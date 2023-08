Foto: Charlotte Førde Skomsøy / Aftenposten

Line Caliskaner hatet å løpe. Nå knuser hun både kvinner og menn på lange distanser.

Line Caliskaner er beviset på at det aldri er for sent. 51-åringen begynte ikke å løpe før i voksen alder. Nå løper hun 160–200 kilometer i uken.