte lang tid før han bestemte seg for en ny Skoda Karoq.

Bytter inn elbiler

– Men med venner og kolleger som er fornøyde Skoda-eiere, ble det til slutt et enkelt valg. Karoq var midt i blinken for meg. Passe stor, firehjulsdrift og med en sterk 150 hester dieselmotor som gjør at jeg nesten ikke merker når jeg har tilhenger på slep.

Selger av bilen, Erik Jochumsen, synes selvsagt at det er gøy med nok en fornøyd kunde. Og daglig leder Tor Erik Røed og salgssjef Joacim Bjerke smiler minst like bredt som kunde og bilselger.

Uten at de har elbiler i sortimentet, er de nummer to på registreringsstatistikken i Kristiansand i august. De forteller at de ved flere anledninger har tatt imot elbiler i innbytte mot nye dieselbiler.

– Antagelig har de funnet ut at elbil ikke var biltypen som dekket bilbehovet deres, sier Røed.

Vennesla-entusiast

– For mange bilkjøpere vil en dieseldrevet bil være det rette. Vi er opptatt av å analysere bilbehovet til den enkelte kunde og tilby det vi mener dekker behovet best. Da viser det seg ofte at de lander på en bil med dieselmotor, sier salgssjef Bjerke, som gladelig innrømmer at de har gode nybiltilbud for tiden.

– Men det gjelder jo hos alle bilforhandlerne, konkurransen er knallhard, legger daglig leder til.

Og mens vi fotograferer ivrige bilselgere i en nesten tom utstillingshall, dukker Gunn-Mari og Øyvind Andersen fra Vennesla opp. Før vi forlater G-Bil hadde de skrevet under på kontrakt på kjøp av en ny Octavia diesel med firehjulstrekk.

– Fjerde nye Skoda for vår del, sier Vennesla-entusiasten som kjapt slår fast:

– Mye bil for pengene, så enkel er forklaringen på at vi velger Skoda.