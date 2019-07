Han nærmest garanterer at bilen, som baseres på konseptbilen Vision iV, og skal bli svært lik denne, blir den nye folke-elektriske familiebilen. Den skal ha alt kundene forventer seg av en nummer 1-bil. Konseptbilen ble vist på vårens bilutstilling i Genève, og vakte oppmerksomhet der.

– 19. juni åpnet vi for å forhåndsbestille en plass i bestillingskøen av familiebilen. Mandag 1. juli hadde vi 170 reservasjoner lokalt hos oss og over 5000 i Norge som har betalt 5000,- hver for plass i køen! Det er helt rått og sier alt om at kundene gleder seg, sier Røed som medgir at Skoda har kommet seint i gang med elektrifiserte modeller.

Offensiv

– Men når vi nå kommer – da blir det en skikkelig offensiv, lover han. Konseptbilen har en lengde på 4,66 meter og blir i størrelse svært lik dagens store SUV fra Skoda, Kodiaq. Når det gjelder pris, så blir ikke denne klar før neste år. Men G-Bil-sjefen er trygg på at den skal bli svært konkurransedyktig

Med andre ord, et tips om en pris til kundene på rundt en halv million kroner, eller omtrent som for en Skoda Superb, burde ikke være langt unna virkeligheten.

Flere nyheter

Skoda kommer med flere elektriske nyheter framover. Superb kommer som ladbar hybrid til høsten, mens småbilen Citigo kommer i elektrisk utgave like over nyttår med 26 mils rekkevidde (WLTP).

– Hvorfor så stor interesse for Vision iV, Røed?

– God plass, smarte løsninger, mye bil for pengene og et design som skiller seg ut og som garantert vil trekke både gamle og ikke minst mange nye kunder til Skoda, sier Tor Erik Røed som bekrefter rekkevidde på inntil 500 km (WLTP) samt mulighet for 4x4 firehjulstrekk. Han opplever at elbilfeberen gir positive ringvirkninger for andre modeller:

– Jeg har sagt det før og sier det igjen, det passer ikke for alle med elektrisk bil! Octavia med diesel og firehjulstrekk er familiebil nummer en i Norge og kommer til å være det i mange år framover, både på nybil og bruktbilmarked, slår Røed fast.