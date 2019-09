Nå kommer Skodas første elbil

Med 260 kilometer elektrisk rekkevidde og startpris på 176.000 kroner, blir Skodas første elbil en av de rimeligste elbilene i det norske markedet. Største utfordrer er «søsterbilen» VW e-Up med samme kjøreløengde og samnme pris.

Neste elbil ut fra Skoda blir suv-en Vision iV, også den kommer i løpet av 2020 og er en bil det er stilt svært store forventninger til.

To utstyrsnivåer

Elektriske Citigo kommer i to utstyrsnivåer, Ambition fra 176.000 kr og Style fra 193.000 kr. Salgsstart blir i løpet av september med levering til kunder fra januar 2020, skriver Skoda i en pressemelding.

– Det er med stor glede at vi endelig kan offentliggjøre prisene på vår første elbil, og vi er veldig fornøyde med startprisen på 176.000,- for Ambition-utgaven. Dette er virkelig mye bil for pengene, sier Thomas Meiner, direktør for Skoda Norge.

260 km rekkevidde

Citigo e iV er en liten bybil med rekkevidde på inntil 260 km etter WLTP. Til tross for sin beskjedne størrelse, 3,6 meter lang, skal den ha brukbar plass til fire personer med bagasjeromsvolum på 250 liter. Legger man ned baksetene, øker den totale bagasjeromsplassen til 923 liter. Citigo e iV har forhjulstrekk, og den elektriske motoren yter 61 kW.

Maksimalt dreiemoment er 210 Nm. Batterikapasiteten er på 36,8 kWh, og batteriet kan lades fra 0 til 80% på en time med 40 kW hurtiglader. Med en 7,2 kW veggmontert ladeboks, blir ladetiden til 80% litt over fire timer.

– Det er ingen tvil om at Skoda satser elektrisk, og Norge er et prioritert marked. Citigo e iV er bare starten på eventyret. Med tanke på at den gjennomsnittlige bilisten kjører om lag 20-30 km per dag, så er rekkevidden på 260 km (WLTP) mer enn tilstrekkelig til de hverdagslige gjøremålene, som kjøring til og fra skole, fritidsaktiviteter og jobb, handleturer på butikken og andre små ærender, sier Skoda-direktør Thomas Meiner.