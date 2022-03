Sjekk din risiko for diabetes ved å svare på åtte enkle spørsmål.

Syv kvinner og menn ligger i planken på hver sin matte i treningsrommet. Gruppen fra Frisklivssentralen i Stjørdal er i gang med styrketrening i sirkel. Etterpå venter en kondisjonsøkt.

Blant dem er Anne Grete Stø (42). For tolv år siden ville Stø aldri klart å gjennomføre en slik økt. Da hadde hun en BMI på rundt 37, som tilsvarer fedme grad 2.

– Vekten hadde økt gradvis i noen år, men eskalerte da jeg ble sittende mye i ro etter en skade, sier Stø.

Overvekt gir økt risiko for en rekke sykdommer, ifølge Helsenorge.no. Har man fedme, øker risikoen ytterligere.

For Stø førte fedmen til at hun etter hvert kom i faresonen for diabetes type 2.

– Blodprøver viste at jeg var helt i grenseland for å få medisiner for sykdommen, sier 42-åringen.

Diabetes type 2 er en arvelig sykdom som ofte utløses av overvekt og mangel på aktivitet, ifølge Helse-Norge. Sykdommen kan i verste fall føre til komplikasjoner som hjerteinfarkt, slag, at man blir blind, nyresvikt og amputasjon.

Her er gjengen i Frisklivssentralen på trening. Foto: Glen Musk

– Studien er unik

I stedet for å begynne på medisiner, ble livsstilsendring redningen. Høsten 2011 kom hun nemlig over en annonse for en ny stor studie: Vend Risk.

– Jeg hadde vært en jojoslanker i mange år, men alltid gått opp i vekt igjen. Dette ble vendepunktet for meg, sier Stø.

Målet med studien var å finne ut mer om hvordan man kan forebygge utviklingen av diabetes type 2, og hvordan oppnå en varig endring i kost- og aktivitetsvaner.

– Livsstilsendringer tar tid. Endelig har vi en studie som viser resultater over så lang tid som fem år. Det er unikt i norsk sammenheng, og det finnes også få slike studier internasjonalt, sier Ingrid Sørdal Følling.

Hun er forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning på St. Olavs hospital og leder av studien.

Anne Grete Stø var en av 135 personer som gjennomførte studien. Alle deltagerne var over 18 år, hadde en BMI over 25, forhøyet risiko for diabetes eller blodprøver som indikerte at de muligens allerede hadde diabetes. Diabetes-risiko ble definert ut fra et spørreskjema (se fakta).

Studien ble publisert tidligere denne måneden i det anerkjente tidsskriftet BMJ Open (British Medical Journal).

Sjekk din risiko for diabetes Ved å svare på disse åtte spørsmålene, kan du få vite litt mer om din risiko for å utvikle diabetes: 1. Alder 0 poeng: < 45 år

2 poeng: 45–54 år

3 poeng: 55–64 år

4 poeng: >64 år 2. BMI 0 poeng: <25 kg/m²

1 poeng: 25–30 kg/m²

3 poeng: >30 kg/m² Slik regner du ut din BMI. 3. Midjemål 0 poeng: <94 cm (menn) / <80 (kvinner)

3 poeng: 94–102 cm (menn) / 80–88 cm (kvinner)

4 poeng: >102 cm (menn) / > 88 cm (kvinner) 4. Trener eller mosjonerer du hver dag en halvtime eller mer i fritiden og/eller på jobb (inkludert hardt fysisk arbeid)? 0 poeng: Ja

2 poeng: Nei 5. Hvor ofte spiser du grønnsaker, frukt eller bær? 0 poeng: Hver dag

1 poeng: Ikke hver dag 6. Har du noen gang brukt blodtrykkssenkende medisiner? 0 poeng: Nei

2 poeng: Ja 7. Har du noen gang fått påvist høyt blodsukker (f. eks ved helsekontroller ved svangerskap)? 0 poeng: Nei

5 poeng: Ja 8. Har noen i din familie fått diabetes? 0 poeng: Nei

3 poeng: Ja: Besteforeldre, tante/onkel eller søskenbarn/fettre og kusiner (men ikke foreldre, søsken eller egne barn)

