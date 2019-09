Land Rover har historie tilbake til like etter siste verdenskrig. Bilene var røffe og ment til bruk i skog og mark. Etter hvert ble det mer og mer personbilpreg over de ulike modellene, og i 1989 kom den første Discovery, visstnok ment å konkurrere med de japanske firehjulstrekkerne.

Mye har skjedd siden den gang, men Discovery er fortsatt Land Roveren ment for massemarkedet, selv om den prismessig dessverre ligger noe over det folk flest velger å bruke på innkjøp av bil.

Tor Mjaaland

«Sofistikert»

Nå er «kompaktutgaven» av Discovery, med tilnavnet Sport, kommet i ny og «faceliftet» versjon, og det har den absolutt hatt godt av. Her får du en mellomstor suv med sofistikert britisk stil, egenutviklet 180 hk dieselmotor på modellen vi prøvde, firehjulstrekk på høyt nivå og med kjøreegenskaper minst på høyde med konkurrentene. Og dem er det jo en god del av.

Nå er det et indisk industrikonsern, Tata, som er eier etter at både BMW og Ford har hatt hånd om selskapet før inderne tok over. Land Rover produseres av selskapet Jaguar Land Rover der elbilen Jaguar I-Pace er blitt storsuksess i Norge og har fått internasjonale priser. Den lages i Østerrike, mens Land Rover-modellene produseres fortsatt i Castle Bromwich ved Birmingham.

Tor Mjaaland

Strammere og stiligere

Innvendig er det stil over det meste. Nytt infotainmentsystem er en av nyhetene på den oppgraderte utgaven av Discovery Sport, utvendig er det kanskje ikke så store endringer, men designet er blitt strammere og stiligere, vil nok mange si. Setene i utgaven vi kjørte ga maksimal sidestøtte og bidro absolutt til høy komfort også på ujevnt underlag.

Mjaaland, Tor

Utgaven vi kjørte hadde plass til hele storfamilien, vel å merke dersom de to i bakerste seterad ikke er fort storvokste. I sjuseteren vil vi tro at unger har det litt mer komfortabelt enn voksne, men muligheten til å kunne fylle bilen med sju personer kan være god å ha.

God plass

De to ekstra setene i tredje rad tar litt av høyden i bagasjerommet som dermed ender på i underkant av 500 liter. Velger du femseteren, øker volumet til over 600 liter. Plassen i det «normale» baksetet er fremragende i den over to meter brede bilen.

Mjaaland, Tor

Vi nevnte at dieselmotoren på 180 hk er egenutviklet. Noen utpreget racer er Discovery Sport ikke, med litt under ni sekunder fra 0–100 km/t på den nesten to tonn tunge bilen. Men motoren er lett å like og fungerer mykt og behagelig sammen med en ni trinns automatkasse. Igjen et bevis viser på at en nyutviklet dieselmotor er midt i blinken på biler som denne.

Status

Bilen er lettkjørt, responderer kjapt og tydelig på svingete veier, og du merker lite at du har to tonn med deg på veien. På langtur er den behagelig stillegående og bidrar med sitt til at du kommer velopplagt fram.

Mjaaland, Tor

Mjaaland, Tor

Du får utvilsomt noe ekstra om du velger Land Rover. Går du for rimeligste modell med 150 hk kommer du også under 700.000 kroner i innkjøpspris. Skal du ha med deg det meste av utstyr, som på vår testbil, mulighet for sju seter og dieselmotoren på 180 hk, runder du 900.000 kroner. Har du råd til det, får du utvilsomt «value for money». Og blir kanskje litt gladere i landet på den andre siden av Nordsjøen, som i all Brexitforvirringen sikkert trenger noen varme tanker fra dem som liker biler med høy status.

Mjaaland, Tor

Fakta:

Bil: Land Rover Discovery Sport 2,0 TD4 R-Dynamic SE 5+2

Pris: Fra 667.950. (150 hk) Prøvd bil 930.000,-

Motor effekt: 180 hk

Dreiemoment: 430 Nm (1500–3000)

0–100 km/t: 8,7 sek

Toppfart: 188 km/t

Forbruk: 0,71 l/mil (WLTP)

Utslipp CO₂: 183 gram/km (WLTP)

Vekt: 1932 kg

Lengde/bredde/høyde: 4599/2069/1727 mm

Bakkeklaring: 21 cm

Bagasjevolum: 478 liter/ 608 på femseter

Kjøreegenskaper

Land Rover Discovery Sport er lettkjørt med super oversikt, god støyisolasjon men ikke akkurat superkjapp.

Design

Discovery Sport har kanskje hatt et litt småkjedelig ytre. Det synes vi absolutt er blitt forbedret selv om forandringene fra forrige modell er beskjedne. Innvendig design på topp.

Økonomi

Kostbar i innkjøp, relativt rimelig i drift med en moderne dieselmotor som ligger mellom 0,6 og 0,7 liter på mila.

Pluss

Britisk stil på høyt nivå, fremragende kjøreegenskaper, støyisolasjon bedre enn de fleste og god plass til folk og bagasje.

Minus

Innkjøpsprisen kunne gjerne ligget litt lavere. Av og til skulle du ønsket at det var enda litt mer futt i den to tonn tunge bilen.