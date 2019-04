3-serien vokser og viser mer muskler

Det er nye BMW 3-serie vi snakker om. Forresten, da vi hentet bilen, trodde vi et øyeblikk at selgeren hadde levert oss feil bil, nemlig storebror 5-serie. Men leveransen var riktig, tvilen bunnet rett og slett i at 3-serien igjen har blitt større. I alle retninger.

Det betyr mer plass til baksetepassasjerene og et bagasjerom på nesten 500 liter. Da er det jo småtrist at en bil som denne neppe blir noen toppselger i Norge. Sedan er visst ikke «in» her i landet, det er først og fremst suv-er og i en viss grad stasjonsvogner, som gjelder. Men i resten av verden er sedaner som denne høyt elsket. Forresten melder lokal forhandler om bra salg av nettopp dieselutgaven av nye 3-serien.

Mjaaland, Tor

Snart som ladbar

Sikkert hyggelig for BMW-selgerne er det nok at Touring-utgaven, altså stasjonvogna, snart dukker opp. Det samme gjør en ladbar versjon med rundt 60 kilometer rekkevidde. Og det er søt musikk for norske bilkjøpere som kan glede seg over at norsk avgiftspolitikk applauderer slike biler. Prisen på den ladbare, med massevis av krefter, blir antagelig rundt en halv million kroner. Mens sedanen med minste dieselmotor og xdrive starter på 490.000 kroner.

Mjaaland, Tor

Bilen vi kjørte var en 320d xdrive Msport med en herlig dieselmotor på 190 hk. I tillegg var den topputstyrt med laserlys som rekker over en halv kilometer fremover, 360 graders kamera, live cockpit og alt som tenkes kan av førerstøtte og sikkerhet. Som for eksempel at bilen husker de siste 70–80 metrene den har kjørt og kan rygge tilbake på egen hånd ut av trange posisjoner.

Mjaaland, Tor

Fra nye X5

Men med alt utstyret blir sluttsummen en god del høyere, nærmere bestemt 790.000 kroner. Høyteknologien er i stor grad hentet fra nye X5 som har fått mye ros for nettopp det.

At sjåføren på denne turen likevel klarte å få en liten skramme på plastskjoldet bak i et forsøk på å finne beste fotoposisjonen på Gjestebrygga i Kristiansand, sier nok mer om sjåfør enn om bil.

Litt mer om utseendet: Vi har skrevet det før når nye BMW-modeller lanseres, nemlig at her er det snakk om evolusjon, ikke revolusjon. Men hvorfor forandre noe som både er vakkert og tidløst og som bilkundene viser at de setter pris på?

Mjaaland, Tor

BMW-stil

Når det gjelder utseendet, så kan feinschmeckerne opplyse at den klassiske nyregrillen er blitt bredere, fra siden preges bilen av korte overheng, markante hjulbuer og en skarp skulderlinje. Vi nøyer oss med å slå fast at dette er sedvanlig BMW-stil på høyt nivå.

Mjaaland, Tor

Innvendig er det behagelig ryddig på dashbordet med siste versjon av digitale skjermer kalt iDrive versjon 7. Head-up displayet utvikles også, nå får du for eksempel opp radiolisten i displayet. Og takk til BMW som holder fast på hjulet på midtkonsollen. Det betyr mindre bruk av berøringsskjermen selv om også denne fungerer bra.

Mjaaland, Tor

Stadig bedre

Så var det kjøreturen til slutt. Med ekstra støyisolerende glass var det ikke mye vi fornemmet av vindsus, hjulstøy, motor eller annet som måtte ønske å forstyrre fører- og passasjeridyllen. Dieselmotoren passer utmerket til den rundt halvannet tonn tunge bilen og gir den fraspark godt nok i massevis. Slike motorer ønsker vi oss i mange år fremover, er meldingen til BMW-sjefene. De, motorene altså, blir jo bare bedre og renere for hver gang nye versjoner lanseres.

Mjaaland, Tor

Så regner vi med at interessen for bilen øker kraftig når den ladbare versjonen lanseres fra juli. Enn så lenge lever vi godt med dieselutgaven.

Fakta:

Bil: BMW 320 d xDrive Msport Pris: Fra 490.000,- Prøvd bil: 790.000,- Motor: 2-liter diesel turbo Effekt: 190 hk Dreiemoment: 400 Nm Toppfart: 240 km/t 0–100 km/t: 6,8 sek Forbruk: 0,42 l/mil Utslipp CO2: 110 gram/km Lengde/bredde/høyde: 471/183/144 cm Vekt: 1455 kg Bagasevolum: 480 l

Kjøregenskaper

Her leverer nye 3-serien helt på topp. En herlig automatkasse som jobber utmerket smamen med 190-hesteren. Veigrep på topp med firehjulsdriften xDrive.

Design

Noen biler skiller seg ut og forteller om designere som til de grader kan faget. og som ikke gjør forandringer for forandringenes skyld. Tidløs eleganse både ut- og innvendig.

Økonomi

Med en startpris på under en halv million, er det slett ikke galt. Men når du plukker fra den velfylte utstyrslisten, går prisen et godt stykke oppover. Dieselmotoren billig i drift.

Pluss

Honnør for kjøreegenskaper, høy komfort, design og mer plass til passasjerer og bagasje enn i forrige utgave.

Minus

I en bil som setter deg i så godt humør, skal du lete godt etter noe negativt. Men vi kunne gjerne sett at litt mer av ekstrautstyret hadde vært standard.