5 poeng: Ja: Biologiske foreldre, søsken eller barn RESULTATER: Risikoen for å utvikle diabetes type 2 i løpet av de neste ti årene er: <7: Lav: 1 av 100 får sykdommen

7–11: Noe forhøyet: 1 av 25 får sykdommen

12–14: Middels: 1 av 6 får sykdommen

15–20: Stor: 1 av 3 får sykdommen

>20: Svært stor: 1 av 2 får sykdommen

Dette gjorde deltagerne

I 12 måneder fikk deltagerne tilbud om gruppetrening to ganger i uken via Frisklivssentralen. Det var styrketrening i sal, kondisjonstrening og bassengtrening. I tillegg fikk de kostholdskurs utviklet av Helsedirektoratet, for å øke bevisstheten rundt matvaner og matvarevalg (se fakta lenger nede).

– Mange av dem som valgte å bli med på studien, har sett foreldre bli syke og få komplikasjoner, som dårlig syn og amputasjoner. Det har gjort dem bevisst på at de må gjøre endringer for å unngå å få diabetes, sier Følling.

Etter 12, 36 og 60 måneder ble det tatt blod- og urinprøver av deltagerne. De fikk også testet maksimalt oksygenopptak. Dette var noen av resultatene:

Menn hadde i snitt gått ned 2,2 kilo etter fem år, kvinner 1,6 kilo.

Menn hadde i snitt 2,7 cm mindre livvidde etter fem år, kvinner 1,6 cm.

Av de 65 deltagerne som var klassifisert som i høy risiko for diabetes da de startet studien, hadde halvparten bare moderat risiko for diabetes fem år senere.

– Hva kan man lære og ta med seg fra denne studien?

– Den viser at det er mulig å redusere risikoen for diabetes ved å gjøre endringer i levevaner, og at det ikke er så stor vektnedgang som skal til. Tidligere forskning har vist at mellom fem-ti prosent vektnedgang kan redusere risikoen, sier Følling.

Hvor mye de trente og hvilke kostholdsendringer de gjorde, var opp til deltagerne selv.

– Man hadde kanskje fått redusert risikoen for diabetes mer om man hadde gjort trening og kosthold obligatorisk. Men slik er det jo ikke i det virkelige liv. Sånn sett er det overraskende at såpass mange gikk fra høy til moderat risiko, sier Følling.

Lenger nede kan du lese tips til hvordan lykkes med langvarig vektnedgang.

Gikk ned 30 kilo

I Stjørdal nærmer treningstimen seg slutten. De siste årene har ikke Anne Grete Stø bare vært deltager. Hun er også blitt instruktør for gjengen på Frisklivssentralen.

Dette mener hun var sentralt for at hun lyktes med vektnedgangen:

Begynte å trene én gang i uken på Frisklivssentralen. Etter noen måneder økte hun til to ganger. Samholdet i gruppen motiverte henne til å fortsette. Når hun ble lettere og kom i bedre form, ble hun også mer aktiv utenom de faste treningsøktene.

Endret til å spise mye mer av «rene matvarer», som kjøtt, fisk, kylling og grønnsaker. Reduserte i inntaket av karbohydrater.

Det første halvåret gikk hun ned 20 kilo. Seks måneder senere hadde ti kilo til forsvunnet fra kroppen. Samtidig ble helsen bedre.

– Det tok bare tre-fire måneder fra jeg begynte livsstilsendringen, før blodprøvene ble bedre. Nå er blodprøvene helt fine, og jeg er ikke lenger i risikosonen for diabetes, sier Stø.

– Vi har et utrolig samhold og veldig god humor. Vi stiller opp for hverandre og hjelper hverandre, sier Anne Grete Stø. Her er hun sammen med Sissel Skjemstad (til høyre) og Gunvor Bakken Dalsnes. Foto: Glen Musk

Fire avgjørende faktorer

En avgjørende ting for å redusere risiko for diabetes type 2, er vektnedgang. Men hvordan klare dette og hvordan holde vekten nede over tid?

Dette var utgangspunktet for Elise Minde Bøes masteroppgave ved NTNU. Hun dybdeintervjuet åtte personer som var med i Vend Risk-studien, deriblant Stø. Alle hadde lykkes med å gå ned i vekt og holde den fem år etterpå.

