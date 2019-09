Vi har prøvekjørt Mercedes eVito: Enova-støtte for å kjøpe elektrisk varebil

Det gjør Mercedes noe med og har klar en elektrisk og romslig eVito.

I tillegg gir Enova nå tilskudd til dem som velger elektrisk varebil. Med en støtte på 15.000, 25.000 eller 50.000 kroner, avhengig av motorstørrelse, skal det bli mer attraktivt å velge elektrisk. For det er åpenbart at noe må gjøres for å elektrifisere varebilmarkedet.

Det betyr at kjøper du eVito, får de 25.000 kroner fra Enova pluss 5000 kroner i støtte til lader. I tillegg får du svært lave driftskostnader.

Beskjeden

Ett tonn last får du med deg i bilen som kan leveres med to sidedører og stor bakdør inn til lasterommet som rommer seks kubikkmeter. Inn- og utlasting bør være en enkel operasjon i eVito som også skal komme i en ekstra lang utgave med 6,6 kubikkmeter lasterom. I begge utgavene er det plass til tre europaller.

Mercedes er beskjedne og annonserer 150 kilometer rekkevidde på bilen. Det høres lite ut i en tid der personbilene konkurrerer i 400–500-kilometersklassen. Men etter seks, sju mil elektrisk varebilkjøring i den tyske nykommeren, høyner vi rekkevidden til rundt 200 kilometer. Vel å merke med tomt bagasjerom. Med tung last, vil nok antall kilometer mellom hver lading bli færre. Det samme skjer selvsagt i kulde og snø, noe som gjelder for alle elbiler.

Bynær varebil

Høyvoltbatteriet på 41,4 kWh har en effektiv kapasitet på 35 kWh. Ved hjelp av en veggboks eller en ladestasjon kan det lades fra 0 til 100 % i løpet av seks timer.

Med den omtalte rekkevidden, er eVito neppe bilen for Rolfs Elektro som leverer kjøleskap og vaskemaskiner til Bortelid og Hovden, eller for håndverkere som skal langt ut i distriktene. Men mange varebiler holder seg for det meste i bynært mijø med diverse pauser mellom kjøreoppdragene. Benyttes pausene til lading, kan eVito fungere for mange.

Mercedes-følelse

En elektrisk varebil med 116 hk er ingen racerbil. For de som tenker Tesla-aksellerasjon, er eVito neppe bilen. Men som alle elektriske biler reagerer den kjapt og er langt fra noen sinke i bytrafikken. Stillegående, behagelig og med Mecedes-følelse burde førerplassen i eVito være en god arbeidsplass. To ekstra seter ved siden av føreren. Vi prøvde eVito også på motorveien der den trivdes utmerket rundt og i overkant av 100 km/t.

Du kan også selv bidra til å få flere kilometer ut av batteriene. eVito har det Mercedes betegner som en intelligent driftsstrategi som sørger for en mest mulig effektiv utnyttelse av energien. Det betyr valg mellom tre kjøreprogrammer og fire energigjenvinningstrinn som optimaliserer strømforbruket og rekkevidden.

Grønn varebilhverdag

Vi er vant til girskiftehendler på rattet hos Mercedes. Her benyttes de til å velge mellom de fire energigjenvinningstrinnene D-, D, D+ D++. I sistnevnte trinn bruker du nesten ikke bremsen, samtidig som batteriene lades når du slipper gasspedalen.

Med varebilerfaring fra sommerjobb i Postverket i en tre girs Volvo for 40–50 år siden, er selvsagt erfaringsgrunnlaget noe beskjedent. Men konklusjonen er at vi trivdes bak rattet i eVito høytsittende og med oversikt. Noen billigbil er den imidlertid ikke. Med Enova-tilskudd må du ut med rundt 450.000 kroner for å vise at du går i front når det gjelder en grønnere varebilhverdag.

Fakta

Bil: Mercedes-Benz eVito Pris: Fra kr. 476.500 (minus 25.000 kr. i Enova-tilskudd) Motor: 84 kW/116 hk Dreiemoment: 300 Nm Batterikapasitet: 41,4 kWh Forbruk: 23 kWh/100 km (WLTP) Rekkevidde WLTP: 150 km Toppfart: 120 km/t Lastevolum: 6 kbm Nyttelast: 1073 kg

Kjøregenskaper

Stillegående, god sittekomfort og personbilfølelse bak rattet. Ingen racer, men kvikk i bytrafikken.

Design

De fleste varebiler vinner neppe skjønnhetskonkurranser, men eVito har moderne design og skjemmer seg på ingen måte ut når det gjelder utseendet.

Økonomi

Daglige driftskostnader blir små for de som velger elektrisk varebil. Erfaringen tilsier også at vedlikehold og reparasjonskostnader blir mindre enn på en bil med fossil motor.

Pluss

eVito gir deg høy kjørekomfort, er romslig og sørger for svært lave driftsomkostninger.

Minus

Rekkevidden på varebilene må åpenbart økes for at disse skal bli «allemannseie». Kan ikke ta tilhengerfeste.