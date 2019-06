Vi har prøvekjørt BMW X7 xDrive 30d: – «The President» er en gigant av en suv

Uansett er BMW X7 en gigant av en suv, godt over fem meter lang, to meter bred, akselavstand på over tre meter og med en grill som oser av styrke. Den største «nyregrillen» BMW noensinne har laget. I kanten av grillen sitter lysene som kan oppgraderes til laserlys med en rekkevidde på rundt 600 meter. Det burde holde på høstmørke sørlandsveier.

Men nye X7 er mye mer enn enn gigant på veien, selv om det er dimensjonene du slåes av ved første blikk. Her er det plass til syv, og svært enkelt å endre til femseter eller til den reneste lastebilen, om de to bakerste seteradene legges ned. Det gjør du med et trykk på en knappen «Max last», og dermed folder setene seg pent ned og gir et lasterom på over to kubikkmeter. Som femseter er bagasjevolumet på hele 722 liter.

Tor Mjaaland

400 hestekrefter

Noen typisk «lastebil» er ikke BMW X7. I så fall må det vær verdens mest komfortable og høyteknologiske av arten. For her opplever du tysk ingeniørkunst, riktgnok satt sammen på den andre siden av Atlenteren, på det beste.

I vår prøveutgave satt en tre liter dieselmotor med 265 hestekrefter. Den er stillegående og mer enn sprek nok. Har du behov for mer krefter, og har mye penger på kontoen, kan du velge toppmodellen X7 50d med 400 hestekrefter og litt over fem sekunder fra null til 100 km/t. Men da har du lettet kontoen for over to millioner kroner før du ruller ut av forretningen.

Tor Mjaaland

Lynhurtig

Vår testbil var mer enn sprek nok. Å forflytte to og et halvt tonn bil fra null til hundre km/t på sju sekunder føles lynhurtig. Og faktisk oppleves den ikke så gigantisk når du sitter bak rattet og smiler. For smilet sitter løst i en bil som denne, ikke minst når du vet at prøveturen er gratis. Bilen derimot, starter på nesten 1,3 millioner kroner før du plukker ekstrautstyr. Og det var det nok av på denne der sluttsummen endte på drøyt 1,7 millioner.

Tor Mjaaland

Tor Mjaaland

Nok om penger, artigere å berette om bilen. Setekomforten kan neppe bli bedre, og her er det mulighet for både varme og kjøling. Instrumentene og infotainmentskjermen kan du konfigurere etter ønsker og behov, og du ser for eksempel tydelig når bilen er selvkjørende. En kjøremaskin som X7 bør nesten ikke få kjøre på egen hånd, den bør oppleves når du selv styrer det meste.

Tor Mjaaland

Rygger automatisk

Head-up displayet er utviklet til å gi massevis av info, for eksempel får du en oversiktelig navigasjonsinfo på dette. Dermed kan du i større grad holde øynene på veien i stedet for på skjermene.

Ryggeassistenten, som husker de siste 50 meterne, har vi testet på nye X5. Kanskje får du enda mer glede av den i en så stor bil som X7-utgaven. En god hjelper som automatisk rygger deg ut av trange områder.

Tor Mjaaland

Og vil du se stjernene selv om det er overskyet ute, så ordner BMW det også om du har krysset av for led-lys i taket. Dessverre var det strålende sol da vi var på tur, men 15.000 små ledlyspunkter som illuderer stjernehimmelen er sikkert stemningsfullt.

«The President» lever opp til navnet, selv i en tid der enkelte presidenter kanskje ikke står like høyt i kurs hos alle. Men dette er en bil som «ruler», her er du både konge og president på veien, om du har behov for det. Uansett, noen timer bak rattet i en bil man bare kan drømme om, og egentlig ikke har behov for, er en opplevelse vi unner alle bilglade mennesker. Om så bare for en liten prøvetur i en stor bil.

Mjaaland, Tor

Fakta

Bil: BMW X7 xDrive 30d Pris: Fra kr 1.285.000,-. Prøvd bil: 1.717.900,- Motor: 3,0 liter turbodiesel Effekt: 265 hk Maks. dreiemoment: 620 Nm Toppfart: 227 km/t 0–100 km/t: 7,0 sek. Forbruk blandet kjøring: 0,82–0,9 l/mil Utslipp CO2: 216–236 gram/km Egenvekt: 2445 kg Lengde/bredde/høyde: 5151/2000/1805 mm Bagasjevolum: 750 l Maks bagasjevolum: 2120 l

Kjøregenskaper

Her er det massevis av kjøreglede kombinert med mer enn tilstrekkelig med krefter. Og giganten virker faktisk ikke så voldsom stor når du sitter bak rattet.

Design

Tradisjonelt BMW-design også i den største bilen de produserer. Ingen tvil hvor denne kommer fra. Lekkert interiør.

Økonomi

Med priser fra langt over en million kroner i innkjøp, blir dette en bil for de få. Forbruket på den store dieselmotoren som forventet, litt under literen på mila.

Pluss

Massevis av plass, fremkommelighet på topp og en bil fullstappet med teknologi som gjør kjøreturen både trygg og behagelig.

Minus

Prisen er selvsagt det største hinderet for å anskaffe denne giganten av en bil. Men også størrelsen gjør den nok litt uhåndterlig i trang bytrafikk. Ellers lite å klage over.