– Forskning viser at opp mot 80 prosent av dem som går ned i vekt, ikke klarer å vedlikeholde vekttapet over tid. Jeg ville derfor se om det var noen likhetstrekk mellom dem som fikk det til, sier Bøe.

Etter intervjuene fant Bøe fire likhetstrekk mellom dem som hadde klart å vedlikeholde vekttapet i fem år:

Motivasjon. Det var ikke snakk om et flyktig nyttårsforsett eller et plutselig innfall, men noe de hadde tenkt på lenge. Hva som motiverte dem, var forskjellig: alt fra å kunne leke med barna til å redusere risiko for diabetes type 2.

Samhold: Gruppen i studien var samlet jevnlig og det sosiale fellesskapet og støtten fra de andre ble trukket frem som viktig.

Fysisk aktivitet: De fleste ble mer bevisste og gjorde endringer i kostholdet, som å spise mindre sukker. Men fysisk aktivitet ble trukket frem som viktigere enn kostholdsendringene.

Selvmonitorering: De noterte hva og når de spiste, når og hvordan de trente, vekt, etc. I ettertid ble dette trukket frem som noe av det viktigste. De tillot seg ikke å gå opp igjen i vekt.

Seks ting du bør gjøre

Noen av disse funnene samsvarer med en metastudie gjort ved Universitetet i Bergen for noen år siden. De kom frem til at det var seks ting man burde gjøre for å lykkes med å endre livsstil på lang sikt:

Sette mål for endring Registrere egen adferd Sette mål for resultat Sette gradvise mål Skaff hjelpemidler Tilbakemelding på resultat

Hvis du vil lese mer om hvert av disse punktene, kan du lese hele saken her.

Bøe mener at spesielt det mentale er avgjørende for å lykkes med vektnedgang på lang sikt.

– Det er lettere å lykkes om du har en indre motivasjon som driver deg fremover. Har du ikke det, kan du tenke over: Hvorfor er det viktig for akkurat deg å gå ned i vekt? Du kan klare å gå ned i vekt og holde den uten denne indre motivasjonen, men det er vanskeligere, sier Bøe.

Anne Grete Stø har merket stor effekt av livsstilsendringene. – Jeg har fått mer energi og kjenner at kroppen fungerer mye bedre enn tidligere. Foto: Glen Musk

Støs viktigste råd til andre

For Anne Grete Stø er livet helt annerledes enn for tolv år siden. Nå trener hun tre-fire ganger i uken og beskriver kostholdet som «normalt sunt».

– Hadde jeg ikke gjort noe, tror jeg at jeg kunne fått mange ulike livsstilssykdommer, sier Stø.

– Hva er dine viktigste råd til andre som ønsker å få til varige livsstilsendringer?

– Ikke gi opp og vær tålmodig. Det lønner seg på sikt. Sett deg realistiske mål. Ikke vær opptatt av hvor mange kilo du går ned. Tenk heller på å få en sunn, langsiktig livsstil, som gir bedre helse, sier Stø.

Vend-Risk Et samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs hospital (spesialisthelsetjenesten), Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal kommune (kommunehelsetjenesten). Målet var å finne ut mer om det var mulig å forebygge utviklingen av diabetes type 2 og oppnå en varig endring i kost- og aktivitetsvaner ved å delta på Frisklivstilbud i norske kommuner. Totalt 189 takket ja til å bli med i studien, men 54 av disse droppet ut før det var gått fem år. De som droppet ut var yngre og tyngre enn resten av deltagerne, med høyere BMI og høyere livvidde. Deltagerne ble enten henvist av fastlegen sin, tok kontakt selv etter å ha sett en annonse i avisen, eller tok kontakt på stand. Deltagerne hadde både høy BMI og risiko for å utvikle diabetes type 2. De deltok i samtaler, fikk tatt blod- og urinprøver og fikk testet maksimalt oksygenopptak. Forskerne arrangerte også frivillige temamøter og kostholdskurs, og i noen av kommunene var det også egne aktiviteter for de som var med i studien. Svakheter og styrker: – Den største svakheten er at vi ikke har kontrollgruppe. Men det hadde ikke vært like etisk. Den største styrken er at oppfølgingen er så lang som fem år, sier Følling. Kilde: Forsker Ingrid Sørdal Følling