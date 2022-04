Stolene er stilt inn. Skjermene er skrudd på. Lagspillerne sitter på hvert sitt rom, og kommuniserer gjennom hodetelefoner. Plutselig høres tung pusting.

– Aksel, trener du nå? spør Eirik Dyrøy.

Aksel Korbøl Hatløy sitter med en hånd rundt vekten og den andre på tastaturet. Å bli proff i e-sport krever mer enn spilltrening. De må også trene kroppen.

Aktive gamere

Ungdommene møtes ved Revheim skole i Stavanger. Det er lørdag. Spillpedagog John Arne Gaard Nilsen låser opp og lar dem bruke skolens maskiner. Det er her de foretrekker å spille.

– Her får de den ekte lagfølelsen. De spiller sammen, trener sammen og er sosiale, sier Nilsen, som også er daglig leder i Einherjar e-sport.

Han har jobbet for at elevene skal få gode rutiner. De trener som regel en halvtime før eller etter et spill er fullført. I tillegg gjør de øvelser mellom spilløkter.

– Jeg har selv opplevd plager i håndleddet etter mye gaming. Derfor ønsker jeg å vise gode øvelser som utøverne kan gjennomføre på trening og privat for å ta vare på kroppen. Samtidig blir prestasjonene i spillet bedre. De får mer energi og bedre konsentrasjon, sier han.

Sjekk øvelsene lenger nede i saken.

Spillpedagog John Arne Gaard Nilsen «kiler» solen sammen med elevene Eirik Dyrøy, Morten Dahl og Eirik Seldal Torkildsen, mens Håvard Dyrøy og Eirik Hansen fullfører et spill. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

Sykdom og plager

Det er ikke bare e-sportsutøvere som sitter mye foran skjermen. Målinger viser at voksne nordmenn bruker drøyt 60 prosent av våken tid i ro eller stillesittende, ifølge norske helsemyndigheter.

Langvarig og ensidig dataarbeid kan gi plager i skuldre, nakke, hode, øvre del av ryggen, over- og underarm og håndledd.

Mange sykdommer er forbundet med det å sitte mye stille og være i lite fysisk aktivitet.

– Ved å være fysisk aktiv kan man redusere risikoen betraktelig, sier bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka.

Helsedirektoratet anbefaler fysisk aktivitet i minimum 150 minutter med moderat intensitet pr. uke, eller 75 minutter med høy intensitet, for voksne og eldre. Barn og unge bør være i fysisk aktivitet minimum 60 minutter hver dag.

– Vi tror vi er veldig spreke, men det er faktisk bare 30 prosent som lever etter anbefalingene, sier Lybäck-Forsbacka.

Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka. Foto: Kristin Øygard, Norsk Fysioterapeutforbund

Tilpass omgivelser

– Nakkeplager er vanlig blant kontorarbeidere. Under pandemien har det vært særlig mange tilfeller som følge av at folk har sittet med laptop i stedet for en større stasjonær data. De har dermed fått en bøy i nakken, sier Lybäck-Forsbacka.

Så hvordan kan vi tilpasse omgivelsene for å unngå plager?

Ifølge Lybäck-Forsbacka bør:

Pulten og stolen stilles inn slik at man får støtte under armer og bak rygg.

Øynene være rett over skjermen, slik at punktet midt på skjermen er 15–20 grader under øyehøyden. Dersom man bruker laptop kan man bygge opp skjermen med bøker eller en skoeske, men da vil man ha behov for et ekstra tastatur og en mus.

Avstanden mellom øynene og skjermen være mellom 50 og 90 cm. Å sitte for nært datautstyret kan gi uheldige hode- og nakkevridninger.

Musen være i linje med underarmen og underarmen bør helst være parallell med overkroppen, slik at skulderen er i en avslappet posisjon.

Den optimale sittestillingen

– Og hvordan bør vi sitte?

– Den beste er den neste, pleier vi å si. Det er ikke én riktig måte å sitte på. Det viktigste er at man varierer.

