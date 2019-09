Elbilsalget gikk ned i august

For landet som helhet ble det en kraftig nedgang i antall nyregisteringer i august sammenliknet med august i fjor. Nedgangen ble på 16,1 prosent. I Kristiansand gikk antall nybilregistreringer ned med 13,1 prosent. For året som helhet er det fortsatt en økning på 1,1 prosent sammenliknet med 2018.

Interessant er det at nybilkjøperne i Kristiansand ikke er blitt skremt bort fra dieselbiler. Det kan Skoda ta mye av æren for. I august ble det registrert 47 nye Skoda-biler med dieselmotor fra G-Bil i Sørlandsparken. Totalt kom Skoda opp i 50 nybilregistreringer i august og havnet på andreplass på nybilstatistikken til Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Tradisjonen tro er Volkswagen suverent på topp med e-Golf som klar bestselger.

Elbilandelen i Kristiansand havnet på 35 prosent i august, ned fra 41 prosent i juli. Også i landet som helhet ble det en tilbakegang i antall elbiler. De som har spådd en elbilandel på 50 prosent i løpet av året får neppe rett, selv om elbilandelen på landsbasis er på hele 45 prosent så langt i år, mens den er på 40 prosent i Kristiansand.

Octavia på topp

Toyota er på en klar andreplass når det gjelder antall nyregistreringer hittil i år, på tredjeplass i august. Takket være voldsomt salg av Tesla Model 3 er det amerikanske bilmerket på tredjeplass lokalt etter åtte måneder av 2019. Volvo fortsetter å imponere med en økning i august på hele 133 prosent og 45 prosent hittil i år.

Også BMW hadde en sterk august måned, 41,7 prosent opp i antall nye registreringer i Kristiansand sammenliknet med august 2018.

Når det gjelder de enkelte modellene ble Skoda Octavia en klar august-vinner med hele 43 nye biler registrert. Volkswagen Golf kom på andreplass med 29 biler, alle e-Golf. Deretter et hopp ned til Toyota Rav 4 og elbilene Nissan Leaf, Tesla Model 3 og BMW i3 som delte tredjeplassen med 15 nyregistreringer hver.