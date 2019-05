Langt fram til utslippsmålene

Det er det internasjonale bil- og transportanalysebyrået Jato som har laget et regnestykke som viser hvor langt unna bilindustrien er de høye målene EU har satt opp for 2021-utslipp. Det er bransjenettstedet bilnytt.no som skriver dette.

Heldigvis for bilindustrien har de et par år på seg til forbedringer. Og aller viktigst er kanskje det for franske PSA (Peugeot, Citroen, Opel og DS) og Volkswagen Gruppen. For disse to ville blitt hardest rammet, heter det i Jato-rapporten. Toyota kan kose seg med denne rapporten. Den japanske giganten kommer desidert best ut i forhold til å nå målene.

33,6 milliarder euro i bot

EU har bestemt at fra 2021, og innfaset allerede neste år, skal snittutslippet fra alle nye biler være 95 gram CO2 per kilometer. Det målet er det langt frem før bilindustrien når. Oversikten fra Jato viser at i 2018 lå bilprodusentene 24,7 gram over dette målet. Dersom utslippene er like høye i 2021, vill det gitt en bot på 33,6 milliarder euro, eller godt over 300 milliarder norske kroner.

Regnestykket er basert på snittet til 11 produsenter som alle solgte mer enn 300.000 biler i 2018.

De elleve produsentene som danner grunnlag for utregningene er allerede nevnte VW-gruppen og PSA, og i tillegg kommer Renault-gruppen, Nissan-gruppen, BMW-gruppen, Hyundai-Kia, Ford, FCA, Daimler, Toyota og Volvo. Gjennomsnittet for bilene fra disse 11 produsentene endte på 119,7 g/km i fjor. Toyota var den eneste av de 11 bilprodusentene som kunne vise til nedgang.

Mindre diesel

Det som er spesielt er at utslippssnittet faktisk økte fra 2017 til 2018. En forklaring på det er at salget av nye dieselbiler har gått kraftig ned. Biler med bensinmotor har klart høyere CO2-utslipp enn biler med moderne dieselmotorer. (kilde: bilnytt.no)