Lybäck-Forsbacka anbefaler at man i det minste reiser seg opp én gang i timen, og sier at man gjerne kan variere mellom å stå i en halvtime og sitte en halvtime om gangen.

– Å stå hjelper mot stivhet i ryggen, og det gjør gjerne at man beveger seg litt mer enn i sittende posisjon. Samtidig øker det til en viss grad energiforbruket og blodgjennomstrømningen.

Eirik Dyrøy og Morten Dahl strekker ut nakken ved å holde en hånd over kragebeinet og tilte hodet. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

Øvelser

Dette er bedriftsfysiologens og elevenes øvelser:

Armer:

Stå foran et bord. Plasser begge hender på bordet med håndflaten ned, med fingrene pekende mot deg selv og strake albuer. Kjenn en god strekk i underarmene. Hold i 20–30 sekunder.

Start med hevede armer og hender til siden for skuldrene. Strekk armene opp så høyt du kommer, samtidig som du spriker med fingrene. Senk armene tilbake til utgangsstilling samtidig som du knytter hendene.

Skuldre:

Sitt eller stå. Plasser hendene på skuldrene og la albuene peke rett frem. Tegn store sirkler med albuene ved å føre albuene først frem, så oppover, bak og frem igjen.

Stå med ryggen mot veggen og vipp bekkenet fremover slik at du svaier i korsryggen. Trekk haken inn og press hodet lett mot veggen. Hold armene ut til siden, med 90 grader i albuene og spre fingrene. Press underarmene mot veggen og før armene over hodet og tilbake i en sirkellignende bevegelse. Øvelsen skal merkes mellom skulderbladene (se video her).

Skuldrene får strekt seg i denne øvelsen. Her er Eirik Hansen, John Arne Gaard Nilsen, Morten Dahl og Eirik Dyrøy. Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

Nakke:

Bøy hodet fremover med haken ned mot brystet. Rull hodet i rolig tempo til den ene siden til du kjenner en liten strekk på motsatt side. Hold et lite øyeblikk, og rull så sakte tilbake til midten og over mot motsatt side. Gjenta.

Sitt eller stå. Hold en hånd over kragebeinet. Bøy nakken til motsatt side av den siden du holder hånden på og roter hodet til samme side som du bøyde hodet til. Blikket ditt skal peke nedover. Kjenn at det tøyer på fremsiden av nakken. Hold 20–30 sekunder (se video her).

Rygg:

Stå med ryggen vendt mot pulten din. Har du heve-senkebord kan du heve bordet til magehøyde. Roter overkroppen og berør bordplaten med begge hender, før du roterer motsatt vei og berører bordet med begge hender. Gjenta flere ganger og forsøk å rotere mer for hver runde (se video her).

Sitt på knærne og senk overkroppen ned mot lårene. Strekk armene over hodet, kjenn at det strekker i ryggen og hold stillingen i 30 sek (se video her).

Hender:

Knytt neven løst. Gjør en rullebevegelse med håndleddene. Bytt retning. Bevegelsen skal kun foregå i håndleddet (se video her).

Sitt ned ved siden av et bord. Legg håndens lillefingerside ned mot bordet. Sett tommelfingeren mot pekefingeren og form en O ved å bøye i alle ledd. Gjør det samme med tommelen mot de andre fingrene.

To typer idrett

Ungdommene har fullført en runde med spillet Rainbow Six Siege, et skytespill som handler om å sikte og reagere raskt.

Til tross for at de bruker mye tid foran skjermen, er det sjelden de kjenner det på kroppen. Eirik Dyrøy mener grunnen er gode møbler, at de er bevisste på hvordan de sitter og at de trener og strekker ut.

– Jeg får mer plager av trestolene i klasserommet. Det er også mer akseptert å ta seg en strekk i dette rommet, enn mens du sitter i en hvilken som helst annen skoletime, sier Dyrøy.

Guttene reiser seg opp fra stolene og forlater maskinene. Det er tid for å spille fotball i vårsolen.