Med 280 hestekrefter under panseret på den rundt 1400 kilo lette bilen, skal du ha både is i magen og kaldt hode for ikke å dumme deg ut på veien. Eller rettere sagt unngå fartsbøter og den slags som både er unødvendig og uttrykk for at du ikke vet hvordan du skal oppføre deg.

Men det går absolutt an å leke bak rattet i denne villstyringen av en familiebil som kommer både i kombiutgave og som stasjonsvogn. Sistnevnte med et hav av bagasjeplass og absolutt en fullverdig familiebil.

Mjaaland, Tor

Da velger du en svingete asfaltvei og utfordrer bilen der det gjerne går mest mulig på kryss og tvers. Og merker kjapt at det er godt å ha et rallyratt å holde seg fast i. Recaro sportssetene med skikkelig sidestøtte er også gode å ha. For bilen tåler mer enn mannen, var vår erfaring.

Leke rallysjåfør

At det koster litt ekstra å være kar, eller leke rallysjåfør, er ikke så overraskende. Men her får du en bil som nesten ingen andre har til rundt 550.000 kroner. Sammenliknet med for eksempel Mercedes-Benz AMG A35, er det nok mindre luksusopplevelse, men kjøreegenskapene lar seg absolutt sammenlikne uten at det går hardt ut over Focus ST. Og prisen er jo flere hundre tusen kroner lavere.

Mjaaland, Tor

Vi kjørte kombiutgaven som har mindre plass til bagasje enn stasjonsvogna. I sistnevnte, med bagasjerom på over 600 liter, får du en fullverdig familiebil med plass til det aller meste. Men du taper kanskje litt på kjøreegenskapene. Sistnevnte har ikke de samme aktive støtdemperne som kombiutgaven, rett og slett for ikke å ta opp plass i bagasjerommet. Men vil tro at også denne gir kjøreglede i solide porsjoner, samtidig som en fullastet familiebil neppe skal kjøres alt for aktivt om du har barn, bikkje og bagasje bak deg i bilen.

Mjaaland, Tor

Teknologi

Ford har kommet litt i bakleksa her hjemme den siste tiden. Blant annet fordi det har tatt alt for lang tid med biler med stikkontakt. Men nye Focus ST viser til fulle at Ford følger med i timen når det gjelder teknikk og utstyr. Her er det solid med teknologi som skal hjelpe til med å beskytte deg, passasjerene dine og andre trafikanter. Elektronisk stabilitetskontroll overvåker kjøringen konstant. Er du i ferd med å miste veigrepet, kan systemet automatisk aktivere bremsene og bidra til å holde deg stabil. Med såpass rik beholdning av hestekrefter, er det greit å vite at større bremseskiver og bremseklosser sørger for forbedret bremseevne. Kollisjonsvarsel med fotgjengergjenkjenning og bremser som aktiveres, hører også med.

Mjaaland, Tor

Focus ST leveres også med en 190 hk dieselmotor. Sikkert en motor som gir mye moro på veien den også. Men den slår neppe bensinutgaven på nesten 300 hk, unntatt på forbruk, der den nok ligger et par desiliter lavere på mila. Dieselutgaven bruker også et par sekunder mer fra stillestående til 100 km/t.

«Føle svingene»

Nye Focus ST er den kraftigste ST-utgaven som noensinne er laget. For første gang har den differensial med elektrisk sperre ifølge Ford skal gi «maksimal kontroll og gjør deg i stand til å føle alle svingene».

Mjaaland, Tor

Er bilen utstyrt med såkalt Performance Pack, hvilket alt tyder på at vår bil var, får du lauch control, turtallsindikator, forskjellige kjøremodus og sterkt synlige røde kalippere. De forskjellige kjøreprogrammene, normal, sport og trackmodus skal endre mye på oppsettet. I tillegg får du motorlyd på forskjellige nivåer som fikk både passasjer og fører til å humre litt ekstra. Mens bonden i Høvåg snudde seg lynraskt og kanskje lurte på om et høstlig tordenvær var underveis.

Mjaaland, Tor

Konklusjonen må bli at dette var en av de morsommere kjøreturene vi har vært på. Focus ST imponerte en amatør bak rattet. Kanskje først og fremst når det gjelder veigrep og svingegenskaper. Men også sterkt av Ford å levere en slik bil til litt over en halv million kroner. Da får du ganske bra med moro for pengene.

Fakta

Bil: Ford Focus ST Pris: fra kr 546.000,- Motor: R4, 16V, turbo, bensin Slagvolum: 2300 ccm Effekt: 280 hk Dreiemoment: 420 Nm/3000 o-100 km/t: 5 sek Toppfart: Toppfart: 250 km/t Forbruk (NEDC): 0,65 l/mil-0,79 l/mil (WLTP) Utslipp CO2 (WLTP): 179 gram/km Lengde/bredde/høyde: 4380/1820/1450 mm Vekt: 1433 kg Bagasjevolum: 375 liter

Kjøreegenskaper

Enkelt og greit: Her er det kjøreegenskaper på høyt nivå med dertil hørende moro bak rattet. presis styring, veigrep på topp.

Design

Ford Focus har stadig blitt en stiligere bil. Men kanskje ikke det mest spenstige designet i 2019. Stilfull innvendig.

Økonomi

Her får du mye bil og ikke minst mye motor og krefter for pengene. men bensinforbruket kan bli litt i høyeste laget om du liker å leke.

Pluss

Kjøregenskaper, akselerasjon og fornuftig kjøpspris i forhold til hva du får av ytelser. Noen vil si: Et ekstra pluss for «gromlyden».

Minus

Avansert teknologi tar noe av plassen i bagasjerommet i sedanutgaven. Lar du motoren slippe seg for mye løs, kan nok bensinregningen bli i høyeste laget.