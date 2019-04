Tesla satte norgesrekord

Elbilandelen på landsbasis ble på hele 58 prosent, i Kristiansand 47 prosent. Og forklaringen ligger i at Tesla leverte tusenvis av biler denne måneden, biler som har vært bestilt over svært lang tid.

Totalt ble det registrert 5315 nye Tesla Model 3 i Norge i mars, i Kristiansand 100. Aldri har det vært registrert så mange biler av en modell i Norge som Tesla Model 3 sto for i mars. På landsbasis var Model 3 mer enn fem ganger større enn nummer to på listen, i Kristiansand var elbilen Nissan Leaf på andreplass med 32 nyregistreringer.

Tor Mjaaland

Mange har spådd at elbilandelen i Norge kan komme opp i 50 prosent i 2019. I mars ligger andelen langt over det, men tallene er kunstig høye fordi Tesla endelig kunne levere massevis av biler som har vært bestilt de to siste årene.

Med Tesla-boomen gikk også nybilregistreringene skikkelig i været i mars, men den amerikanske elbilen fikk god drahjelp av andre utslippsfrie biler. Leveringen av nykommerne Jaguar I-Pace og Audi e-tron quattro startet for fullt i mars og løftet begge opp blant de mest solgte i Norge denne måneden. Totalt økte nybilsalget med 27,6 prosent på landsbasis, 16,5 prosent i Kristiansand.

Ni elbiler

Går vi inn på de enkelte modeller, ser vi at blant de ti mest registrerte på landsbasis, er det ni elbiler. Bare ladbare Mitsubishi Outlander blander seg inn i elbilgjengen med en sterk tredjeplass slått av Tesla Model 3 og e-Golf. Også på 11. plass er det en elbil. Lokalt er det litt mindre elbildominans, blant de mest mest registrerte bilmodellene var det seks elbiler.

Lokalt er Volkswagen nummer to på registreringsstatistikken, åtte biler foran Toyota med Volvo på fjerdeplass. Volvo har hatt en formidabel økning siden i fjor, nesten 100 prosent opp. Det er i første rekke ladbare modeller Volvo selger, 44 av de 50 som ble registrert i mars var plug-in.

Ser vi de tre første månedene under ett, er Volkswagen tradisjonen tro på topp, nå foran Tesla og BMW med Toyota på fjerdeplass. Deretter følger Volvo og Nissan. Sistnevnte har lenge flytt på Leaf-bølgen men ser nok nå at det er kommet mange elbilkonkurrenter på banen. Men fortsatt selger jo Leaf bra og er nest mest registrerte bilmodell i Kristiansand i mars.