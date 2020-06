Stine og kjæresten skrev en spesiell kontrakt: Her er forskernes seks grep for å endre livsstil

Dette er forskernes seks teknikker for å lykkes med livsstilsendringer.

Stine Lauritsen fra Rælingen bestemte seg i 2010 for å endre livsstilen. I dag lever hun et sunt og aktivt liv. Foto: Siri Øverland Eriksen

2010: Med sine 150 kilo lå Stine Lauritsen på et hotellrom på ferie i Amsterdam. Hun hadde akkurat slukt en svær take away-pizza i familiestørrelse sammen med kjæresten. Etterpå følte de seg ikke bra. Samvittigheten var ikke god.

«Nå må vi ta tak i livene våre», sa de til hverandre.

De skrev en kontrakt om å gjøre endringer i kostholdet og livsstilen.

– Siden har vi aldri sett oss tilbake, forteller Lauritsen.

På det meste veide hun 150 kilo. I dag veier hun 75.

Ved hjelp av noen få endringer i livsstilen klarte hun å endre de usunne levevanene. Det krevde hardt arbeid, gode matvaner og mye trening.

Lauritsen slet med selvbildet. Hun stengte seg inne og prøvde stort sett å unngå kontakt med andre mennesker. Foto: Privat

Seks teknikker

Men hva skal egentlig til for å lykkes med å endre livsstil – eksempelvis å spise sunnere, bli mer aktiv, eller gå ned i vekt? Det har Gro Beate Samdal og Eivind Meland fra Universitetet i Bergen forsket på.

I 2017 undersøkte de om livsstilstiltak har effekt og hvilke veiledningsteknikker som er mest effektive. Disse teknikkene mener de alle kan bruke.

På kort sikt så de at to ting ga best effekt: Sette seg mål og å registrere egen adferd, for eksempel gjennom loggbok eller aktivitetsmålere. På lang sikt (over 12 måneder) var det flere teknikker som førte til at man lyktes.

Meland og Samdal sammenlignet resultatene fra 48 studier av overvektige voksne som skulle endre livsstil. Studien ble publisert i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity for et par år siden.

Ut fra dette kom de frem til seks ting man bør gjøre for å lykkes på lang sikt:

1. Sette mål for endring

Definer hva du vil gjøre. Har man en tydelig målsetting, er sjansen for tilbakefall og å mislykkes mindre. Bestem deg for konkrete adferdsmål. For eksempel å spise fem frukt og grønnsaker hver dag, gå tur et par ganger i uken, ha tre faste måltider eller slutte å røyke.

2. Registrere egen adferd

Skriv ned hva du gjør. Det kan man for eksempel gjøre i en loggbok eller i en app. Man kan eksempelvis registrere hva man har spist, hvor mange skritt man har gått eller hvor mye man har trent i løpet av en uke.

3. Sette mål for resultat

Definer hva du vil oppnå. Hvorfor skal du eksempelvis endre kosten, gå ned i vekt eller trene mer? Svaret kan være at langtidssukkeret skal under syv innen et halvt år, at blodtrykket skal ned, eller at du skal klare å gå tre etasjer hurtig uten at pulsen kommer over 100.

4. Sette gradvise mål

Sett deg realistiske mål og delmål. Endring er en prosess. Er målene for ambisiøse, eller gjør du for store endringer for fort, er sjansen større for å mislykkes. Er målet å komme i form, men du er veldig inaktiv, bør du eksempelvis begynne forsiktig. Kanskje det holder å ta trappene i stedet for heisen, eller gå av bussen et stopp før du egentlig skal?

5. Skaff hjelpemidler

Få tak i ting som kan hjelpe deg. Hvis fokuset er å holde vekten, kan det være lurt å få tak i en vekt. Har du mål om å gå eller løpe mer, kan nye joggesko motivere til aktivitet. Andre eksempler på hjelpemidler er loggbøker, strikker, vandrestaver og skrittellere.

6. Tilbakemelding på resultat

Skaff deg svar på om du har nådd målet. Var målet lavere blodtrykk eller vektnedgang, er det lurt å sjekke om det går rette veien eller om man har lykkes. Dette vil motivere til videre endring eller til å vedlikeholde endringen som er gjort.

Fysisk aktivitet og trening er i dag en viktig del av Lauritsens liv. Foto: Siri Øverland Eriksen

Får støtte av ekspert

Klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør stiller seg bak de seks punktene fra Samdal og Melands forskning.

– Det handler mye om å sette seg realistiske og konkrete mål. Ofte tar det lang tid før ny adferd er etablert og alle opplever tilbakefall. Motivasjon og god planlegging er en forutsetning for å lykkes. I tillegg til de seks punktene som allerede er trukket frem, kan disse fire punktene være til god hjelp:

Skryt av deg selv . Mange opplever å få mange positive tilbakemeldinger akkurat når de går ned i vekt, men så dabber det av. Fortsett å gi deg selv ros og skryt i alle de situasjonene der du klare å gjøre gode valg.

Fokuser på det du mestrer godt. Det er så lett å bruke masse energi på det vi ikke mestrer. Jobb bevisst med å fokusere på det du får til. Det bidrar til å opprettholde motivasjonen og troen på deg selv.

Involver og engasjer de rundt deg . Du har lov til å spørre de rundt deg om å ta hensyn i sin adferd når de er sammen med deg. Det å kun stole på egen selvkontroll er slitsomt i lengden. Vi trenger alle litt drahjelp.

Lag deg et sikkerhetsnett. Avtal oppfølging hos fastlegen med vektkontroll og måling av blodtrykk en gang pr. halvår, få oppfølging hos en klinisk ernæringsfysiolog eller en PT. Du må kjenne etter på hva som kan være til hjelp for deg.

Tobarnsmoren har en kostholdsfilosofi om at alt er lov, men i passelige mengder. Foto: Siri Øverland Eriksen

Fra et evig mørke til livsglede

Stine Lauritsen har fått et bedre liv etter hun lykkes med livsstilsendringene. For henne var det viktig å jobbe mot realistiske mål og anerkjenne de endringene hun klarte å gjøre.

– De mest positive endringene er økningen i energinivået, å kunne bevege seg fritt og kjenne på en lettere kropp. I dag kan jeg knyte skoene uten problemer og gå opp en bakke uten å bli ekstremt andpusten. Før var jeg i et evig mørke. Nå ser jeg lyst på fremtiden og har en helt annen livsglede.

Lauritsen deler livsstilsendringsprosessen på Instagram under brukernavnet «@minviktigstereise». Foto: Siri Øverland Eriksen

36-åringen forteller at livet hennes før var «et evig mørke». Foto: Privat

36-åringen har delt et før- og etterbilde i en treningsgruppe på Facebook, for å vise andre hva som er mulig om man spiser sunt og trener. Der blir hun hyllet for jobben hun har gjort.

«Jeg tar av meg hatten! Utrolig bra jobbet», skriver en.

«Jeg er målløs. Wow, nå fikk jeg håp. Inspirasjon altså», skriver en annen.

Lauritsen har to barn på syv og tre år. Motivasjonen hennes er å være en aktiv deltager i livene deres. Foto: Siri Øverland Eriksen

Hun er innstilt på at det er en livslang kamp hun må fortsette å kjempe.

– Det har vært veldig tungt hele veien, og er på mange måter fortsatt det. Motivasjonen kommer og går, men jeg vil aldri tilbake dit jeg var. Det er det verste stedet jeg har vært på i livet mitt. Det er ikke et alternativ å gi opp. Den største motivasjonen er at jeg vil leve et aktiv liv med mine to barn. Jeg vil være en deltager i livene deres.