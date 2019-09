Åpner Porsche-senter i Sørlandsparken: Klar til kamp om luksuskundene

KRISTIANSAND: Mens den lokale sjefen, Terje Fjogstad, fortalte at han var blitt advart mot å satse i bygget som ligger tett på E 18 og strategisk plassert ved den øvre innkjørselen til Sørlandsparken.

Minst 200 innbudte, ut fra hva som møtte oss på parkeringsplassen på utsiden, en skyhøy prosent Porsche-eiere, applauderte livlig og ga tydelig uttrykk for at både lokaler og biler falt i smak.

Tor Mjaaland

Porsche Center Sør heter den siste tilveksten blant bilforhandlerne på Sørlandet, egentlig en underavdeling av Porsche Center Stavanger, og eid av mektige og svenske Hedin Performance Car. Visstnok den største privateide bilforhandleren i Europa og blant annet eier av norske Bavaria-kjeden som er store på BMW og Mini.

«Unikt lokale»

– Jeg hadde både kolleger her hjemme og Tyskland mot meg da vi valgte å satse akkurat her. Men med en tålmodig gårdeier Ivar Mjåland, fikk vi tid på oss til å overbevise de som ikke trodde på dette og samtidig skape et helt unikt lokale, sier Terje Fjogstad, svært fornøyd med den nye bilforretningen.

Tor Mjaaland

Norges-sjef Morten Scheel fortalte villig om Porsches enorme vekstpotensiale, ikke minst på bakgrunn av elbilen Taycan som ble avduket for få dager siden på bilutstillingen i Frankfurt. Den er starten på utrullingen av en lang rekke elbiler fra den tyske luksusbilprodusenten.

– Vi skal levere de første eksemplarene av Taycan tidlig på nyåret, forteller Terje Fjogstad sm lover at Porsche-lyden er bevart i elbilen som kan leveres med opp til 761 hestekrefter. Den såkalte innstegsmodellen blir priset om kort tid, men vil antagelig ligge mellom 900.000 og 950.000 kroner. 3000 nordmenn har betalt 20.000 kroner hver for å stå på reservasjonslisten for Porsches første elbil.

Tor Mjaaland

Økt markedsandel

Foreløpig er det fem ansatte i den nye bilforretningen, en ny lokal daglig leder skal snart ansettes, og med forventet vekst i salget, blir det også flere ansatte, lover Terje Fjogstad.

– Vi er klar til å utvide og forventer en klart økt markedsandel på Sørlandet etter flyttingen fra Arendal til Kristiansand, sier Fjogstad som smilende lot seg fotografere foran en blå Porsche Panamera til rundt 1,8 millioner kroner.

Tor Mjaaland

At Porsche har stor tro på det elbillandet Norge, er det neppe noen tvil om.

– 10 prosent av forhåndsreservasjonene på elektriske Taycan kommer fra norske bilkjøpere, slo Morten Scheel fast, som hadde følgende hilsen fra testkjørerne: «Helt klart vanedannende produkter!»