Mer kjørelengde for pengene

Nå er også prisene klare for nye Zoe, som utvendig minner sterkt om forgjengeren, og det er åpenbart at franskmennene kjører en aggressiv prispolitikk. Rimeligste utgave starter på 249.900 kroner, topputgaven er priset til 304.900 kroner.

Nye Renault Zoe kommer i fire utgaver, Life, Zen, Intense og Edition 1. De to førstnevnte beholder dagens motorstørrelse på 108 hk, Intense og Edition 1 får økning til 135 hk.

Renault

– I virkeligheten er det en helt ny bil det dreier seg om. Men Renault ønsker å beholde dagens utseende på en bil som selger så godt som den gjør. Innvendig ser du de største endringene med helt nytt design, forteller salgsansvarlig hos Motor Forum Kristiansand, Tom Gøytil.

Det innebærer et 10 tommer stort førerdisplay som leveres helt fra det laveste utstyrsnivået, og en 9,3 tommer stor berøringsskjerm på midtkonsollen som gir tilgang til alle navigasjons- og underholdningstjenestene. Her kan man betjene de ulike førerassistentsystemene, flytte GPS-en fra den ene til den andre skjermen og gjøre andre endringer i innstillingene for bilen.

Ingen prisøkning

– Renault beholder prisene på bilen selv om utstyrsnivået er økt og kjørelengden solid forlenget, sier Gøytil som regner med å starte leveringene av nye Renault Zoe i slutten av oktober. Bilen har vært en viktig suksessfaktor hos Motor Forum der de har solgt nærmere 1000 eksemplarer siden den ble lansert i 2012.

Nytt er også led-hovedlys og raskere ladefart enn forgjengeren, inntil 22 kW med AC og 50 kW med DC. Elektroniske hjelpemidler som trafikkskiltgjenkjenning, automatisk dimming av fjernlys, blindsonevarsling, bakkestartassistent, automatisk nød-brems, filskiftevarsler og filholderassistent, «handsfree-parkering» og parkeringssensorer foran, bak og på sidene hører også med i nye Zoe.